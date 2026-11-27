La propuesta modificaría el Ajuste por Costo de Vida. Foto: Envato

El senador independiente Bernie Sanders plantea elevar cerca de 200 dólares mensuales los beneficios del Seguro Social, unos 2 mil 400 dólares al año, para jubilados, personas con discapacidad y sobrevivientes. El aumento forma parte de la Ley de Expansión del Seguro Social, que Sanders presentó junto con la senadora Elizabeth Warren y otros legisladores.

La iniciativa no ha sido aprobada. Para entrar en vigor, requiere el aval del Congreso y la firma del presidente, por lo que el proyecto S.770 fue presentado el 27 de febrero de 2025 y turnado al Comité de Finanzas del Senado.

El texto cuenta con el respaldo de 10 senadores copatrocinadores, un apoyo que deberá ampliarse para que la iniciativa avance en el comité.

¿Qué cambios contempla el proyecto propuesto por Sanders con el Seguro Social?

De acuerdo con el resumen oficial en Congress.gov, el proyecto incrementa los beneficios del Seguro Social, amplía los impuestos de nómina e introduce otras modificaciones al programa.

Entre los cambios principales se encuentran:

Aumento mensual de unos 200 dólares para beneficiarios de jubilación, discapacidad y sobrevivientes

Sustitución del índice con el que se calcula el Ajuste por Costo de Vida (COLA)

Modificación de la fórmula de beneficios y mejora del beneficio mínimo especial

Extensión de los beneficios para estudiantes hijos de trabajadores discapacitados o fallecidos

¿Cómo se financiaría el aumento de 200 dólares del Seguro Social?

El proyecto extendería el impuesto de nómina del Seguro Social a los ingresos superiores a 250 mil dólares. Actualmente, ese gravamen se aplica solo a los ingresos de hasta 184 mil 500 dólares en 2026, y el límite subirá a 192 mil 300 dólares en 2027, de acuerdo con el Servicio de Investigación del Congreso.

El texto del proyecto establece el impuesto sobre los ingresos hasta el límite vigente y sobre los que excedan los 250 mil dólares. También incluye modificaciones para los ingresos de los trabajadores por cuenta propia.

La hoja informativa de Sanders indica que el fondo fiduciario del Seguro Social puede cubrir todos los beneficios prometidos hasta 2035. A partir de ese año, según la SSA, los recursos alcanzarían para pagar el 80% de lo prometido, y el proyecto extendería la solvencia durante 75 años.

¿En qué etapa se encuentra el proyecto?

El proyecto pertenece al 119.º Congreso (2025-2026). Su último movimiento en Congress.gov data del 27 de febrero de 2025, cuando fue leído dos veces y turnado al Comité de Finanzas del Senado.

Para convertirse en ley, debe ser aprobado por el Comité de Finanzas, el pleno del Senado y la Cámara de Representantes, y luego recibir la firma del presidente. La representante Val Hoyle presentó la versión de la Cámara junto con Sanders, Warren y la representante Jan Schakowsky.

El COLA oficial de 2027

El aumento vigente es el COLA de 3.6% para 2027, que la SSA confirmó de manera oficial. El incremento se aplica a los beneficios de diciembre de 2026, que se pagan en enero de 2027.

La SSA informó que el ajuste alcanzará a 76 millones de estadounidenses, entre ellos casi 72 millones de beneficiarios del Seguro Social. Los pagos del Seguro de Ingreso Suplementario (SSI, en inglés), que reciben unos 7.3 millones de personas, aumentan desde el 31 de diciembre de 2026.

El 3.6% resulta de comparar el promedio del CPI-W del tercer trimestre de 2026, de 328.746, con el de 2025, de 317.265, según el cálculo de la SSA. Es el índice que la propuesta de Sanders sustituiría por el CPI-E.