Imagen oficial de Avengers Doomsday | Foto: Disney

La aparición de Doctor Doom en los últimos avances de Avengers Doomsday ha generado nuevas teorías entre los seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Especialmente después de que un breve acercamiento a los ojos del villano despertara sospechas sobre la posibilidad de que el actor irlandés Cillian Murphy estuviera detrás de la máscara y no Robert Downey Jr., como anunció oficialmente el estudio.

La especulación tomó fuerza en redes sociales luego de que Marvel Studios mostrara una escena en la que Magneto, interpretado por Ian McKellen, intenta retirar la máscara metálica del antagonista.

Aunque no consigue descubrir completamente su rostro, la cámara deja ver durante unos instantes sus ojos, un detalle que algunos fanáticos consideran suficiente para poner en duda la identidad del personaje.

La teoría ha ganado popularidad, pero hasta el momento no existe una confirmación oficial de Marvel sobre la participación de Murphy en la película. Por el contrario, el estudio mantiene a Robert Downey Jr. como el intérprete de Victor von Doom, uno de los personajes centrales de la próxima producción.

¿Por qué los fans creen que Cillian Murphy podría ser Doom en Avengers Doomsday?

La principal razón detrás de esta teoría está relacionada con el color de los ojos que aparecen en el reciente adelanto de Avengers Doomsday.

De acuerdo con las comparaciones difundidas por los usuarios en redes sociales, particularmente en X, los ojos que se observan debajo de la máscara de Doctor Doom parecen tener tonalidades azules o verdosas, características que los seguidores relacionan con Cillian Murphy, protagonista de Oppenheimer y reconocido por sus llamativos ojos azules.

Sin embargo, las comparaciones no se limitaron al color de los ojos. Algunos usuarios también señalaron supuestas similitudes en la piel y los rasgos que alcanzan a distinguirse alrededor de la mirada del personaje.

I can clearly say this is not RDJ, it's Cillian Murphy #AvengersDoomsday pic.twitter.com/kg17akhpYG — viz (@viztur) November 26, 2026

La posibilidad de que Murphy interprete a Doctor Doom tampoco es completamente nueva. Antes de que Marvel Studios anunciara el regreso de Robert Downey Jr. a la franquicia durante la Comic-Con de San Diego de 2024, el protagonista de Peaky Blinders era uno de los nombres que los seguidores mencionaban con frecuencia para asumir el papel del emblemático villano.

¿Quiénes podrían integrar el equipo de Doom en Avengers Doomsday?

Otra de las interrogantes que ha despertado el material promocional de Avengers Doomsday tiene que ver con los personajes que podrían acompañar al antagonista en su enfrentamiento contra los diferentes grupos de superhéroes.

Uno de los nombres que ha aparecido en las especulaciones es el de Attuma, personaje interpretado por Alex Livinalli en Black Panther: Wakanda Forever. Una publicación del propio actor en redes sociales fue concebida por algunos seguidores como una señal de que el guerrero talokano podría formar parte de las fuerzas de Doctor Doom.

La posibilidad fue recogida por ComicBookMovie el 19 de noviembre, aunque no existe una confirmación oficial de Marvel que permita asegurar que Attuma se convertirá en uno de sus aliados.

Otro elemento que ha llamado la atención es la presencia de las llamadas Brujas de Latveria. Marvel Studios ha mostrado imágenes promocionales de estas figuras encapuchadas junto a Doctor Doom, lo que apunta a que tendrán algún tipo de participación en la historia.

También han circulado teorías sobre una posible participación de personajes como Namor, Hulk y Scarlet Witch dentro de los planes de Doom.

En el caso de Namor, interpretado por Tenoch Huerta, algunos seguidores consideran que sus diferencias con Wakanda podrían facilitar una eventual alianza con el antagonista. Sin embargo, un reporte de The Cosmic Circus, basado en respuestas del informante Alex Perez, señaló que el personaje no formaría parte del equipo de Doom.

Por su parte, las especulaciones sobre Hulk y Scarlet Witch están relacionadas con las posibilidades que ofrece la historia del multiverso y con las conexiones que ambos personajes podrían tener con el villano. Hasta ahora, no existe una lista oficial que confirme que alguno de ellos integrará sus fuerzas.

¿Qué personajes estarán en Avengers Doomsday?

Mientras continúan las teorías sobre la identidad de Doom y sus posibles aliados, Marvel Studios ya ha confirmado un extenso reparto para la película.

Entre los nombres más destacados figuran Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Chris Evans, Anthony Mackie, Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Florence Pugh, Sebastian Stan, Paul Rudd, Tom Hiddleston, Ian McKellen y Patrick Stewart.

La producción también reunirá a integrantes de los X-Men, los Cuatro Fantásticos, los Vengadores y los Nuevos Vengadores, en una historia que pondrá frente a frente a héroes provenientes de distintos universos.

De acuerdo con la información oficial publicada por Disney, Avengers Doomsday llegará exclusivamente a los cines de Estados Unidos el próximo 18 de diciembre de 2026.

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