Trump insiste en que Venezuela sea el estado 51: “Es posible, hagámoslo”

Trump propone elegir un gobernador en Venezuela. Foto: Kent Nishimura / AFP

“Se están creando empleos en Venezuela que nadie hubiese creído posible hace solo un año”, esas fueron las palabras que anticiparon un anhelo que el presidente Donald Trump ha tenido desde la captura de Nicolás Maduro: convertir al país caribeño en el estado número 51.

Desde un acto de campaña a favor de los republicanos en Corpus Christi, Texas; de cara a las elecciones generales del 3 de noviembre, el Presidente volvió a referirse a Venezuela bajo ese título. Incluso, expresó que sería “el próspero estado número 51” de los Estados Unidos.

Lo que dijo Donald Trump sobre Venezuela

Sin filtros en su discurso, Trump dejó claro que la intención de ese objetivo sería beneficiarse del petróleo, un recurso natural del que ha gozado Venezuela durante décadas.

“Ahora sacamos mucho petróleo para nosotros… mucho petróleo. Se convertirá en un país próspero y, quién sabe, quizás pronto sea un próspero estado 51″, dijo.

“Eso es posible. Hagámoslo”, afirmó el mandatario estadounidense, asomando la posibilidad de que en lugar de realizar elecciones presidenciales en Venezuela haya la elección de un gobernador.

Por si fuese poco, Trump captó la atención del magnate petrolero Harold Hamm, que se encontraba entre la multitud. “Ahora, Harold, hagámoslo el estado número 51. ¿Te gusta? A mí sí”, sentenció.

Según reseña The Hill, Donald Trump también declaró este martes que Venezuela envió un millón de barriles de petróleo a Estados Unidos. Asimismo, los calificó como “un regalo”.

El medio también informó que tanto él como el secretario de Estado, Marco Rubio, supervisarán la llegada del crudo venezolano, que será procesado en las refinerías de Texas.

Delcy Rodríguez niega que Venezuela vaya a ser el estado 51

Pese a las negociaciones cordiales entre Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, y Donald Trump, esta dejó claro que el país sudamericano no tiene planes de integrarse a los Estados Unidos como un estado o territorio estadounidense.

“Seguiremos defendiendo nuestra integridad, nuestra soberanía, nuestra independencia y nuestra historia”, declaró Delcy Rodríguez en mayo, meses después de que Trump asomara dicho escenario por primera vez.

A principios de 2026, luego de la extracción de Nicolás Maduro en Caracas, en un operativo militar sin precedentes, Trump dijo que estaba “considerando seriamente” convertir al país en un estado. También ha hecho comentarios similares sobre Canadá y Groenlandia.

María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, regresó al país el 25 de octubre luego de estar 10 meses fuera. Su presencia dentro de Venezuela reabre los escenarios políticos del país, ya que la exdiputada ha declarado abiertamente sus planes de establecer en la nación un nuevo gobierno democrático, respaldado por la soberanía del pueblo.

Sin embargo, el futuro político del país luce incierto. Mientras Donald Trump llama a Venezuela el “estado 51”, Miraflores sigue siendo gobernado por representantes del chavismo. Al mismo tiempo, millones de venezolanos dentro y fuera del territorio manifiestan su apoyo a María Corina Machado.

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