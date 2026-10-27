ICE en Puerto Rico: San Juan prohíbe a su policía apoyar operativos, pero las redadas siguen

La campaña migratoria en la isla arrancó a finales de enero de 2025. Foto: AFP

Agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) desplegaron entre el 22 y el 25 de octubre de 2026 un operativo migratorio en comunidades de San Juan, Puerto Rico, como Barrio Obrero, Villa Palmeras y Puerto Nuevo, barrios con una fuerte presencia de inmigrantes. La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) confirmó que apoyó un operativo dirigido por la oficina de ICE en Miami, según declaró su portavoz en Puerto Rico, Sandra Colón, a WAPA.

Esos días coincidieron con la visita del zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, quien se reunió con el liderato de HSI en San Juan. Ahí el agente especial a cargo interino, Yariel Ramos, le presentó un panorama de los “desafíos operacionales” de la jurisdicción, que incluye Puerto Rico y las Islas Vírgenes, de acuerdo con El Vocero. Pese a lo anterior, el alcalde de San Juan, Miguel Romero, indicó a las fuerzas locales no participar en operativos migratorios.

Una semana de operativos que encendió el rechazo en San Juan

En las calles de esos barrios circularon videos de agentes federales con armas largas, y ICE no había informado cuántas personas detuvo ni de qué nacionalidades eran. La ACLU de Puerto Rico denunció un “patrón de violencia sistemática y acecho” contra las comunidades inmigrantes, con arrestos sin orden judicial y familias separadas, según su directora ejecutiva, Annette Martínez Orabona, citada por la agencia EFE.

La reacción más fuerte del gobierno local llegó del alcalde de San Juan, Miguel Romero, quien ordenó que los agentes de la Policía Municipal “no participarán ni prestarán apoyo a estos operativos de control migratorio”, de acuerdo con Metro Puerto Rico. Romero sostuvo que “la autoridad para hacer cumplir las leyes migratorias no constituye una autorización para intimidar comunidades” y pidió una investigación seria de las denuncias.

El comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, también se pronunció. En un comunicado oficial del 26 de octubre dijo que las leyes migratorias “pueden y deben ejercerse sin violencia, con compasión y respeto a los derechos humanos”. Recordó además que copatrocina proyectos para que los agentes usen cámaras corporales y se identifiquen durante los operativos, un debate que cobra peso cuando ICE rechaza activar automáticamente sus cámaras.

Vete de mi isla!

ICE aun sigue en las zonas de barrio obrero, Playitas, Puerto Nuevo.

Segun una investigacion arrojo que ellos no tienen permiso de ningún juez para lo que hicieron de pedir informacion. #ICEOUT #PR pic.twitter.com/2VUlDhPPNj — E ALBIZU (@E_ALBIZU) October 25, 2026

¿Cómo llegó ICE a este punto en Puerto Rico?

La campaña migratoria actual en la isla arrancó a finales de enero de 2025, días después del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Desde entonces, los arrestos se han concentrado sobre todo en la comunidad dominicana. Estos son algunos de los momentos clave:

Finales de enero de 2025. ICE confirmó la detención de 47 personas en Barrio Obrero, de las que liberó a dos y arrestó formalmente a 45, de Guatemala, Ecuador, República Dominicana, Haití, México y Brasil, según Univision, con base en un comunicado de la agencia.

ICE confirmó la detención de 47 personas en Barrio Obrero, de las que liberó a dos y arrestó formalmente a 45, de Guatemala, Ecuador, República Dominicana, Haití, México y Brasil, según Univision, con base en un comunicado de la agencia. 8 de mayo de 2025. La agencia arrestó a 53 trabajadores dominicanos en la obra de construcción del hotel La Concha, en San Juan, con apoyo del FBI, la DEA, la ATF y los Marshals, de acuerdo con un comunicado de ICE.

La agencia arrestó a 53 trabajadores dominicanos en la obra de construcción del hotel La Concha, en San Juan, con apoyo del FBI, la DEA, la ATF y los Marshals, de acuerdo con un comunicado de ICE. Enero a octubre de 2025. ICE arrestó a mil 384 personas sin estatus migratorio definido en la isla, de las cuales mil 041 eran dominicanas, según cifras que dio Yariel Ramos a Univision en noviembre de 2025.

ICE arrestó a mil 384 personas sin estatus migratorio definido en la isla, de las cuales mil 041 eran dominicanas, según cifras que dio Yariel Ramos a Univision en noviembre de 2025. Año fiscal 2026. Entre octubre de 2025 y mayo de 2026, ICE sumaba 695 arrestos en Puerto Rico, 622 hombres y 73 mujeres, según El Nuevo Día.

En esa misma publicación, la directora de HSI en San Juan, Rebecca González, aseguró que los cambios en el liderato del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y de ICE no modificaron las pautas para salir a la calle a hacer operativos. Ramos, por su parte, había negado que la agencia hiciera “cacerías” selectivas y atribuyó la mayoría de las intervenciones a denuncias ciudadanas.

¿Qué obstáculos enfrenta ICE en la isla?

El primer problema es de personal, porque la agencia seguía reclutando agentes en mayo de 2026 con más de la mitad de sus plazas vacantes, según la directora de HSI en San Juan. Además, en la isla ICE retiene a detenidos en una instalación temporal en Guaynabo y traslada en avión a algunos de ellos a centros en EE. UU. continental.

Esos traslados ya llegaron a los tribunales. En septiembre de 2026, ICE sacó de Puerto Rico al empresario mexicano Sandro González, copropietario de la cadena de restaurantes Callejeros, pese a que la ACLU había presentado un habeas corpus. El juez federal Raúl Arias Marxuach ordenó a ICE regresarlo a la isla, de acuerdo con El Nuevo Día.

El rechazo comunitario es otro freno. Vecinos y organizaciones han grabado y protestado durante los operativos, y Ramos advirtió que quienes obstaculicen el trabajo de los agentes se exponen a arresto y cargos criminales. A eso se suma la resistencia política que se vio en octubre, con un alcalde que retiró el apoyo municipal y una ACLU que lleva más de un año litigando contra el gobierno de la isla.

"Son racistas"…. Denuncian que agentes de #ICE amenazaron a residentes que grababan un operativo en Puerto Rico.



Durante una intervención en Barrio Obrero, una zona donde habita la comunidad dominicana, varios testigos aseguraron haber sido intimidados por los agentes. La… pic.twitter.com/Vqcf5M5LEO — Francisco El Jimagua (@jimaguapr) October 27, 2026

¿Qué dice la ley sobre la presencia de ICE en Puerto Rico?

Puerto Rico forma parte de EE. UU. para la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que incluye a la isla en su definición de “Estados Unidos”, según el Manual de Asuntos Exteriores del Departamento de Estado. Por eso las leyes migratorias federales, y con ellas la autoridad de ICE, se aplican en la isla igual que en cualquier estado. Los operativos, sin embargo, no se dirigen a los puertorriqueños, porque quienes nacieron en Puerto Rico a partir del 13 de enero de 1941 son ciudadanos estadounidenses desde su nacimiento, de acuerdo con la ley federal de ciudadanía.

En lo local, la Ley 83 de 2025, Ley de la Policía de Puerto Rico, ordena coordinar con agencias federales en narcotráfico, armas y lavado de dinero, sin mencionar la inmigración. En noviembre de 2025, el jefe de la Policía, Joseph González, aseguró que la policía “coopera con agencias federales en asuntos criminales, no en operativos migratorios”. Esa postura la distingue de los cuerpos policiales que firman acuerdos 287(g) con ICE para colaborar en arrestos migratorios.

¿Cómo funciona la licencia de conducir para inmigrantes en Puerto Rico?

La disputa legal más fuerte gira en torno a la Ley 97 de 2013, que permite a inmigrantes sin estatus obtener licencia de conducir. El DHS envió el 26 de enero de 2025 una citación administrativa, no una orden judicial, y el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) respondió el 29 de enero con datos de 6 mil 321 inmigrantes con licencia, como nombre, fecha de nacimiento, ciudadanía, dirección y teléfono, según Metro Puerto Rico.

La ACLU de Puerto Rico demandó al DTOP el 1 de octubre de 2025 y sostiene que la entrega violó la propia Ley 97, que obliga a proteger esos datos. El Tribunal Supremo de Puerto Rico rechazó los recursos del DTOP el 27 de abril, el 5 de junio y el 9 de octubre de 2026, y la agencia terminó entregando la información a la ACLU. La gobernadora Jenniffer González defendió la entrega al decir que “hay un subpoena de una agencia federal” y que afirmar que fue voluntaria “es irresponsable”.

¿Qué derechos tienen los inmigrantes y testigos durante un operativo?

La ACLU recordó que la Primera Enmienda protege el derecho a grabar y a protestar ante los operativos, y que nadie debe sentir miedo al ejercerlo. Ese derecho tiene un límite claro, porque grabar a agentes de ICE con el teléfono no autoriza a interferir físicamente con un arresto, algo que ICE advirtió que puede terminar en cargos.

En San Juan, el municipio reforzó su Oficina de Ayuda al Inmigrante, con apoyo de organizaciones comunitarias y abogados, para orientar a las familias afectadas. Quienes tengan un familiar detenido y trasladado fuera de la isla pueden buscar apoyo legal cuanto antes, porque, como mostró el caso de Sandro González, un habeas corpus presentado a tiempo puede cambiar el rumbo de una detención.

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