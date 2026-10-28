El 3 de noviembre, día de las elecciones, será feriado en 12 estados de Estados Unidos

Las votaciones se realizan el 3 de noviembre en EE. UU. Foto: Envato.

El próximo martes 3 de noviembre de 2026, millones de estadounidenses acudirán a las urnas para elegir a sus representantes en el Congreso y decidir contiendas estatales y locales. La fecha también será feriado estatal en 12 estados, aunque eso no significa que todos los trabajadores tendrán el día libre ni que todas las escuelas y oficinas cerrarán.

Para los latinos que viven en Estados Unidos, conviene revisar qué servicios funcionarán con normalidad y qué reglas se aplican en el lugar donde viven.

¿En qué estados será feriado el 3 de noviembre?

De acuerdo con el calendario electoral de 2026 y la información recopilada por el portal especializado Time and Date, los siguientes 12 estados reconocen el Día de las Elecciones como feriado estatal:

Delaware

Hawái

Illinois

Indiana

Maryland

Michigan

Montana

Nueva Jersey

Nueva York

Rhode Island

Virginia

Virginia Occidental

La lista no significa que todos estos estados suspendan las actividades de la misma manera. Cada gobierno establece qué oficinas cierran y qué empleados tienen derecho al descanso.

Por ejemplo, el calendario oficial de Nueva York incluye el 3 de noviembre como feriado para determinados empleados estatales. En Nueva Jersey, el gobierno estatal también contempla la fecha en su calendario de días festivos de 2026.

El Día de las Elecciones no es un feriado federal

Aquí está el detalle que puede generar confusión: el 3 de noviembre no es un feriado federal en Estados Unidos.

El Servicio de Investigación del Congreso explica en su informe actualizado en octubre de 2026 que el Día de las Elecciones está fijado para el martes posterior al primer lunes de noviembre en los años pares. Sin embargo, el gobierno federal no lo reconoce como uno de sus días festivos oficiales.

Esto significa que las oficinas federales no tienen la obligación general de cerrar por las elecciones. Lo mismo ocurre con las empresas privadas: sus horarios dependen de las políticas de cada empleador y de las leyes que correspondan.

¿Abrirán las escuelas y oficinas el 3 de noviembre?

No existe una respuesta única para todo el país. Que un estado reconozca el Día de las Elecciones como feriado no garantiza que todas las escuelas públicas suspendan clases ni que los comercios bajen sus cortinas.

En Nueva York, por ejemplo, el calendario estatal establece la fecha como feriado para ciertos empleados del gobierno, pero eso no equivale a una orden general de cierre para todos los centros de trabajo.

Cajas para depositar los sufragios en Estados Unidos | Foto: Shutterstock

Antes de organizar el cuidado de tus hijos o solicitar un día libre, revisa los avisos de tu distrito escolar, la página de tu municipio y las políticas de tu empresa.

También conviene confirmar el horario de las oficinas públicas si necesitas realizar un trámite presencial. No des por hecho que estarán cerradas solo porque es día de elecciones.

¿Qué deben saber los trabajadores latinos?

Para quienes trabajan por hora, tienen turnos rotativos o no pueden faltar sin perder ingresos, la jornada electoral puede convertirse en un problema práctico.

Si te corresponde trabajar el 3 de noviembre, revisa estas tres cosas:

Tu derecho a votar: consulta las reglas de tu estado sobre permisos para acudir a las urnas durante la jornada laboral

consulta las reglas de tu estado sobre permisos para acudir a las urnas durante la jornada laboral Tu horario de trabajo: pregunta a tu empleador si habrá cambios de turno o alguna medida especial por las elecciones

pregunta a tu empleador si habrá cambios de turno o alguna medida especial por las elecciones Los servicios públicos: verifica si las oficinas que necesitas visitar abrirán y si requieren una cita previa

Las normas sobre permisos laborales para votar cambian de un estado a otro. Por eso, no conviene asumir que tienes el día libre ni que puedes ausentarte sin avisar.

Las elecciones de medio término marcarán el rumbo político

La jornada del 3 de noviembre será clave para definir la composición del Congreso. Los votantes elegirán a los integrantes de la Cámara de Representantes y a parte del Senado, además de participar en numerosas contiendas estatales y locales.

Como ha explicado Telemundo en su cobertura de las elecciones de 2026, el resultado tendrá consecuencias para la agenda política de Washington y para las decisiones que afectan la vida cotidiana de las familias.

Para los hispanos, asuntos como el empleo, la inmigración, la salud y el costo de vida forman parte de las preocupaciones que rodean estos comicios.

Así que, si el martes 3 de noviembre aparece marcado como feriado en tu estado, confirma qué significa realmente para ti. Una fecha electoral puede ser un día de descanso para algunos empleados públicos y una jornada laboral normal para muchos otros. Saberlo con anticipación te ayudará a organizar tu día sin sorpresas.

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