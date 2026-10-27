Voto en New York en Halloween: la particular pegatina que recibes luego de participar

¿Votas en Nueva York cerca de Halloween? Puedes recibir esta pegatina Foto: Envato

Una pegatina naranja, con telarañas y figuras fantasmales, será el recuerdo que podrán llevarse quienes ejerzan el voto en la ciudad de Nueva York el sábado 31 de octubre. La Junta Electoral tendrá una edición especial de su distintivo “I Voted”, que significa “Yo voté”, para quienes acudan a las urnas en Halloween, según informó Time Out.

No será la única versión especial del fin de semana: el domingo 1 de noviembre, cuando se celebre el Maratón de Nueva York, los electores podrán conseguir una pegatina de temática deportiva. Ambas fechas coinciden con los últimos dos días de votación anticipada antes de las elecciones del martes 3 de noviembre.

The city's Board of Elections has provided NY1 with an exclusive look at two new stickers debuting during early voting this year. Those who cast their ballot on Halloween will receive an updated version of the BOE's classic Halloween sticker, and for the first time, those who… pic.twitter.com/Kwbie23THh — Spectrum News NY1 (@NY1) October 20, 2026

¿Cómo es la pegatina de Halloween para quienes voten en Nueva York?

El diseño de este año combina el tradicional mensaje de participación electoral con elementos de Halloween. La pegatina es naranja y está decorada con telarañas y figuras fantasmales.

Para conseguirla, la publicación indica que los electores deben acudir a votar presencialmente el sábado 31 de octubre en su centro asignado de votación anticipada. Ese día, los centros estarán abiertos de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

Estos son los datos para organizar la visita:

Fecha de la pegatina de Halloween: sábado 31 de octubre de 2026

Horario de votación ese día: de 9:00 a. m. a 5:00 p. m

Lugar: el centro de votación anticipada que corresponda al domicilio del elector en la ciudad de Nueva York

La información publicada no precisa cuántas pegatinas se repartirán este año.

Una paloma con sombrero de bruja fue la protagonista anterior

La iniciativa tiene un antecedente muy neoyorquino. En 2025, la Junta Electoral ofreció una pegatina con una paloma que llevaba un sombrero de bruja y sostenía en el pico una cesta para pedir dulces. El diseño incluía la leyenda “Halloween voter 2025”, es decir, “Votante de Halloween 2025”.

Según el recuento de Time Out, que cita a The New York Times, aquella edición se entregó a los primeros 1,000 votantes en los centros de votación anticipada. También hubo tatuajes temporales de la paloma para niños. Ese límite corresponde a la edición de 2025, no a una cantidad anunciada para 2026.

Voto en New York en Halloween: ¿qué pegatina darán el domingo 1 de noviembre?

Quienes voten el domingo 1 de noviembre podrán recibir una versión deportiva, vinculada con la celebración del Maratón de Nueva York. Será, además, el último día para votar anticipadamente.

Así quedan las dos fechas del fin de semana:

Sábado 31 de octubre: pegatina de “I Voted” con temática de Halloween.

Domingo 1 de noviembre: pegatina de temática deportiva, coincidiendo con el maratón y el cierre de la votación anticipada.

¿Cómo saber dónde te toca votar?

Al 27 de octubre, la votación anticipada ya está en marcha en Nueva York. Comenzó el 24 de octubre y terminará el domingo 1 de noviembre, antes del Día de las Elecciones, el martes 3 de noviembre.

Antes de salir, es importante comprobar el lugar asignado: el centro de votación anticipada puede ser distinto del que corresponde para el día de la elección. Time Out recomienda utilizar la herramienta “Find My Poll Site” de la Junta Electoral y revisar también la boleta de muestra.

Para localizar tu centro, puedes consultar la guía de UNOTV para encontrar dónde te corresponde votar en Estados Unidos. Aunque fue publicada para la elección de 2024, explica cómo buscar la ubicación asignada a través de las autoridades electorales; las fechas y horarios que debes revisar son los de la elección actual.

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