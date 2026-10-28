Los hitos de Dolores Huerta: desde el “sí, se puede” hasta la fulminante acusación a César Chavez

La activista Dolores Huerta murió a los 96 años. Foto: AFP

Dolores Huerta murió este miércoles en su casa a los 96 años, según informó su familia en un comunicado difundido por la fundación que lleva su nombre, en el que pidió privacidad para vivir su duelo. La activista cofundó junto a César Chávez el movimiento que dio origen al sindicato de trabajadores agrícolas United Farm Workers (UFW) y convirtió el lema “sí, se puede” en un grito de lucha para generaciones de latinos en EE. UU., de acuerdo con la agencia AP.

Sin embargo, su legado quedó marcado en sus últimos meses por la acusación que hizo en marzo contra Chávez, a quien señaló públicamente de haber abusado sexualmente de ella en la década de los 60. En un comunicado, Huerta afirmó que la primera vez fue “manipulada y presionada” y la segunda, “forzada, contra mi voluntad”, según Al Jazeera. De esos encuentros nacieron dos hijos que fueron criados por otras familias, un secreto que guardó durante 60 años y que cerró con la frase “Mi silencio termina aquí”.