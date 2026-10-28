Elecciones 2026: qué está en juego para el control del Senado de EE.UU.

Los republicanos llegan con una mayoría de 53 escaños. Foto: Shutterstock

El Partido Republicano llega a las elecciones intermedias del 3 de noviembre con una mayoría de 53 escaños contra 47 del bloque demócrata en el Senado de EE. UU., una ventaja que puede perder si sus rivales consiguen una ganancia neta de cuatro asientos en la Cámara alta. De los 35 escaños que se disputan este año, 22 pertenecen a los republicanos y 13 a los demócratas, de acuerdo con Al Jazeera.

Esa cuenta explica por qué la pelea se concentra en estados donde los republicanos suelen ganar sin problemas, como Texas, donde Donald Trump se impuso por 13.6 puntos en 2024, según Ballotpedia. Pese a lo anterior, el demócrata James Talarico y el republicano Ken Paxton llegaron prácticamente empatados a la última semana de campaña, como reflejaron las encuestas de la recta final en Texas, dejando en vilo el futuro del estado.

¿Cuántos escaños necesitan los demócratas para quitarle el Senado a los republicanos?

Los demócratas necesitan llegar a 51 escaños, lo que implica ganar cuatro estados nuevos y, al mismo tiempo, retener los 13 asientos que defienden. Un empate 50-50 tampoco les alcanzaría, ya que el vicepresidente JD Vance puede romper las votaciones empatadas a favor de los republicanos.

Por eso, la mayoría que salga de esta elección marcará cuánto margen de maniobra tendrá Trump durante el resto de su presidencia. Para la comunidad inmigrante, ese margen tiene consecuencias concretas, porque el Senado confirma a los jueces federales y a los miembros del gabinete, y además vota cualquier ley migratoria o el presupuesto del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Los estados que pueden mover el equilibrio del Senado

La lista de contiendas cerradas incluye escaños de ambos partidos, aunque la mayoría de los que corren peligro están en manos republicanas. De hecho, Maine es el caso más llamativo, ya que la senadora republicana Susan Collins defiende su asiento en un estado que Kamala Harris ganó por 6.9 puntos en 2024. Las contiendas que las encuestas y los analistas colocan en el centro de la pelea se agrupan así.

Escaños republicanos que podrían cambiar de manos. Maine; Carolina del Norte, abierto tras la salida de Thom Tillis; Ohio, en elección especial; Alaska; Iowa, el escaño que deja Joni Ernst; además de Texas y Kansas, que empezaron a atraer atención en la recta final

Maine; Carolina del Norte, abierto tras la salida de Thom Tillis; Ohio, en elección especial; Alaska; Iowa, el escaño que deja Joni Ernst; además de Texas y Kansas, que empezaron a atraer atención en la recta final Escaños demócratas bajo presión. Georgia, donde Jon Ossoff busca la reelección, así como Michigan y New Hampshire, abiertos tras la salida de Gary Peters y Jeanne Shaheen

Georgia, donde Jon Ossoff busca la reelección, así como Michigan y New Hampshire, abiertos tras la salida de Gary Peters y Jeanne Shaheen Escaños demócratas sin competencia real. Illinois, donde los demócratas parten como amplios favoritos

¿Por qué Texas podría romper una racha de casi cuatro décadas?

Texas, la contienda que más atención concentra, no elige a un senador demócrata desde 1988 y, este año, el escaño quedó sin su titular en la boleta después de que Paxton, fiscal general del estado, derrotó al senador John Cornyn en la segunda vuelta republicana de mayo, según ABC13. Del otro lado quedó Talarico, exmaestro y representante estatal, en el duelo Paxton-Talarico por el Senado.

Las encuestas de octubre mostraron una contienda pareja, ya que la medición de Marist, realizada del 8 al 11 de octubre, colocó a Talarico con 47% y a Paxton con 45% entre votantes probables, mientras que la encuesta de Fox News, levantada del 15 al 19 de octubre, dejó a ambos candidatos empatados con 49% cada uno. Por su parte, la encuesta de N+ Univision, realizada entre el 13 y el 21 de octubre, le dio a Talarico una ventaja de 50% contra 45% entre votantes registrados.

🇺🇸 Democrat James #Talarico, a 37-year-old former teacher and aspiring Presbyterian minister, faces Republican Ken #Paxton, a 63-year-old political survivor whose loyalty to President Donald Trump has helped him overcome years of scandal, in the #Texas Senate race.



Their contest… pic.twitter.com/8q3gKATyKZ — FRANCE 24 English (@France24_en) October 27, 2026

¿Qué piensan los votantes latinos de Texas sobre ICE y el costo de vida?

El voto hispano puede inclinar esta contienda, y en esa misma encuesta los votantes hispanos de Texas respaldaron a Talarico con 55% frente a 37% de Paxton. Además, 56% de ellos consideró que la aplicación de las leyes de inmigración “ha ido demasiado lejos”, contra 50% del total de votantes del estado. Otros resultados del sondeo muestran cuáles son sus prioridades.

El 57% tiene poca o ninguna confianza en ICE, frente a 49% del total de votantes texanos

El 43% está preocupado de que los operativos migratorios lo afecten a él, a un familiar o a alguien cercano

El 62% prefiere que la seguridad fronteriza y un camino a la ciudadanía para inmigrantes indocumentados con años en el país avancen al mismo tiempo

El 42% afirma que las finanzas de su hogar empeoraron en el último año, y el precio de los alimentos encabeza sus preocupaciones, con 63%

Sin embargo, el tema migratorio no favorece a un solo partido, ya que la seguridad fronteriza fue el único asunto en el que los republicanos superaron a los demócratas entre hispanos, con 40% contra 38%. Esa división explica por qué ninguna de las dos campañas da por seguro el voto latino en Texas.

Illinois, el escaño que los demócratas no pueden perder

Mientras Texas concentra la incertidumbre, en Illinois los demócratas defienden el asiento de Durbin, el número dos de su partido en el Senado, quien decidió no buscar la reelección tras casi tres décadas en el cargo. El Cook Political Report calificó esa contienda como “sólidamente demócrata”, según PBS NewsHour, aunque perder Illinois obligaría a los demócratas a compensar con un estado más en otra parte del país.

La vicegobernadora Juliana Stratton, ganadora de la primaria demócrata en marzo con el respaldo del gobernador JB Pritzker, enfrenta al republicano Don Tracy, expresidente del Partido Republicano de Illinois, de acuerdo con CNN. Además, la inmigración marcó la diferencia más clara entre ambos, en un estado donde ICE desplegó en 2025 la Operación Midway Blitz en Chicago. Por un lado, Stratton prometió impulsar la desaparición de ICE, mientras que Tracy colocó la seguridad fronteriza entre sus prioridades, según CBS News Chicago.

¿Qué deben tener en cuenta los votantes antes del 3 de noviembre?

En Texas, la votación anticipada en persona comenzó el 19 de octubre y termina el viernes 30 de octubre, y durante ese periodo los votantes registrados pueden acudir a cualquier centro de votación anticipada de su condado, de acuerdo con la Secretaría de Estado de Texas. El estado acepta siete tipos de identificación con fotografía, entre ellos la licencia de conducir de Texas y el pasaporte estadounidense, y quien no pueda obtener ninguna todavía puede votar si llena una declaración de impedimento razonable, acompañada de un documento de apoyo aprobado.

Como las fechas del voto anticipado y la identificación que se pide en Texas no son iguales en otros estados, conviene revisarlas antes de salir de casa. En Illinois, por ejemplo, la votación anticipada también está en marcha, por lo que los votantes pueden consultar horarios y casillas con la autoridad electoral de su condado. En cualquier estado, solo los ciudadanos estadounidenses registrados pueden votar en una elección federal, algo que deben tomar en cuenta las familias de estatus migratorio mixto, cuyos integrantes sin ciudadanía no deben registrarse ni votar.

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