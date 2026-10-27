¿Vas a viajar en Navidad? Pagar 60 dólares extra por tu pasaporte no significa que llegará en 3 semanas

Qué hacer si pierdes el pasaporte de EE. UU. Foto creada con Leonardo.ai.

Si planeas viajar desde Estados Unidos a México o visitar a tu familia en otro país durante Navidad, revisa tu pasaporte cuanto antes. El Departamento de Estado ofrece un trámite acelerado por 60 dólares adicionales, pero las 2 o 3 semanas anunciadas corresponden al procesamiento de la solicitud, no al tiempo total que tardará el documento en llegar a tu casa.

¿Cuánto tarda el pasaporte acelerado en Estados Unidos?

La promesa de recibir el pasaporte en tres semanas puede llevar a más de una persona a confiarse. El problema está en la letra pequeña: el plazo oficial no incluye el tiempo de envío por correo.

Según el Departamento de Estado, el trámite acelerado tarda actualmente entre 2 y 3 semanas. A eso se pueden sumar hasta dos semanas para que la solicitud llegue a la agencia correspondiente y otras dos para recibir el documento una vez emitido.

Eso no significa que todos los pasaportes tarden siete semanas. Los tiempos varían según el envío y cada caso. Pero sí deja claro que pagar el cargo extra no garantiza tener el documento en las manos exactamente 21 días después de iniciar el trámite.

Los 60 dólares extra no cubren todos los envíos

El costo adicional de 60 dólares sirve para acelerar el procesamiento. No elimina automáticamente las demoras del correo ni significa que el pasaporte llegará de inmediato.

El Departamento de Estado también ofrece una opción de entrega de regreso en uno a tres días por 26.87 dólares adicionales, según su lista oficial de tarifas. Este servicio reduce el tiempo de envío del documento una vez que se despacha, pero no sustituye el procesamiento de la solicitud.

Hay otra diferencia importante: el reloj del trámite empieza cuando la agencia recibe la solicitud, no necesariamente el día en que la entregas en una oficina postal.

¿Qué pasa si necesitas el pasaporte para viajar en Navidad?

Si tienes un vuelo reservado para diciembre, no conviene esperar a que falten unas semanas para revisar tus documentos. El Departamento de Estado recomienda elegir el tipo de servicio según la fecha del viaje y el tiempo que queda para obtener el pasaporte.

Antes de solicitarlo, toma en cuenta estas recomendaciones:

Revisa la fecha de vencimiento de tu pasaporte actual y las condiciones de entrada del país que visitarás

de tu pasaporte actual y las condiciones de entrada del país que visitarás Calcula el tiempo de envío , además de las semanas de procesamiento

, además de las semanas de procesamiento Verifica que tu solicitud esté completa y que la fotografía y los documentos cumplan los requisitos. Si la agencia pide información adicional, el trámite puede tardar más

y que la fotografía y los documentos cumplan los requisitos. Si la agencia pide información adicional, el trámite puede tardar más Consulta el estado de tu solicitud en el portal oficial de pasaportes

Si tu viaje internacional está a menos de dos o tres semanas, el Departamento de Estado recomienda buscar una cita en una agencia o centro de pasaportes cuando estés dentro de los 14 días naturales previos al viaje. Si necesitas una visa extranjera, el plazo para solicitar esa cita puede ser de 28 días. La disponibilidad de citas no está garantizada.

Puedes consultar las condiciones en la página oficial sobre cómo obtener un pasaporte rápidamente.

¿Puedes recuperar los $60 dólares si el trámite se retrasa?

Existe una posibilidad de solicitar el reembolso del cargo acelerado si el Departamento de Estado no procesa la solicitud dentro del plazo correspondiente. La agencia explica que, al pagar el servicio, el procesamiento debe realizarse dentro de 15 días hábiles desde que recibe la solicitud o desde que se pide cambiar un trámite regular a uno acelerado.

Sin embargo, el reembolso no cubre automáticamente otros gastos, como boletos perdidos o tarifas pagadas a empresas de mensajería. Puedes revisar las condiciones en la página oficial de reembolsos.

La lección es sencilla: si vas a viajar en Navidad, no dejes que la cifra de tres semanas te dé una seguridad que el sistema no promete. Un pasaporte puede procesarse dentro del plazo acelerado y aun así tardar más en llegar. Revisarlo ahora puede ahorrarte dinero, estrés y una conversación muy desagradable con la aerolínea cuando las fiestas estén a la vuelta de la esquina.

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