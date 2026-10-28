Muere Alvin Hellerstein, el juez del 9/11, Trump, y Nicolás Maduro

Alvin Hellerstein, juez del caso Nicolás Maduro, murió a los 92 años. Foto: AFP

El juez federal Alvin Hellerstein, encargado del proceso contra Nicolás Maduro en Nueva York, murió este miércoles 28 de octubre a los 92 años. Su trayectoria incluyó litigios relacionados con los atentados del 11 de septiembre de 2001 y su llegada al tribunal se produjo por designación del entonces presidente Bill Clinton.

El magistrado falleció por causas naturales, poco antes de cumplir 93 años, informó el tribunal, de acuerdo con ABC News. Su muerte obligará a reasignar el expediente de Maduro y los demás asuntos que tenía a su cargo.

¿Quién era Alvin Hellerstein, el juez del caso Maduro?

Alvin K. Hellerstein era un juez federal con sede en Nueva York que supervisó distintos procesos de relevancia nacional. Fue nombrado por Bill Clinton y, durante su carrera, estuvo al frente de una amplia variedad de casos federales.

Entre los asuntos que marcaron su trayectoria estuvieron los litigios vinculados a los atentados del 11 de septiembre. Años después, su nombre volvió a ocupar titulares por estar al frente del proceso contra Nicolás Maduro.

Al momento de su muerte, Hellerstein seguía a cargo del expediente contra el depuesto mandatario venezolano, según informó la agencia EFE, que citó a un portavoz del sistema judicial.

Los casos del 11 de septiembre y Donald Trump que llevó Alvin Hellerstein

Una de las principales responsabilidades de Alvin Hellerstein fue supervisar la gran mayoría de las demandas civiles por muertes y daños materiales derivados de los atentados del 11 de septiembre de 2001, según Reuters.

El magistrado también rechazó el intento de Donald Trump de trasladar a la justicia federal su caso penal de Manhattan por “pagos para silenciar información” y conseguir que se desestimara con argumentos de inmunidad presidencial. Hellerstein resolvió esa solicitud, pero no fue el juez que presidió el juicio estatal en el que Trump fue declarado culpable en mayo de 2024.

En 2020, además, ordenó la liberación de Michael Cohen, exabogado de Trump, al concluir que su regreso a prisión había sido una represalia por sus planes de publicar un libro

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