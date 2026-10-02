Un juez federal en Nueva York prohíbe indefinidamente a ICE arrestar inmigrantes en las cortes de inmigración

La decisión no tiene fecha de vencimiento. Foto: AFP

Un juez federal en Nueva York anuló la política que permitía al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestar a inmigrantes dentro y cerca de las cortes de inmigración. La decisión no tiene fecha de vencimiento y devuelve la vigencia a los límites que regían desde 2021, de acuerdo con el fallo de la Corte de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York.

El juez P. Kevin Castel firmó la resolución el 30 de septiembre de 2026, dentro de una demanda que presentaron African Communities Together y The Door, dos organizaciones que dan servicios a personas no ciudadanas. El magistrado concluyó que ICE nunca explicó por qué quedarse sin ninguna regla era mejor que mantener la de 2021.

Pese a lo anterior, los arrestos en estos edificios no quedan prohibidos en todos los casos, pues la política que vuelve a aplicarse conserva un grupo reducido de excepciones. El propio juez se había negado a frenar estas detenciones un año antes, y cambió de postura después de que el gobierno reconoció un error ante la corte.

¿Qué cambia para quienes tienen una audiencia en una corte de inmigración?

Las personas con una cita ante un juez de inmigración recuperan una protección que estuvo vigente hasta enero de 2025. La guía del 27 de abril de 2021 señala de forma expresa que se aplica a las cortes de inmigración, y solo permite un arresto civil migratorio dentro o cerca de esos edificios en situaciones puntuales.

El documento judicial recoge los supuestos en los que un agente todavía puede actuar. La guía admite además, sin que haya una persecución en curso, la detención de alguien que representa una amenaza para la seguridad pública, siempre que no exista un lugar alternativo seguro y que un supervisor la apruebe por adelantado.

Cuando el caso involucra una amenaza a la seguridad nacional

Cuando existe un riesgo inminente de muerte, violencia o daño físico para cualquier persona

Cuando los agentes persiguen en ese momento a alguien que representa una amenaza para la seguridad pública

Cuando hay riesgo inminente de que se destruya evidencia de un caso criminal

¿Qué se dijo tras la decisión?

El gobierno pidió que la decisión solo beneficiara a las dos organizaciones demandantes, y el juez rechazó ese argumento al anular la política en lugar de dictar una orden limitada a ellas. La organización que las representa sostiene que la anulación se aplica en todas las cortes de inmigración del país y de manera inmediata, según un comunicado de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU).

“El fallo de hoy es una victoria enorme para cada persona no ciudadana que busca asistir con seguridad a sus procedimientos en la corte de inmigración”, dijo Amy Belsher, directora de litigio de derechos de inmigrantes de la Unión de Libertades Civiles de Nueva York. Oscar Sarabia Roman, abogado del Proyecto de Derechos de Inmigrantes de la ACLU, agregó que las personas no deberían ser arrestadas por hacer exactamente lo que el sistema legal les exige.

La secretaria general de Amnistía Internacional (AI), Agnès Callamard, considera que la única medida con impacto positivo ante las violaciones que atribuye al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en EE. UU. sería eliminar esta agencia de inmigración. pic.twitter.com/5ER9tpLutA — EFE Noticias (@EFEnoticias) September 28, 2026

¿Por qué el juez cambió de postura sobre los arrestos de ICE?

Castel se había negado el 12 de septiembre de 2025 a suspender la política de arrestos en cortes que ICE emitió ese año, al considerar que los demandantes no habían demostrado que probablemente ganarían el caso. Una carta del propio gobierno, enviada seis meses después, cambió el rumbo del proceso.

Dos fiscales federales escribieron al juez el 24 de marzo de 2026 para avisarle que, según la nueva posición de ICE, esa política nunca se aplicó a los arrestos en las cortes de inmigración o cerca de ellas. La agencia se quedó así sin el respaldo que había presentado para defender la práctica.

Castel suspendió entonces los arrestos de forma temporal el 18 de mayo de 2026. Esa orden se limitaba a cortes de inmigración de la ciudad de Nueva York, entre ellas la de 26 Federal Plaza, y el Departamento de Seguridad Nacional respondió que confiaba en ganar el caso, de acuerdo con CBS News. El fallo de septiembre convierte aquella pausa en una decisión de fondo.

¿ICE puede seguir arrestando inmigrantes en otros lugares?

La resolución solo toca los arrestos dentro y cerca de las cortes de inmigración. Los agentes conservan su facultad de detener en la vía pública, en centros de trabajo o durante operativos en aeropuertos de EE. UU., por lo que la protección termina cuando la persona se aleja del edificio.

Otros tribunales han puesto límites parecidos en distintos frentes. En California, una jueza ordenó evaluar el riesgo de fuga antes de un arresto migratorio sin orden judicial en siete condados, y en ese mismo estado otro juez federal había anulado la política de arrestos en cortes el 24 de junio de 2026, según la ACLU del Norte de California.

La anulación no caduca por sí sola, que es el sentido de la palabra “indefinidamente”, aunque el gobierno todavía puede apelar ante un tribunal superior y pedir que la decisión se suspenda mientras se resuelve ese recurso.

¿Qué pueden hacer las personas con una audiencia pendiente?

El fallo no cierra ningún caso de deportación ni cambia las fechas de las audiencias. Faltar a una cita ante el juez de inmigración puede terminar en una orden de deportación en ausencia, así que la decisión de Castel sirve sobre todo para que las personas acudan con menos temor, no para que dejen de presentarse.

Algunas medidas sencillas ayudan a llegar mejor preparado a la corte.

Confirmar la fecha, la hora y la sede de la audiencia en el sistema automatizado de información de casos de la EOIR, la oficina que administra las cortes de inmigración, con el número A y la nacionalidad

Consultar a un abogado o a un representante acreditado antes de la cita, en especial si existe una orden de deportación previa o antecedentes penales

Dejar a un familiar los datos del caso y el teléfono del abogado, por si surge un imprevisto

Llevar una copia del aviso de audiencia y de los documentos migratorios vigentes

Las personas que presencien un arresto en los alrededores de una corte tienen además respaldo legal para documentarlo, porque grabar a agentes del orden desde un espacio público está protegido en Nueva York siempre que no se interfiera con el operativo. Ese registro puede servir después a un abogado para revisar si la detención respetó las excepciones de 2021.

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