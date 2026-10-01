Obamacare: gobierno de Trump empieza a enviar cheques de 500 dólares a casi un millón de personas

La Casa Blanca presentó los pagos como un reembolso. Foto: Envato

El gobierno de Donald Trump comenzó a enviar cheques de 500 dólares a casi un millón de personas inscritas en planes de salud de Obamacare mediante HealthCare.gov, el mercado federal de seguros médicos.

Los pagos corresponden a consumidores que cubrieron el costo completo de sus primas y no recibieron créditos fiscales u otra asistencia federal para reducir el precio de su cobertura, según la Casa Blanca.

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'President Donald Trump is set on Sept. 30 to start sending $500 checks to nearly 1 million Americans his administration says were overcharged through the Affordable Care Act's federal exchange for buying health insurance.' pic.twitter.com/1AZ71dTl81 — The White House (@WhiteHouse) September 30, 2026

¿Por qué el gobierno está devolviendo 500 dólares?

El gobierno de Trump sostiene que las tarifas cobradas para financiar la operación de HealthCare.gov fueron superiores a lo necesario y que esos recursos deben regresar a los consumidores que pagaron sus primas sin subsidios.

La Casa Blanca presentó los pagos como un reembolso relacionado con esos costos y afirmó que las tarifas excesivas terminaron contribuyendo al aumento de las primas.

La explicación sobre el origen de los fondos ha generado cuestionamientos. The Washington Post citó a Cynthia Cox, vicepresidenta de KFF y directora de su programa sobre Obamacare, quien señaló que parte de los recursos podría proceder de tarifas recaudadas durante el primer gobierno de Trump.

Quiénes son los beneficiarios

El programa está dirigido a personas que compraron un seguro médico mediante HealthCare.gov y pagaron el costo completo de sus primas sin recibir asistencia federal ni subsidios.

Según el medio especializadoThe Hill, más de 950 mil estadounidenses recibirán cheques del Departamento del Tesoro acompañados de cartas con la firma de Trump.

Asimismo, de acuerdo con la Casa Blanca, el reembolso es por persona. Por lo tanto, un hogar elegible con más de un inscrito podría recibir más de un cheque de reembolso de 500 dólares.

El programa está vinculado específicamente con los costos de operación del mercado federal.

El nivel de ingresos también forma parte de los criterios utilizados para identificar a los beneficiarios. La administración señaló que la mayoría se encuentra alrededor del 400% del nivel federal de pobreza, de acuerdo con información publicada por la Casa Blanca.

¿Hay que solicitar el cheque de Obamacare?

No. Las personas elegibles no tienen que presentar una solicitud, reclamar el dinero ni inscribirse en el programa.

La administración ya identificó a los beneficiarios y comenzó a enviar los pagos automáticamente. El dinero puede llegar mediante un cheque enviado al domicilio registrado o mediante depósito directo, según las condiciones de cada beneficiario.

La Casa Blanca informó que los primeros pagos comenzaron a distribuirse el 30 de septiembre.

El programa tampoco significa que todas las personas inscritas en Obamacare recibirán 500 dólares. El beneficio está limitado a quienes cumplen los requisitos establecidos para el mercado federal.

Para saber si una persona puede estar incluida, los dos elementos principales son comprobar que su plan fue adquirido mediante HealthCare.gov y que pagó sus primas sin recibir créditos fiscales u otra asistencia federal para cubrirlas.

¿Cómo verificar que te llegó el cheque de 500 dólares?

Las personas elegibles no necesitan registrarse en ninguna página ni completar un formulario para recibir el beneficio.

Si recibes un mensaje, correo electrónico o llamada que pida tu número de Seguro Social, información bancaria, un pago o datos de acceso para “activar” el beneficio, las autoridades gubernamentales sugieren no proporcionar ninguna información y tampoco hacer click en ningún enlace.

HealthInsurance.org advierte sobre estafas relacionadas con beneficios de Obamacare, incluidas aquellas que utilizan promesas de dinero para obtener información personal.

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