Mes de la Hispanidad: 7 ciudades de EE. UU. donde puedes hacer tu vida hablando español

Latinos viviendo en Estados Unidos. Foto: Envato.

Llegar a Estados Unidos sin dominar el inglés puede sentirse como aterrizar en un mundo completamente ajeno. Pero hay ciudades donde pedir comida, hacer las compras, hablar con los vecinos o entrar a un negocio y escuchar un “buenos días” en español no tiene nada de extraordinario. Miami, Hialeah, El Paso, Los Ángeles y Houston son algunos de esos lugares donde la enorme presencia latina ha convertido al español en parte de la vida cotidiana.

En pleno Mes de la Herencia Hispana, los datos más recientes del U.S. Census Bureau ayudan a ponerle números a una realidad que millones de latinos conocen de sobra: Estados Unidos también habla español.

¿Cuáles son las ciudades de Estados Unidos donde puedes vivir hablando español?

Primero, una aclaración necesaria. Decir que es posible “vivir hablando español” no significa que una persona nunca necesitará inglés. El idioma sigue siendo importante para determinados empleos, trámites, estudios y servicios públicos.

Lo sorprendente es hasta qué punto el panorama cambia de una ciudad a otra.

El U.S. Census Bureau recopila cada año información sobre el idioma que las personas mayores de cinco años hablan en casa mediante la American Community Survey (ACS). Sus datos permiten localizar algunos de los grandes corredores lingüísticos del país.

Y hay un lugar que prácticamente juega en otra liga.

¿Por qué Hialeah es una de las ciudades más hispanas de Estados Unidos?

En Hialeah, Florida, hablar español no coloca a nadie precisamente en minoría.

Las estimaciones 2020-2024 de Census QuickFacts muestran que 95.1% de sus habitantes son hispanos o latinos. Además, el 92.6% de la población mayor de cinco años habla en casa un idioma diferente del inglés.

El dato resulta todavía más llamativo en la vecina Hialeah Gardens, donde esa última proporción llega al 94.1%.

No significa que todas esas personas hablen exclusivamente español —la categoría del Census incluye cualquier idioma distinto del inglés—, pero en una zona abrumadoramente hispana ayuda a dimensionar el peso que tienen otras lenguas en la vida familiar.

¿Qué tanto se habla español en Miami?

Miami es probablemente la ciudad que primero viene a la cabeza cuando se piensa en una vida cotidiana en español dentro de Estados Unidos. Los números explican por qué.

El 71.5% de la población de Miami es hispana o latina, de acuerdo con las estimaciones 2020-2024 del Census. Además, 77.2% de sus residentes mayores de cinco años habla en casa un idioma distinto del inglés.

El fenómeno rebasa los límites de la ciudad. En todo Miami-Dade County, esa última cifra se mantiene en 75.3%.

Es difícil caminar por determinadas zonas del sur de Florida sin escucharlo. El español está en restaurantes, supermercados, estaciones de radio, negocios, publicidad y conversaciones de calle. Para muchos inmigrantes latinoamericanos, esa familiaridad lingüística suaviza el aterrizaje.

¿El Paso es otra ciudad de Estados Unidos donde domina la cultura hispana?

Sí, y su posición geográfica ayuda a entenderlo.

El Paso, Texas, se encuentra literalmente frente a Ciudad Juárez, México. Según Census QuickFacts, 81.2% de sus habitantes son hispanos o latinos y 65.9% de las personas mayores de cinco años habla en casa un idioma diferente del inglés.

Aquí el español no es únicamente herencia familiar. Forma parte de una dinámica fronteriza que atraviesa comercio, cultura y relaciones personales.

¿Los Ángeles sigue siendo uno de los grandes centros del español en EE. UU.?

Los Ángeles tiene una realidad distinta. Es una metrópoli mucho más grande y lingüísticamente diversa, pero el español mantiene una presencia enorme.

En Los Angeles County, el 55.1% de las personas mayores de cinco años habla en casa un idioma diferente del inglés, según los datos 2020-2024 del Census.

Hay zonas donde la diferencia se vuelve todavía más visible. En East Los Angeles, el porcentaje alcanza 82.5%.

Un informe específico del Census sobre idiomas ya había identificado al español como la lengua distinta del inglés predominante en el área metropolitana Los Angeles-Long Beach-Anaheim. La magnitud de la comunidad mexicana y centroamericana explica buena parte de esa huella lingüística.

¿Houston y Nueva York también permiten hacer vida en español?

Houston merece un lugar destacado. El 44.2% de su población es hispana o latina, mientras que 47.1% de los mayores de cinco años habla un idioma diferente del inglés en casa, según las estimaciones 2020-2024.

En South Houston, ese último indicador se dispara hasta 72.5%.

Nueva York presenta otro escenario fascinante porque el español convive con decenas de idiomas. En toda la ciudad, 47.7% de los mayores de cinco años habla en casa una lengua distinta del inglés.

Queens refleja especialmente esa diversidad: allí la proporción llega al 55.4%.

El español, además, tiene profundas raíces puertorriqueñas, dominicanas, mexicanas, ecuatorianas y de otras comunidades latinoamericanas en la ciudad.

¿Cuántas personas hablan otro idioma en casa en Estados Unidos?

Aquí aparece el contraste que vuelve interesantes todos estos números.

A escala nacional, 22.3% de la población estadounidense mayor de cinco años habla en casa un idioma diferente del inglés, de acuerdo con las estimaciones 2020-2024 del Census.

Comparémoslo: Miami registra 77.2%, Hialeah 92.6% y El Paso 65.9%.

No todos hablan español y tampoco todos los hispanos lo utilizan diariamente. Pero los datos retratan algo que el Mes de la Herencia Hispana hace especialmente visible: en determinadas partes de Estados Unidos, el español dejó hace mucho de sentirse como un idioma extranjero.

Es el idioma de la casa, sí. Pero también el de la panadería, la peluquería, el restaurante de la esquina, la radio que suena en el automóvil y la conversación entre vecinos.

Para millones de personas, simplemente es el idioma de todos los días.

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