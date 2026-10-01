Trump sobre los hispanos: de “trabajadores” a “maldito idioma”, sus frases clave en su segundo mandato

Trump encabezó una recepción por el Mes de la Herencia Hispana, Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha hablado de los hispanos en Estados Unidos desde varios frentes durante su segundo mandato. En algunos discursos los ha presentado como parte de su base electoral y como una comunidad que contribuye a la economía y a la vida pública.

En otros momentos, sus comentarios han surgido al hablar del idioma español, la inmigración o los líderes de América Latina. No todos fueron dirigidos a los hispanos que viven en Estados Unidos, pero sí forman parte del debate público sobre su relación con esta comunidad.

El voto hispano, uno de los primeros mensajes de Trump

El 20 de enero de 2025, durante su discurso de toma de posesión, Trump agradeció a los votantes afroamericanos e hispanos por el respaldo recibido en las elecciones de 2024.

“Para las comunidades negras e hispanas, quiero agradecerles por la tremenda muestra de amor y confianza que me han mostrado con su voto”, dijo Trump durante la ceremonia inaugural.

Trump afirmó en ese mismo discurso que ambos grupos habían registrado niveles históricos de apoyo y aseguró que esperaba trabajar con ellos durante los años siguientes. El mensaje se dirigió a votantes hispanos de Estados Unidos, no a la población latinoamericana en general.

El tema volvió a aparecer el 4 de octubre de 2025, cuando Trump intervino en la disputa comercial entre Univision y YouTube TV. La plataforma había retirado los canales de TelevisaUnivision por una negociación sin acuerdo.

En una publicación de Truth Social citada porThe Hill, Trump pidió que Univision regresara al servicio. Dijo que su salida era Trump calificó la salida de Univision como “muy perjudicial para los republicanos en las próximas elecciones intermedias” y aseguró que, en las elecciones de 2024, consiguió el mayor respaldo de votantes hispanos para un candidato republicano.

De la proclamación oficial a la campaña por la audiencia hispana

Trump firmó la proclamación del Mes Nacional de la Herencia Hispana el 22 de septiembre de 2025. El documento estableció oficialmente la celebración entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre.

Enla proclamación presidencial, Trump destacó los aportes de los estadounidenses de origen hispano a la cultura, la economía, las instituciones y el servicio público. También los presentó como parte de la historia y el futuro del país.

La fecha de firma importa porque, de acuerdo con el registro oficial publicado en el Registro Federal, el texto fue firmado una semana después del inicio formal de la celebración.

El inglés como idioma oficial y sus efectos para quienes hablan español

El 1 de marzo de 2025, Trump firmó la orden ejecutiva que designó el inglés como idioma oficial de Estados Unidos. La orden revocó una directiva de 2000 sobre acceso lingüístico para personas con dominio limitado del inglés.

El texto de la orden no prohibió el español ni ordenó a las agencias federales eliminar formularios, documentos o servicios en otros idiomas. En cambio, dejó en manos de cada agencia la decisión de mantener o modificar esos recursos.

La medida no estuvo dirigida exclusivamente a los hispanos. Sin embargo, tuvo un peso especial para una población que utiliza ampliamente el español para trámites, educación, salud y atención gubernamental.

Bad Bunny, el Super Bowl y la crítica de Trump al español

El 8 de febrero de 2026, Trump criticó en Truth Social el espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny durante el Super Bowl LX. La cadena de noticias BBC informó que el artista puertorriqueño ofreció una presentación con el español como idioma principal.

Trump calificó la presentación como “absolutamente terrible” y “una de las peores”. También escribió: “nadie entiende una palabra de lo que este hombre está diciendo” y describió el espectáculo como una “slap in the face” (bofetada, por su traducción al español) para el país.

“No voy a aprender su idioma” ante líderes latinoamericanos

El 7 de marzo de 2026, Trump recibió a líderes de América Latina y el Caribe en Doral, Florida, durante la primera Cumbre Shield of the Americas. La transcripción del encuentro registra que el presidente habló de la capacidad de Marco Rubio para comunicarse en otros idiomas.

“No voy a aprender su maldito idioma. No tengo tiempo”, dijo Trump, de acuerdo con la transcripción de la intervención. Después señaló que prefería comunicarse con los mandatarios mediante un intérprete.

El comentario ocurrió ante líderes latinoamericanos, dentro de una reunión de política exterior.

La broma de Trump que marcó la celebración de la herencia hispana

El 30 de septiembre de 2026, Trump encabezó una recepción por el Mes de la Herencia Hispana en la Casa Blanca.The New York Times reportó que el presidente elogió a los hispanos como personas trabajadoras, inteligentes y enérgicas.

Durante un recorrido por la obra del nuevo salón de baile de la Casa Blanca, Trump le dijo al público que tuviera precaución y no se acercara demasiado al borde y bromeó: “solo un hispano podría sobrevivir a esa caída”, dijo, según la transcripción del acto.

President Trump invited guests attending a Hispanic Heritage Month celebration at the White House Wednesday to be the first to tour the ballroom construction site. Trump told the audience to be cautious and not get too close to the edge and joked, "Only a Hispanic could survive… pic.twitter.com/Wj2khycwFm — CBS News (@CBSNews) September 30, 2026

The Hill informó que Trump dijo el comentario fue presentado como una broma y generó aplausos entre algunos asistentes.

Quienes defienden el comentario sostienen que Trump no buscaba burlarse de los hispanos, sino destacar, de manera poco convencional, su fuerza física y resistencia. Otros interpretan la frase como una alusión a los inmigrantes que cruzan de forma irregular la frontera con Estados Unidos.

La inmigración también forma parte del discurso de Trump

La inmigración y la frontera con México ocupan un lugar central en el discurso de Trump. En su discurso inaugural de enero de 2025, prometió iniciar el proceso para deportar a “millones y millones de inmigrantes delincuentes” a sus países de origen.

Desde entonces, también menciona a México, Venezuela y otros países de América Latina al referirse a la inmigración y a sus gobiernos. Estos mensajes afectan de forma directa a muchas familias hispanas en Estados Unidos, aunque Trump no siempre se refiera a ellas de manera explícita.

Sus comentarios sobre los hispanos combinan así referencias al voto, la cultura, el idioma y la inmigración, con mensajes dirigidos a distintos públicos y en contextos diferentes.

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