Latinos condenados a muerte en EE. UU.: cuántos son y los casos que siguen abiertos 

El corredor de la muerte tiene cerca de 300 personas latinas. Foto: Envato

El Fondo de Defensa Legal de la NAACP (LDF) contabilizó 297 personas latinas en los corredores de la muerte de Estados Unidos en su informe de verano de 2026.

La cifra representa 15.1% de las mil 995 personas que permanecían bajo sentencia de muerte o en procesos de nueva sentencia.

El Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC) utiliza ese corte para su desglose racial por estado. El dato cobra relevancia tras el caso de Christa Pike, cuya ejecución mediante inyección letal en Tennessee fue suspendida después de que sobreviviera a dos dosis de pentobarbital, el medicamento utilizado durante el procedimiento.

Ese corte permite conocer también dónde se concentra la población latina condenada a muerte. California registraba 166 casos y Texas 47, mientras que Arizona tenía 24, Florida 19 y Nevada nueve.

De esta forma, la población latina condenada a muerte en los Estados Unidos pasó de 300 personas (el 15.05% del total nacional para el 1 de abril de 2026) a 297 personas.(el 15.07% del total al 1 de julio de 2026), según el informe del LDF para el 1 de abril de 2026.

El mismo informe señala que la población nacional del corredor de la muerte cayó por debajo de 2 mil personas por primera vez desde la década de los 80.

¿Qué estados concentran más condenados latinos?

California concentra la mayor cantidad de personas latinas condenadas a muerte. El DPIC registraba 166 casos al 1 de abril de 2026, equivalentes a más de la mitad de los 300 latinos contabilizados en ese corte, según la tabla por estado del DPIC.

Texas aparecía con 47, seguido por Arizona con 24, Florida con 19 y Nevada con nueve. California y Texas reunían 213 casos, aproximadamente 71% del total registrado en abril.

¿Cuántos latinos han sido ejecutados en Estados Unidos?

El registro histórico también muestra que 134 personas latinas fueron ejecutadas en Estados Unidos desde 1976, equivalentes al 8% de todas las ejecuciones realizadas desde que la Corte Suprema restableció la pena de muerte, según el LDF.

En Texas, el Departamento de Justicia Criminal del estado registraba 45 personas hispanas en el corredor de la muerte al 24 de septiembre de 2026: 44 hombres y una mujer. Este conteo corresponde al registro estatal y utiliza su propia fecha de actualización.

California también registraba 45 personas hispanas condenadas a muerte, equivalentes al 8% de su población estatal en el corredor.

¿Cuáles son los casos de latinos condenados a muerte que siguen abiertos?

Entre los casos que continúan en los tribunales destaca el de Melissa Lucio, condenada a muerte en Texas por la muerte de su hija Mariah, de dos años, ocurrida en 2007. según la lista del DPIC.

El 24 de septiembre, la Corte de Apelaciones Penales de Texas rechazó por 5 a 4 las conclusiones de un juez que había determinado en 2024 que Lucio era inocente de hecho. La mayoría de la corte tampoco adoptó los hallazgos sobre las pruebas que, según el tribunal inferior, la fiscalía había ocultado.

La defensa de Lucio todavía puede recurrir ante tribunales federales. El caso permanece abierto mientras sus abogados buscan nuevas vías para cuestionar la condena.

Otro expediente que continúa en los tribunales es el de Ruben Gutiérrez, condenado a muerte por el asesinato de Escolastica Harrison, de 85 años, en Brownsville, Texas, en 1998.

La pena de muerte también deja una huella entre los latinos

Gutiérrez sostiene que las pruebas de ADN podrían ayudar a demostrar que no participó directamente en el asesinato. La Corte Suprema de Estados Unidos falló a su favor en junio de 2025 y permitió que continuara su demanda relacionada con el acceso a esas pruebas.

El fallo no determinó que Gutierrez fuera inocente ni ordenó realizar las pruebas. La decisión permitió que su impugnación continuara en los tribunales inferiores.

Estos casos contrastan con los de José Ernesto Medellín, Humberto Leal García, Édgar Tamayo y Rubén Ramírez Cárdenas.

Estos cuatro mexicanos que fueron ejecutados en Texas entre 2008 y 2017.

Sus casos estuvieron relacionados con la disputa de México ante la Corte Internacional de Justicia por la falta de notificación sobre el derecho a recibir asistencia consular.

Medellín fue ejecutado en 2008, Leal García en 2011, Tamayo en 2014 y Ramírez Cárdenas en 2017. El último mexicano relacionado con el caso Avena ejecutado en Texas fue Roberto Moreno Ramos, en 2018.

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