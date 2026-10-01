El Departamento de Estado de Estados Unidos anuncia que ha logrado la revocación de un récord de 250 mil visas

La cifra abarca desde que Donald Trump volvió a la Presidencia en 2025. Foto: AFP

El Departamento de Estado de EE. UU. revocó más de 250 mil visas desde que Donald Trump volvió a la Presidencia en enero de 2025. La dependencia presentó la cifra como “un hito histórico” que, en sus palabras, refleja su compromiso con la protección del pueblo estadounidense, según una publicación en su cuenta oficial de Facebook.

El anuncio llegó acompañado de una explicación breve del vocero Tommy Pigott, quien aseguró en un mensaje en X que el gobierno identifica y retira visas a extranjeros que cometen delitos, apoyan el terrorismo o defraudan a los estadounidenses. La dependencia no detalló cuántas de las 250 mil visas corresponden a cada motivo ni de qué países son sus titulares.

Los cortes anteriores sí dan una idea de quiénes pierden el documento. La mayoría de las revocaciones están ligadas a encuentros con la policía, con delitos que van desde una agresión o un robo hasta manejar en estado de ebriedad, una infracción que para muchos parece menor pero que figura entre las causas más comunes.

¿Por qué el gobierno de EE. UU. revoca tantas visas?

Detrás de la cifra está un sistema que el Departamento de Estado llama “revisión continua”. Con él, el gobierno vigila a quienes ya tienen una visa para confirmar que respetan sus condiciones, en lugar de revisarlos solo al momento de pedirla. Una visa aprobada puede cancelarse si su titular comete una falta, aunque el documento siga vigente.

La hoja informativa más reciente con detalle, publicada en agosto en state.gov cuando las revocaciones sumaban 175 mil, enumera los motivos que más pesan en estas decisiones.

Agresión

Manejar bajo los efectos del alcohol

Robo

Delitos relacionados con drogas

Manejo imprudente, agresión sexual, abuso infantil, fraude y malversación de fondos

El mismo documento menciona casos concretos para justificar la política. Entre ellos están más de 100 visas canceladas en una embajada del norte de África a padres que viajaron a EE. UU. para que sus hijos nacieran ahí y obtuvieran la ciudadanía, y un fraude a Medicaid por más de 5 millones de dólares. También perdieron la visa varios extranjeros que celebraron en redes sociales el asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

¿Cómo llegó la cifra a 250 mil?

El número creció a un ritmo acelerado en poco más de un año y medio de gobierno. En enero de 2026, cuando las revocaciones superaron las 100 mil, Pigott las presentó como un aumento de 150% respecto a 2024, de acuerdo con Al Jazeera. En ese corte había unas 8 mil visas de estudiante y unas 2 mil 500 de trabajadores especializados.

Noviembre de 2025: alrededor de 80 mil visas revocadas

alrededor de 80 mil visas revocadas Enero de 2026: más de 100 mil

más de 100 mil Agosto de 2026: más de 175 mil

más de 175 mil Septiembre de 2026: más de 250 mil

La ofensiva alcanza también a funcionarios de América Latina. El 28 de septiembre, el Departamento de Estado anunció una nueva política para negar visas a quienes debiliten gobiernos democráticos de la región mediante corrupción o narcotráfico, y en ese mismo anuncio impuso restricciones a 27 personas de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, según un comunicado oficial. A 17 de ellas, entre jueces, fiscales, empresarios y una senadora colombiana, les revocó la visa que tenían, y la medida se extiende a sus familias.

La vigilancia sobre los visados se amplió además con un portal para denunciar fraudes con visas, abierto en septiembre, que permite a cualquier persona reportar casos sospechosos.

¿Qué significa para quienes tienen una visa?

El mensaje del gobierno se resume en la frase que repite en sus comunicados, según la cual una visa estadounidense “es un privilegio, no un derecho”. Para quienes estudian, trabajan o viajan con frecuencia a EE. UU., eso significa que su conducta mientras están en el país cuenta tanto como los requisitos que cumplieron al tramitarla.

La revocación no equivale a una expulsión inmediata, pero quien está en EE. UU. con una visa revocada puede enfrentar un proceso de deportación, que llevan las autoridades migratorias por separado. En los casos más graves, el secretario de Estado, Marco Rubio, ha determinado además que ciertos extranjeros deben salir del país por razones de política exterior.

Ante el endurecimiento de las revisiones, los titulares de una visa tienen algunas medidas a la mano para evitar sorpresas.

Consultar el estado de una visa revocada o vigente antes de comprar un boleto o salir del país

Evitar cualquier infracción de tránsito ligada al alcohol, una de las causas más comunes de revocación

Revisar que la información de redes sociales coincida con lo que se declaró en la solicitud de visa

Buscar asesoría de un abogado de inmigración si la persona recibe un aviso de revocación o tiene un arresto en su historial

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