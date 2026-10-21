Caso Kohen Wiley: por qué la Fiscalía de Mississippi consideró justificado el disparo a un niño de 1 año

La Fiscalía no llevará el caso Kohen Wiley a un proceso penal. Foto: Shutterstock

La Fiscalía General de Mississippi determinó que el disparo que acabó con la vida de Kohen Wiley, un niño de 1 año, es una consecuencia justificada del uso de la fuerza policial.

Con la decisión anunciada esta semana, la Fiscalía estatal cierra la revisión del caso sin presentar cargos penales contra el sargento Hunter Foster, que abrió fuego frente a un Walmart de Senatobia, el pasado 14 de junio, provocando la muerte del pequeño Kohen.

El argumento central de las autoridades, según reseña ABC11, parte de la versión policial de que el vehículo en el que viajaba el menor se dirigió hacia los agentes cuando intentaban detenerlo.

De acuerdo con la investigación inicial, uno de los policías abrió fuego ante la presunta amenaza de embestida o huida. Sin embargo, la Fiscalía General no publicó una explicación detallada de cómo evaluó cada elemento de prueba.

¿Cómo ocurrió el tiroteo donde murió Kohen Wiley?

El incidente comenzó cuando agentes policiales acudieron a un Walmart de Senatobia para atender una denuncia de presunto hurto. Según la versión recogida por la Oficina de Investigaciones de Mississippi, citada por los medios, los oficiales encontraron a dos adultos que supuestamente salían de la tienda con un niño y se dirigían a un vehículo.

Los abogados de la familia Wiley señalaron que la acusación estaba relacionada con el presunto robo de pañales. La madre de Kohen, Vellesiya Wiley, y una amiga de la familia se encontraban en el auto cuando los agentes intentaron detenerlo, indica la representación legal de los familiares.

No obstante, la versión policial sostiene que el conductor dirigió el vehículo hacia los agentes y que esa maniobra motivó que el agente disparara. Wiley Kohen murió por las heridas de bala y otro ocupante resultó gravemente herido.

Tras semanas de investigación, la Fiscalía General consideró que las pruebas recibidas no justificaban llevar el caso a un proceso penal. De acuerdo con Mississippi Today, la oficina concluyó que no había evidencia suficiente de conducta criminal para presentar el caso ante un gran jurado y decidió no continuar con la acusación.

El abogado de la familia ofrece otra versión y critica la falta de videos

La madre del niño ha negado que la situación ocurriera como la describieron las autoridades y cuestiona las circunstancias en las que se disparó.

Asimismo, el abogado Ben Crump señaló en un comunicado que una autopsia independiente preliminar indicaría que el niño recibió disparos desde un costado del vehículo, un dato que, según la defensa de la familia, pone en duda que el automóvil avanzara directamente hacia los agentes.

Otro de los principales reclamos es que todavía no se han hecho públicas las grabaciones de las cámaras corporales de los agentes. Tampoco las imágenes de vigilancia del estacionamiento que permitirían observar los hechos.

“Un bebé de un año fue asesinado a tiros por un agente de policía, y ahora el estado de Mississippi dice que el uso de la fuerza estaba justificado”, señaló el abogado Ben Crump.

“¿Cómo puede alguien aceptar esa conclusión cuando a la familia de Kohen y al público todavía no se les ha permitido ver las imágenes de la cámara corporal?”, se preguntó a modo de denuncia.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) rechazó recientemente una recomendación para activar automáticamente las cámaras corporales durante determinadas situaciones. La decisión vuelve a poner bajo la lupa la supervisión de sus operativos en Estados Unidos.

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