Medicare con prima de cero dólares: qué significa y qué podrías pagar

Programas estatales cubren la prima de la Parte B de Medicare. Foto: Shutterstock

Tener Medicare no siempre implica pagar la prima mensual de la Parte B. Algunas personas con ingresos y recursos limitados pueden recibir ayuda de su estado a través de los programas de ahorros de Medicare, que pueden cubrir total o parcialmente esa prima, que en 2026 es de 202.90 dólares al mes para la mayoría de los beneficiarios.

Las personas con ingresos y recursos limitados pueden calificar para los Programas de Ahorros de Medicare, administrados por los estados. Según el programa, la asistencia puede pagar la prima de la Parte B y proteger al beneficiario frente a deducibles, copagos y coseguros por servicios cubiertos.

¿Qué significa la prima de cero dólares en Medicare?

La prima es el pago mensual que una persona realiza por tener cobertura. En Medicare, la Parte A, que cubre hospitalizaciones, suele ser gratuita para quienes trabajaron al menos 10 años y pagaron impuestos de Medicare, mientras que la Parte B, que cubre servicios médicos ambulatorios, generalmente tiene una prima mensual.

Algunas personas con ingresos y recursos limitados pueden recibir ayuda de un programa estatal que paga la prima de la Parte B. En esos casos, el beneficiario paga cero dólares por esa mensualidad porque el estado cubre el cargo completo. Esto no significa que toda su atención médica sea gratuita: puede tener otros gastos, según el programa al que califique.

¿Quién puede pagar cero dólares por la Parte B de Medicare?

Los programas de ahorros de Medicare son administrados por cada estado y ayudan a personas con ingresos y recursos limitados a pagar costos de Medicare. Existen tres programas principales que pueden cubrir la prima de la Parte B:

QMB , para beneficiarios calificados de Medicare: puede cubrir la prima de la Parte B, además de deducibles, coseguros y copagos por servicios y artículos cubiertos por Medicare

, para beneficiarios calificados de Medicare: puede cubrir la prima de la Parte B, además de deducibles, coseguros y copagos por servicios y artículos cubiertos por Medicare SLMB , para beneficiarios de Medicare de bajos ingresos: cubre únicamente la prima de la Parte B

, para beneficiarios de Medicare de bajos ingresos: cubre únicamente la prima de la Parte B QI, para individuos calificados: también cubre la prima de la Parte B.

Para QMB, los límites federales mensuales de ingresos en 2026 son de mil 350 dólares para una persona y de mil 824 dólares para una pareja casada. Los límites de recursos son de 9 mil 950 y 14 mil 910 dólares, respectivamente.

SLMB, el programa para Beneficiarios de Medicare de Bajos Ingresos Especificados, ayuda únicamente con la prima de la Parte B. Sus límites mensuales de ingresos son de mil 616 dólares para una persona y de 2 mil 184 dólares para una pareja casada.

QI, el programa para Individuos Calificados, también ayuda con esa prima. Sus límites mensuales de ingresos son de mil 816 dólares para una persona y de 2 mil 455 dólares para una pareja casada. Tanto SLMB como QI tienen los mismos límites federales de recursos que QMB.

¿Cómo solicitar la prima de cero dólares en Medicare?

La solicitud de los programas de ahorros de Medicare se realiza a través del estado donde vive la persona. Medicare recomienda comunicarse con la oficina estatal de Medicaid o buscar ayuda gratuita a través de la línea 1-800-MEDICARE.

Antes de solicitar, conviene tener a mano información sobre ingresos, recursos, estado civil y cobertura actual de Medicare. Los estados pueden pedir documentación para verificar la elegibilidad.

¿Cuánto pagarías si no calificas para la prima de cero dólares?

La mayoría de las personas inscritas en la Parte B paga una prima estándar de 202.90 dólares al mes en 2026. Ese monto puede aumentar según el ingreso ajustado modificado bruto de la persona o de la pareja.

Para 2026, quienes tienen un ingreso individual de hasta 109 mil dólares, o una pareja de hasta 218 mil dólares, pagan la prima estándar. Los cargos suben en tramos conforme aumenta el ingreso y pueden llegar a 689.90 dólares mensuales para los niveles más altos.

¿Qué podrías seguir pagando con la prima de cero dólares?

Una prima de cero dólares no elimina todos los costos de atención médica. Depende del programa de ayuda y del tipo de cobertura que tenga la persona.

Quienes reciben ayuda a través de QMB pueden tener cubiertos la prima de la Parte B, los deducibles, los coseguros y los copagos por servicios y artículos cubiertos por Medicare. En cambio, los programas SLMB y QI se concentran en la prima de la Parte B y no cubren automáticamente otros costos médicos.

También pueden aplicar cargos por medicamentos, atención dental, visión, audífonos o servicios que Medicare no cubre. La cobertura de medicamentos, conocida como Parte D, tiene su propia prima y puede variar según el plan; el programa Extra Help puede ayudar a personas con ingresos limitados a cubrir parte de esos gastos.

Cuidado con la inscripción tardía y la prima de cero dólares

Recibir ayuda para pagar la prima no reemplaza la necesidad de inscribirse a tiempo en la Parte B. Quien no se inscribe cuando es elegible por primera vez puede enfrentar una penalización permanente del 10% por cada año completo que haya esperado, salvo que califique para un periodo especial de inscripción.

La penalización se suma a la prima mensual y se mantiene mientras la persona tenga la Parte B. Por eso, incluso si un programa estatal pagará la prima, es importante confirmar que la inscripción se haya realizado correctamente.

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