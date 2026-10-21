¿Te mudaste en Estados Unidos? Tienes 10 días para avisar a USCIS

Una pareja hace su mudanza en EE. UU. Foto: Envato.

Si acabas de cambiar de casa en Estados Unidos y tienes un trámite migratorio pendiente, hay algo que conviene hacer antes de dar por terminada la mudanza: informar tu nueva dirección al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS). La mayoría de los extranjeros debe hacerlo dentro de los 10 días posteriores al cambio de domicilio para evitar problemas con sus notificaciones oficiales.

¿Quiénes deben informar su cambio de domicilio a USCIS?

La obligación alcanza a la mayoría de los extranjeros que viven en Estados Unidos. Esto incluye a personas que solicitan la residencia permanente o la ciudadanía, quienes esperan un permiso de trabajo y quienes tienen procesos migratorios pendientes.

De acuerdo con la información difundida por USCIS, el plazo comienza después de la mudanza y no cuando termina el mes. Hay excepciones, entre ellas determinadas personas con visas diplomáticas A o G y visitantes que entran bajo el Programa de Exención de Visa.

El punto importante es que cambiar de domicilio no es solo una cuestión de actualizar recibos, contratos o documentos personales. Si el gobierno tiene registrada una dirección antigua, una carta importante podría terminar en un lugar donde ya no vives.

Cambiar tu dirección en USPS no es suficiente

Este es uno de los errores que más conviene evitar. Si actualizaste tu domicilio ante el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS), no significa que USCIS también tenga tu nueva dirección.

Ambos trámites son independientes. La agencia migratoria puede enviar correspondencia relacionada con citas de datos biométricos, entrevistas, solicitudes de documentos adicionales o decisiones sobre tu expediente.

USCIS. Foto: Envato.

Si no recibes una notificación a tiempo, podrías perder una cita o tardar más en responder a una solicitud oficial. Por eso, el despacho Warren Law Firm también recomienda comunicar directamente el cambio a USCIS, en lugar de confiar únicamente en el reenvío del correo.

Cómo avisar a USCIS si te mudaste de casa

La vía recomendada para la mayoría de las personas es realizar el cambio por internet. Puedes comenzar en la página oficial de USCIS para cambios de dirección.

Estos son los pasos que debes revisar:

Entra a tu cuenta de USCIS: busca la herramienta de cambio de dirección electrónico, conocida como E-COA

busca la herramienta de cambio de dirección electrónico, conocida como E-COA Registra tu nuevo domicilio: verifica que la calle, el número de apartamento y el código postal sean correctos

verifica que la calle, el número de apartamento y el código postal sean correctos Vincula tus solicitudes pendientes: ten a la mano los números de recibo de tus expedientes para comprobar que el cambio se aplique a los casos correspondientes

ten a la mano los números de recibo de tus expedientes para comprobar que el cambio se aplique a los casos correspondientes Guarda la confirmación: conserva el comprobante del trámite y revisa que la información esté actualizada

Si no puedes completar el proceso por internet, existe el Formulario AR-11, conocido como tarjeta de cambio de dirección del extranjero. Sin embargo, USCIS advierte que presentar el formulario en papel no garantiza que todos los sistemas internos se actualicen automáticamente.

¿Qué pasa si tienes un caso en la corte de inmigración?

Aquí hay una diferencia importante. Si tu proceso está ante una corte de inmigración, avisar a USCIS no sustituye el procedimiento para actualizar tu domicilio ante la corte.

Prime Immigration Office explica que los casos ante la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración (EOIR) pueden requerir el Formulario EOIR-33. También pueden existir obligaciones de notificación adicionales según el caso.

No conviene asumir que una sola actualización cubre todas las instituciones. Si tienes una audiencia pendiente, consulta las instrucciones oficiales de la corte y confirma qué debes comunicar a cada autoridad. No recibir una notificación no significa necesariamente que la audiencia quede cancelada.

Si ya pasaron los 10 días, ¿qué debes hacer?

Si te mudaste hace más de 10 días y todavía no has actualizado tu domicilio, lo más prudente es revisar cuanto antes el procedimiento que corresponde a tu situación y completar la notificación. No des por hecho que tu solicitud migratoria está perdida por haber incumplido el plazo, pero tampoco dejes pasar más tiempo.

Las personas con casos delicados, incluidos ciertos trámites relacionados con violencia doméstica, visas T o U, pueden tener procedimientos especiales para proteger su información personal. Si tu expediente está en una situación particular, busca orientación de un abogado de inmigración autorizado o un representante acreditado.

Una mudanza suele traer suficientes gastos, cajas y preocupaciones como para añadir otro problema. Dedicar unos minutos a comprobar tu dirección ante USCIS puede ayudarte a mantener el contacto con la agencia y a evitar que una carta importante llegue a tu antigua casa justo cuando más la necesitas.

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