Tu pasaporte estadounidense no está vencido, pero podrían impedirte volar por tres razones

Viajar con pasaporte vigente no basta. Foto: Envato.

Tienes las maletas listas, el boleto comprado y un pasaporte que todavía parece tener meses —incluso años— de vigencia. Pero ese documento no siempre basta para subir al avión. Las aerolíneas pueden negarte el abordaje si no cumples las reglas del país de destino, si tu pasaporte está deteriorado o si no tiene suficientes páginas libres para los sellos migratorios.

El Departamento de Estado de Estados Unidos advierte que la fecha de vencimiento no es el único requisito que debes revisar antes de viajar al extranjero.

1. Tu pasaporte puede vencer demasiado pronto para el país que visitas

Uno de los errores más comunes consiste en pensar que un pasaporte sirve hasta el último día impreso en el documento. La realidad es menos sencilla.

Algunos países exigen que el pasaporte tenga al menos seis meses de vigencia después de la fecha prevista del viaje. Otros aplican condiciones diferentes, según la nacionalidad del viajero, el propósito de la visita y las reglas migratorias vigentes.

El Departamento de Estado explica en su guía oficial sobre pasaportes que ciertas naciones pueden rechazar a viajeros cuyos documentos no cumplen el periodo mínimo de validez. Algunas aerolíneas también pueden impedirles abordar.

Esto significa que, si tu pasaporte estadounidense vence en marzo y planeas viajar en diciembre, no basta con comprobar que seguirá vigente durante las vacaciones. Debes revisar cuánto tiempo de validez exige tu destino después de tu llegada o de tu salida.

Los seis meses no son una regla universal. Consulta los requisitos específicos del país antes de comprar el boleto o, si ya lo tienes, antes de presentarte en el aeropuerto.

2. Un pasaporte dañado también puede dejarte en tierra

Una mancha de humedad puede parecer inofensiva. Una página rasgada quizá no te preocupe si todavía puedes leer los datos. Sin embargo, los daños importantes pueden provocar problemas durante el embarque o el control migratorio.

La información oficial del Departamento de Estado distingue entre el desgaste normal y los daños que comprometen el documento. Una cubierta doblada o unos bordes ligeramente desgastados no necesariamente invalidan un pasaporte. En cambio, las manchas de agua, el moho, las roturas importantes, las páginas arrancadas y las alteraciones en la página de datos personales pueden convertirlo en un documento inaceptable.

La advertencia también aparece en el artículo de Yahoo Creators sobre cinco motivos por los que pueden rechazar un pasaporte aparentemente válido.

Si tu pasaporte tiene daños, no esperes a que un empleado de la aerolínea decida si puedes viajar. Consulta las instrucciones de la autoridad que lo emitió y averigua si necesitas reemplazarlo.

3. Las páginas en blanco pueden convertirse en otro obstáculo

Este detalle suele pasar inadvertido hasta que llega el momento de viajar: algunos destinos exigen páginas vacías para colocar visas y sellos migratorios.

El Departamento de Estado señala que ciertos países requieren entre dos y cuatro páginas libres. Otros solicitan una cantidad distinta, por lo que no existe un número único que sirva para todos los viajes.

Si tu pasaporte está lleno de sellos de viajes anteriores, revisa las condiciones de entrada de tu próximo destino. No confundas las páginas parcialmente utilizadas con páginas completamente disponibles: la autoridad migratoria puede exigir espacio suficiente para sus propios registros.

Si necesitas más espacio, el Departamento de Estado indica que no es posible agregar páginas a un pasaporte estadounidense existente; tendrás que solicitar uno nuevo.

Qué revisar antes de viajar desde Estados Unidos

Antes de salir de casa, comprueba estos cuatro puntos:

Vigencia: confirma cuánto tiempo debe seguir válido tu pasaporte después del viaje

confirma cuánto tiempo debe seguir válido tu pasaporte después del viaje Estado físico: revisa la página con tu fotografía, los datos personales y las hojas interiores

revisa la página con tu fotografía, los datos personales y las hojas interiores Páginas libres: verifica si tu destino exige espacio para visas o sellos

verifica si tu destino exige espacio para visas o sellos Requisitos de entrada: consulta si necesitas visa, autorización electrónica u otros documentos

Puedes encontrar información específica en las recomendaciones de viaje del Departamento de Estado. Si tu pasaporte fue emitido por otro país, revisa también las indicaciones de la autoridad consular correspondiente.

Hay algo especialmente frustrante en estos casos: puedes haber planeado el viaje durante meses y cumplir con la fecha de vigencia, pero descubrir demasiado tarde que faltaba otro requisito. Por eso, antes de cerrar la maleta, dedica unos minutos a revisar el documento completo y las condiciones de entrada. Es una comprobación pequeña que puede evitarte perder un vuelo, dinero y unas vacaciones que quizá llevabas mucho tiempo esperando.

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