Un ex profesor de MIT, hijo de argentinos, gana un juicio por difamación de 6 millones de dólares

El profesor dirigió un laboratorio del MIT por unos 24 años. Foto: Shutterstock

Después de cinco años en una batalla legal, el doctor David Sabatini, de raíces argentinas y ex profesor del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), obtuvo la victoria en un juicio por difamación que además le otorga 6 millones de dólares como indemnización.

Un jurado estatal ordenó que su antigua compañera de trabajo, Kristin Knouse, le pagara la cifra por difamación e interferencia con sus relaciones profesionales. Según reseña Fox News, la polémica surgió después de que su colega lo acusara de conducta sexual inapropiada, provocando también una crisis en su carrera académica.

El veredicto se conoció el 16 de octubre en un tribunal del condado de Suffolk, en Boston. Los miembros del jurado también rechazaron las contrademandas presentadas por Knouse, quien había acusado al doctor Sabatini de acoso sexual y de haberla presionado para mantener una relación.

La abogada de Knouse, Ellen Zuker, manifestó que su clienta tiene previsto apelar la decisión. “La triste realidad de nuestra época es que a la sociedad todavía le cuesta creer a las mujeres y valorar las dificultades a las que se enfrentan con los hombres, que con demasiada frecuencia controlan su destino”, comentó en un comunicado difundido por New York Times.

¿Qué pasó entre el ex profesor del MIT y su colega?

Después de aproximadamente 24 años de exitosa carrera y reputación, David Sabatini perdió sus posiciones en el Instituto Whitehead de Investigación Biomédica y quedó apartado de sus funciones en el MIT. Además, según relató después del juicio, varios integrantes de su familia fueron objeto de amenazas.

Sabatini y Knouse se conocieron en 2012, cuando ambos desarrollaban actividades vinculadas con la investigación científica. Sin embargo, la información presentada durante el litigio evidenció que comenzaron una relación sexual en 2018, la cual terminó al año siguiente.

En 2021, indican los antecedentes del caso, su colega sostuvo que la relación se había producido bajo coacción, debido a la posición profesional que Sabatini ocupaba y a la influencia que podía ejercer sobre su carrera. También denunció que él había contribuido a crear un entorno laboral inapropiado.

Fox News detalla que una investigación interna del Whitehead concluyó que había incumplido políticas institucionales relacionadas con el acoso sexual y las relaciones en el ámbito laboral. Asimismo, señaló que en su laboratorio se había desarrollado un ambiente sexualizado, a raíz de las acusaciones de Knouse.

Por su parte, el doctor Sabatini negó las acusaciones, aclaró que la relación con su compañera fue consensuada y renunció al instituto en agosto de 2021, antes de que se concretara su despido. De hecho, el MIT todavía revisaba el caso.

Las pruebas del doctor Sabatini que encaminaron su triunfo judicial

El ex profesor del MIT demandó a Knouse por difamación y, durante el juicio, su abogada Lisa Arrowood presentó mensajes intercambiados entre ambos.

En uno de esos mensajes, enviado en 2020, Knouse escribió que estaba “dedicando mucha energía y emoción a un juego que estoy destinada a perder”. También se preguntó “si lo mejor para los dos sería cortar todos los lazos, salvo los relacionados con el trabajo, en un futuro próximo”.

El mensaje terminaba con esta frase: “Pero la mayoría de las veces me siento en paz y quiero hacer todo lo que esté en mi mano para ayudarte”.

La defensa utilizó esas comunicaciones para cuestionar las acusaciones de Knouse. dejando ver que la relación era consensuada y abiertamente expresiva y comunicativa.

Tras conocer el resultado, el doctor Sabatini comentó al Boston Globe sobre su victoria judicial: “Ya estaba hecho. Lo habíamos ganado todo, no habíamos perdido nada. Fue como una victoria aplastante”.

El ex profesor del MIT reconstruyó su carrera fuera del país

En 2022, tras ser expuesto públicamente, Sabatini intentó incorporarse a la Universidad de Nueva York (NYU). Sin embargo, la posibilidad de su contratación provocó protestas de estudiantes y miembros del personal académico. Finalmente, la universidad no le ofreció el puesto.

Un año después consiguió trabajo en el Instituto de Química Orgánica y Bioquímica de Praga, en la República Checa. Posteriormente, abrió una sede de esa institución en el área de Boston y comenzó a repartir su tiempo entre Europa y Estados Unidos.

Al explicar por qué había buscado oportunidades fuera del país, Sabatini expresó: “Era algo que había que hacer. No había opciones en Estados Unidos, así que no había más remedio”.

Aunque el fallo favorable le abre la posibilidad de defender su reputación profesional, tampoco no garantiza que pueda recuperar de inmediato sus posiciones académicas. El proceso judicial podrían continuar si Kristin Knouse apela a la decisión del jurado.

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