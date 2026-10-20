Suben las muertes bajo custodia de ICE: casi 60 desde enero de 2025

Se incluye a quienes murieron bajo custodia y operativos migratorios. Foto: Envato

Un residente permanente mexicano de 56 años murió el 17 de octubre bajo custodia de ICE en un centro de detención de Laredo, Texas, donde el personal lo encontró inconsciente en su cama y, minutos después, lo declararon muerto, de acuerdo con un comunicado del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Su muerte se suma a las 58 que se registraron desde enero de 2025 hasta principios de octubre de 2026 entre personas detenidas por ICE o durante sus operativos, según un conteo de la agencia AP, con lo que la cifra se acerca a 60 muertes en menos de dos años. Detrás de esos números hay familias que, como la de este hombre, denuncian falta de atención médica, mientras la agencia sostiene que todas las personas bajo su custodia reciben el cuidado adecuado.

¿Cuántas personas han muerto bajo custodia de ICE desde enero de 2025?

El conteo de casi 60 muertes incluye a personas que murieron bajo custodia y durante operativos migratorios. Solo entre octubre de 2025 y septiembre de 2026, que corresponde al año fiscal del gobierno, se registraron 37 muertes en detención, la cifra más alta desde que ICE se creó en 2003.

Pese a lo anterior, no existe un conteo oficial de cuántas eran hispanas, porque ICE informa la nacionalidad caso por caso, aunque los datos disponibles muestran que los mexicanos son el grupo más afectado. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México cuenta 18 connacionales muertos bajo custodia o durante operativos de ICE desde el 20 de enero de 2025, el más reciente en Laredo, según The Rio Times. La fundación de salud KFF encontró un patrón similar al revisar 46 muertes ocurridas hasta el 18 de marzo de 2026, de las cuales 22 correspondían a personas de México y Centroamérica.

Lo que se sabe de la muerte en Laredo

El hombre que murió en Laredo es Emiliano Andrade-Covarrubias, quien vivió durante décadas en Dallas, trabajaba pintando departamentos y casas, y tuvo tres hijos nacidos en Estados Unidos, según The Texas Tribune. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) lo detuvo el 26 de junio en el Puente Juárez-Lincoln de Laredo, cuando regresaba de México, como ha ocurrido con otros residentes legales retenidos por CBP al volver a Estados Unidos.

ICE sostiene que obtuvo su residencia de forma fraudulenta porque no declaró un arresto por robo de 2004, y por eso tenía una audiencia de deportación programada para el 2 de noviembre. La agencia solo mencionó un arresto, no una condena, y su hija, Estefani Andrade, asegura que su padre sí informó de ese antecedente al pedir la Green Card, que le fue aprobada.

El personal lo encontró inconsciente hacia las 9:48 de la mañana en el Centro de Procesamiento Río Grande, y a las 10:10 lo declararon muerto, a pesar de las maniobras de reanimación. La propia agencia reconoce que tenía diabetes, hipertensión y ansiedad, aunque afirma que recibió atención médica adecuada, mientras que su hija sostiene que también padecía del corazón, que no le daban sus medicamentos y que el personal ignoraba sus quejas de tos, falta de aire y opresión en el pecho.

La causa de la muerte se conocerá con la autopsia del médico forense del condado de Webb. El congresista Henry Cuellar visitó el centro y envió preguntas por escrito a ICE, y la SRE anunció una denuncia ante la Fiscalía del condado, en una nueva etapa de los reclamos que México ha enviado a Washington por las muertes de connacionales. Es la séptima muerte bajo custodia de ICE en Texas en 2026 y la segunda en Laredo.

This is horrific. The cruelty of Trump's immigration agenda has led to at least 47 people dying in ICE custody under this administration.



We urgently need increased oversight and accountability for Trump's immigration enforcement, including ICE. pic.twitter.com/iQyMLtaJaT — Senator Chris Coons (@ChrisCoons) October 20, 2026

¿Qué obliga a ICE a informar cuando muere un detenido?

Cada muerte bajo custodia activa una serie de avisos que forman parte de el protocolo que sigue ICE cuando muere un inmigrante bajo su custodia. Según la página oficial de reportes de muertes de ICE y el comunicado del caso de Laredo, la agencia debe:

Avisar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), a la Oficina del Inspector General y a su Oficina de Responsabilidad Profesional

Notificar al consulado del país de la persona fallecida

Informar al Congreso, a organizaciones no gubernamentales y a los medios

Publicar un comunicado con los detalles del caso en su sitio web en un plazo de dos días hábiles

Hacer públicos todos los informes sobre la muerte en un plazo de 90 días, una obligación que el Congreso fijó en la ley de presupuesto del DHS de 2018

Esas reglas tienen un límite reciente, ya que con una directiva del 2 de junio de 2026 ICE dejó de investigar y reportar las muertes que ocurren poco después de que una persona sale de su custodia, según la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA).

¿Cómo localizar a un detenido y pedir atención médica?

Para las familias, el primer paso suele ser encontrar a la persona con el localizador en línea de ICE, disponible las 24 horas en www.ice.gov/locator y con versión en español, según el folleto oficial de ICE. La búsqueda funciona con el número A y el país de nacimiento, o con el nombre exacto y el país de nacimiento, aunque los menores de 18 años no aparecen y la información puede tener hasta ocho horas de retraso.

Una vez ubicada la persona, las preocupaciones médicas se pueden reportar a la línea de información sobre detención de ICE, al 1-888-351-4024, que atiende en español, según la Oficina del Inspector General del DHS. Al llamar, la familia puede preguntar si su familiar recibió los servicios que ICE asegura dar a toda persona detenida: una revisión médica, dental y de salud mental en las primeras 12 horas de llegar a cada centro, una evaluación completa en un plazo de 14 días y acceso a atención de emergencia las 24 horas.

Las familias mexicanas también pueden llamar las 24 horas al Centro de Información y Asistencia a Personas Mexicanas, al 520-623-7874, donde reciben orientación y pueden pedir que el consulado se entreviste con la persona detenida, de acuerdo con el Consulado de México en Seattle.

¿A quién acudir para denunciar condiciones en un centro de detención?

Las vías para presentar una queja se han reducido desde que el DHS cerró en mayo de 2026 la Oficina del Ombudsman de Detención de Inmigración, que recibía quejas sobre las condiciones en los centros, según Mother Jones. Las opciones que siguen disponibles son:

Línea de información sobre detención de ICE (1-888-351-4024): para problemas graves o sin resolver dentro del centro, abusos o enfermedades mentales graves

para problemas graves o sin resolver dentro del centro, abusos o enfermedades mentales graves Oficina del Inspector General del DHS: recibe denuncias por conducta indebida o delitos de empleados del DHS mediante un formulario en línea o al 1-800-323-8603

recibe denuncias por conducta indebida o delitos de empleados del DHS mediante un formulario en línea o al 1-800-323-8603 Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles del DHS: recibe quejas por violaciones a derechos civiles, aunque gran parte de su personal fue enviado a licencia administrativa en 2025

recibe quejas por violaciones a derechos civiles, aunque gran parte de su personal fue enviado a licencia administrativa en 2025 El consulado del país de origen y la oficina del congresista local: pueden pedir información a las autoridades sobre el caso, como hizo Cuellar en Laredo

En cualquier caso, conviene que la familia anote fechas, nombres y síntomas, y guarde copia de cada queja, porque ese registro puede ser clave si la salud del detenido empeora.

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