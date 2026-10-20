Trabajadores agrícolas en EE. UU. pueden quedarse sin compensación tras un accidente

Latinos trabajan en la agricultura en EE. UU. Foto: Envato.

Un corte con una máquina, una caída o el golpe de un animal pueden cambiarle la vida a un trabajador agrícola en Estados Unidos. Sin embargo, sufrir una lesión mientras se recoge una cosecha o se trabaja en una granja no garantiza recibir compensación laboral (workers’ compensation). Las leyes estatales establecen excepciones que dejan a parte de estos trabajadores sin la cobertura que ayuda a pagar sus gastos médicos y parte del salario perdido.

El problema afecta especialmente a quienes dependen de su sueldo diario y no pueden permitirse semanas sin trabajar.

¿Por qué los trabajadores agrícolas pueden quedar fuera de workers’ comp?

A diferencia de otros sectores, la agricultura conserva excepciones legales que permiten a ciertos empleadores no contratar un seguro de compensación laboral. El National Agricultural Law Center explica que no existe un mandato federal general que obligue a todos los estados a cubrir a los trabajadores agrícolas mediante este sistema.

Su análisis divide el panorama estatal en tres grupos: 14 estados exigen cobertura para todos los trabajadores agrícolas, 21 establecen requisitos limitados y 15 no obligan de forma general a los empleadores agrícolas a contratarla.

Las diferencias dependen de factores como el número de empleados, la nómina anual, el carácter estacional del trabajo y las tareas que realiza cada persona. El Centro de Derecho y Tributación Agrícola de la Universidad Estatal de Iowa documenta cómo estas excepciones surgieron, en parte, para reducir las cargas administrativas y económicas de las explotaciones pequeñas.

Pero esa justificación tiene un costo humano: cuando no existe cobertura, una lesión puede convertirse en una crisis económica para quien vive de su trabajo físico.

Los estados dondepueden quedarse sin compensación laboral

Las reglas varían de un estado a otro. Según el National Agricultural Law Center, entre los estados que no exigen de manera general este seguro para los trabajadores agrícolas están Texas, Georgia, Kansas, Mississippi y Tennessee, además de otros diez.

En otros lugares, la obligación depende del tamaño de la explotación. En Florida, por ejemplo, la norma contempla umbrales de seis empleados regulares o 12 trabajadores agrícolas estacionales que trabajen más de 30 días al año.

Eso significa que dos personas que realizan labores parecidas pueden tener protecciones diferentes según el estado donde trabajan y las características de su empleador. La situación concreta debe verificarse con la autoridad laboral estatal, porque las excepciones no son idénticas y pueden existir requisitos adicionales.

Los trabajadores inmigrantes enfrentan otro obstáculo

La falta de cobertura es solo una parte del problema. Una investigación de ProPublica sobre trabajadores inmigrantes de granjas lecheras en Wisconsin, publicada en diciembre de 2023, documentó casos de empleados lesionados que no recibieron atención médica adecuada y temían denunciar lo ocurrido por miedo a perder el trabajo o sufrir consecuencias migratorias.

El reportaje señaló que Wisconsin exime de la obligación de contratar workers’ comp a determinadas granjas con menos de seis empleados que no son familiares de los propietarios. La investigación también recogió testimonios de trabajadores que siguieron laborando pese al dolor o que tardaron meses en conseguir atención.

Hay una diferencia importante entre tener un derecho y poder ejercerlo. Un trabajador que no domina el inglés, depende de su patrón para conseguir vivienda o teme represalias puede encontrar muy difícil reclamar, incluso cuando cree que le corresponde una compensación.

¿Qué puede cubrir workers’ compensation después de una lesión?

Cuando el trabajador reúne los requisitos y la reclamación es aceptada, la compensación laboral puede cubrir:

Gastos médicos relacionados con la lesión o enfermedad laboral

relacionados con la lesión o enfermedad laboral Parte de los salarios perdidos durante la recuperación, según las reglas estatales

durante la recuperación, según las reglas estatales Otros beneficios previstos por la ley, que pueden incluir prestaciones por incapacidad

El sistema suele funcionar sin que el empleado tenga que demostrar que el empleador fue culpable del accidente. Sin embargo, cuando la granja está legalmente exenta o no cuenta con cobertura, conseguir que el patrón pague puede resultar mucho más complicado.

El Centro de Derecho y Tributación Agrícola de Iowa también advierte que los empleadores deben revisar si pueden contratar el seguro voluntariamente, incluso cuando la ley les permite acogerse a una excepción.

Qué hacer si sufres un accidente trabajando en una granja

Si te lesionas durante la jornada, busca atención médica y deja constancia de que el accidente ocurrió en el trabajo. Siempre que sea posible, conserva fotografías, informes médicos, mensajes y los datos de los testigos.

Comunica la lesión al empleador por escrito y consulta cuanto antes a la agencia de compensación laboral de tu estado. Los plazos para reportar el accidente y presentar una reclamación cambian según la jurisdicción.

También conviene buscar asesoría legal o una organización de apoyo a trabajadores agrícolas si el patrón niega la cobertura o amenaza con despedirte. No asumas que tu situación migratoria, por sí sola, elimina todos tus derechos laborales; las protecciones aplicables dependen de la ley y de las circunstancias del caso.

Quien trabaja en el campo conoce el riesgo de levantar cargas, manejar maquinaria o pasar horas cerca de animales. Lo que no debería descubrir después de un accidente es que la ayuda económica depende de una excepción legal que nunca le explicaron. Antes de dar por perdido un reclamo, conviene averiguar qué exige la ley del estado y qué opciones existen para recibir atención y proteger los ingresos de la familia.

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