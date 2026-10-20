Más de un millón de bebés en un año: por qué los latinos en EE.UU. crecen más por nacimientos que por inmigración

Desde el año 2000 los nacimientos superan a la inmigración. Foto: Cuartoscuro

La población latina en Estados Unidos creció en más de 1.3 millones de personas entre 2024 y 2025, un aumento impulsado por más de un millón de bebés nacidos en el país, según un informe del Latino Donor Collaborative.

Esos nacimientos forman parte de una tendencia que lleva más de dos décadas, ya que desde el año 2000 los nacimientos superan a la inmigración como la principal fuente de crecimiento de la comunidad latina, de acuerdo con el Centro de Investigaciones Pew. Por lo anterior, dos de cada tres latinos en el país son ciudadanos estadounidenses por nacimiento.

Ese crecimiento desde dentro del país, de acuerdo con los investigadores de la Universidad Estatal de Arizona que elaboraron el informe, es una de las bases del peso que tienen los latinos en el trabajo, el consumo y los negocios, y también explica por qué tantas familias enfrentan los trámites de un recién nacido en Estados Unidos.

¿Cuántos bebés latinos nacieron en un año?

Entre 2024 y 2025 se registraron 1,060,028 nacimientos que impulsaron el crecimiento de la población latina, mientras que la población del país creció apenas 0.5%, con cerca de 1.8 millones de habitantes más. Con esas cifras, los latinos aportaron cerca de tres de cada cuatro nuevos habitantes de Estados Unidos, en un año en el que la población blanca no latina se redujo en 736,000 personas, sobre todo por el número de muertes.

La diferencia podría crecer en los próximos años, porque desde 2016 los nacimientos latinos crecieron en promedio cada año, mientras que los de madres blancas no latinas fueron a la baja. Si ese ritmo se mantiene, el informe calcula que hacia 2033 nacerán más bebés latinos que bebés de madres blancas no latinas cada año.

Por qué los nacimientos pesan más que la inmigración

Esa ventaja en nacimientos cambió la forma en que crece la comunidad. La inmigración fue el principal motor del crecimiento latino en las décadas de 1980 y 1990, pero desde el año 2000 los nacimientos tomaron ese lugar, de modo que la proporción de inmigrantes dentro de la comunidad bajó del 40% al 33% en 2024, aun cuando ese año se alcanzó una cifra récord de 22.7 millones de inmigrantes latinos, según Pew. Entre 2021 y 2024 la inmigración volvió a crecer con fuerza, aunque Pew prevé que los nacimientos la superen de nuevo en 2025.

La razón de fondo está en la edad, porque los latinos son una comunidad mucho más joven que el resto del país, con muchas personas en edad de formar una familia. El informe lo resume en tres comparaciones:

La edad media de los latinos ronda los 31 años, unos diez años menos que la de los no latinos

Más de uno de cada cuatro latinos tiene menos de 18 años, frente a menos de uno de cada cinco entre los no latinos

Menos de uno de cada diez latinos tiene 65 años o más, contra más de uno de cada cinco entre los no latinos

Una comunidad joven que sostiene el trabajo y el consumo

Esa juventud tiene efectos directos en la economía, porque los latinos ocupan los puestos que deja una población que envejece y se retira. Entre 2003 y 2024, los latinos aportaron cerca de dos terceras partes del crecimiento de la fuerza laboral del país, y cada vez llegan con más preparación: entre los jóvenes de 25 a 29 años, uno de cada cuatro tiene licenciatura, cuando en 2003 era uno de cada diez.

Esos trabajadores, además, pagan impuestos sobre la nómina que financian el Seguro Social y Medicare, del que dependen millones de jubilados. El informe concluye que el crecimiento latino es una historia de familias establecidas en el país, en una comunidad donde el 80% de los latinos en EE.UU. son ciudadanos, por nacimiento o por naturalización, y donde más de la mitad tiene raíces mexicanas.

Ese avance también se nota en los hogares, porque las familias latinas con hijos crecen cinco veces más rápido que las no latinas y concentran casi una cuarta parte del gasto en ropa infantil y juvenil del país, en un momento en que la pobreza entre hispanos cayó a su nivel más bajo en décadas.

Latin America is the largest birthplace group among immigrants aged 0–44 in most US states🇺🇸

But Asia leads in several, Africa in two, and Europe in one.

What explains the differences? https://t.co/8hb4mt4QvZ pic.twitter.com/hYH6fyAQvX — Calcetín Letal (@CalcetinLetal) October 19, 2026

¿Qué trámites conviene hacer cuando nace un bebé en EE.UU.?

Detrás de ese millón de nacimientos hay familias que, en los primeros meses, tienen que reunir los documentos de su bebé. Todo niño nacido en Estados Unidos es ciudadano estadounidense sin importar el estatus migratorio de sus padres, salvo excepciones como los hijos de diplomáticos extranjeros, un derecho que la Corte Suprema mantuvo en junio de 2026 al rechazar la orden del gobierno que buscaba limitarlo.

Con eso en mente, estos son los pasos que conviene seguir para que el bebé tenga sus documentos en orden:

Acta de nacimiento: el hospital registra el nacimiento, y los padres pueden pedir copias certificadas en la oficina de registros vitales del estado o del condado donde nació el bebé. Es la base de todos los demás documentos

el hospital registra el nacimiento, y los padres pueden pedir copias certificadas en la oficina de registros vitales del estado o del condado donde nació el bebé. Es la base de todos los demás documentos Número de Seguro Social: los padres pueden pedirlo en el mismo hospital al llenar el registro de nacimiento, sin hacer un trámite aparte

los padres pueden pedirlo en el mismo hospital al llenar el registro de nacimiento, sin hacer un trámite aparte Pasaporte estadounidense: sirve como prueba de ciudadanía y es necesario si la familia planea viajar fuera del país con el bebé

sirve como prueba de ciudadanía y es necesario si la familia planea viajar fuera del país con el bebé Registro ante el consulado: México y muchos otros países latinoamericanos permiten registrar el nacimiento en sus consulados para que el bebé tenga también la nacionalidad de sus padres

México y muchos otros países latinoamericanos permiten registrar el nacimiento en sus consulados para que el bebé tenga también la nacionalidad de sus padres Cobertura médica: al ser ciudadanos, muchos bebés de familias de bajos ingresos pueden calificar para Medicaid o CHIP, aunque sus padres no tengan papeles

Guardar copias de estos documentos en un lugar seguro ayuda a evitar retrasos en trámites futuros, como la inscripción escolar o la solicitud de beneficios para el niño.

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