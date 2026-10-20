Seguro Social 2027: tienes hasta el 18 de noviembre para ver tu nuevo monto online antes que nadie

Los usuarios del Seguro Social deben activar los avisos online. Foto: Shutterstock

El 18 de noviembre de 2026 es un día que todos los beneficiarios del Seguro Social deben tomar en cuenta. La razón: es la fecha límite para crear una cuenta en “My Social Security” y activar las notificaciones electrónicas para, posteriormente, consultar el nuevo monto de los beneficios de 2027.

La idea de cumplir con este proceso es que puedas ver las cifras, actualizadas con el aumento de 3.6% en el Ajuste por Costo de Vida (COLA), desde finales de noviembre, es decir, hasta tres semanas antes de que comiencen a llegar por correo postal.

Quienes no lo hagan a tiempo, igualmente podrán ver el nuevo monto, pero en diciembre, cuando reciban la carta impresa.

Sin embargo, consultar la notificación con anticipación puede ayudar a organizar el presupuesto del próximo año y calcular cuánto dinero tendrás disponible cada mes. Mientras más rápido lo sepas, mejor.

¿Cómo consultar el nuevo monto del Seguro Social antes de diciembre?

El procedimiento comienza en el portal oficial de la Administración del Seguro Social (SSA). Las personas que todavía no tienen una cuenta deben crearla en My Social Security y activar la opción para recibir comunicaciones sin papel.

Y quienes ya tienen una cuenta deben revisar sus preferencias de notificación y comprobar que los avisos electrónicos estén habilitados. Esto significa que no basta con registrarse, sino que debes configurar los avisos online, tengas un usuario activo o no.

Una vez que la carta esté disponible, podrá consultarse desde el “Centro de mensajes de la cuenta”. La SSA también permite configurar alertas por correo electrónico o mensaje de texto para avisar al usuario cuando llegue una comunicación nueva.

Estos son los pasos principales:

Entra en el sitio oficial de “My Social Security”

Crea una cuenta personal si todavía no tienes una o inicia sesión con tus credenciales

Accede a la configuración de tu perfil y busca las preferencias de notificación

Activa la opción de comunicaciones sin papel (Paperless Communications)

Revisa el “Centro de mensajes” a partir de finales de noviembre para consultar la carta del COLA 2027

Según la SSA, la notificación personalizada incluirá información sobre el nuevo beneficio mensual, las cantidades en dólares y las deducciones aplicables.

La agencia calcula que los beneficios de jubilación aumentarán, en promedio, unos 75 dólares al mes. Sin embargo, la cifra no representa una cantidad fija para todos los beneficiarios. El incremento individual dependerá del monto que cada persona recibe actualmente y de las deducciones que correspondan.

El aumento comenzará con los pagos correspondientes a enero de 2027, de acuerdo con el calendario de depósitos. En cambio, los pagos de SSI con el COLA se emitirán a partir del 31 de diciembre de 2026, lo que indica que habrá dos pagos ese mes.

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