Isaías podría ser el primer huracán de 2026: qué zonas podrían ser afectadas en EE. UU.

Isaías podría fortalecerse en las próximas 24 a 48 horas. Foto: Geminis

Isaías podría convertirse en el primer huracán de la temporada atlántica de 2026. La tormenta tropical se formó en el suroeste del Golfo de México y el Centro Nacional de Huracanes (NHC) prevé que se fortalezca rápidamente durante las próximas 24 a 48 horas.

La trayectoria oficial proyecta que Isaías gire hacia el noreste y luego al norte, acercándose a la costa norte del Golfo de Estados Unidos el viernes.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, declaró el estado de emergencia en 25 condados ante su avance y su posible impacto.

Satellite imagery on @SynopticWX shows Isaias becoming better organized as it moves through an environment favorable for additional development. The storm is forecast to continue strengthening and become a hurricane as it moves toward the northern Gulf Coast later this week.… pic.twitter.com/w4dwCkl48g — BAM Weather (@bam_weather) October 7, 2026

¿Dónde está Isaías ahora?

En su aviso oficial de las 3:00 p. m. UTC del 7 de octubre, el NHC ubicó el centro de Isaías cerca de 22.4 grados norte y 93.6 grados oeste, al noroeste de la península de Yucatán. Esto significa que la tormenta se encontraba sobre aguas cálidas del Golfo de México, una zona que puede favorecer su fortalecimiento.

En el reporte se específica que tiene vientos máximos sostenidos de 40 mph, con ráfagas de hasta 50 mph, y una presión central de 1.004 milibares. Esos vientos corresponden a una tormenta tropical.

El sistema se formó temprano el miércoles, cuando el NHC elevó la Depresión Tropical Nueve a tormenta tropical. En ese momento, el sistema estaba a varios cientos de kilómetros al noroeste de Progreso, México.

¿Hacia dónde se dirige Isaías?

Isaías se mueve hacia el este-noreste a 8 mph. El NHC prevé que continúe en esa dirección el miércoles y luego gire hacia el noreste y el norte el jueves y viernes.

Según la trayectoria oficial del NHC, el fenómeno pasaría al norte de la península de Yucatán el jueves y se acercaría a la costa norte del Golfo de Estados Unidos el viernes.

El pronóstico del NHC también anticipa que Isaías alcance una intensidad máxima cercana a 110 mph mientras esté sobre el Golfo central, lo que correspondería a un huracán de categoría 2.

¿Qué zonas podrían ser afectadas?

El pronóstico del NHC se extiende desde el sureste de Luisiana hasta el Panhandle de Florida. La posible llegada a tierra se estima entre Biloxi, Misisipi, y Panama City, Florida, entre el viernes por la noche y la madrugada del sábado.

Las zonas que deben vigilar de cerca la evolución incluyen:

Luisiana: especialmente el sureste del estado, incluida el área de Nueva Orleans

especialmente el sureste del estado, incluida el área de Nueva Orleans Misisipi: la costa del Golfo, incluidos Bay St. Louis, Biloxi y Ocean Springs

la costa del Golfo, incluidos Bay St. Louis, Biloxi y Ocean Springs Alabama: Mobile y la Bahía de Mobile figuran dentro del área de posible impacto

Mobile y la Bahía de Mobile figuran dentro del área de posible impacto Florida: el Panhandle, incluidos Pensacola, Destin y Panama City, además del Big Bend de Florida

Estos son los condados de Florida donde se declaró estado de emergencia:

Baker

Bay

Calhoun

Columbia

Dixie

Escambia

Franklin

Gadsden

Gilchrist

Gulf

Hamilton

Holmes

Jackson

Jefferson

Lafayette

Leon

Liberty

Madison

Okaloosa

Santa Rosa

Suwannee

Taylor

Walton

Wakulla

Washington

¿Qué avisos ha emitido el NHC?

El NHC emitió un aviso de vigilancia de huracán desde Bay St. Louis, Misisipi, hasta Indian Pass, Florida. Una vigilancia de huracán significa que condiciones de huracán son posibles dentro del área vigilada, generalmente dentro de 48 horas.

También se emitió una vigilancia de marejada ciclónica desde la boca del río Misisipi hasta Yankeetown, Florida.

Además, hay vigilancias de tormenta tropical al oeste de Bay St. Louis, desde la línea entre los condados de Jefferson y Plaquemines en Luisiana, y al este de Indian Pass hasta el río Aucilla en Florida.

¿Qué riesgos podría traer Isaías?

Los organismos de monitoreo climático en Estados Unidos advierte un riesgo creciente de vientos peligrosos y marejada ciclónica en partes de la costa norte del Golfo.

Isaías podría traer lluvias fuertes desde el viernes hasta el fin de semana en la costa central del Golfo y gran parte del Sureste.

Se prevén entre 3 y 6 pulgadas de lluvia desde el sureste de Luisiana hasta el Panhandle de Florida, con totales localizados de hasta 10 pulgadas.

El NHC advierte sobre posibles inundaciones repentinas, inundaciones urbanas e inundaciones aisladas de ríos.

También existe riesgo de marejada ciclónica, vientos dañinos y posibles tornados cuando las bandas de lluvia de Isaias avancen sobre la costa.

¿Por qué seguir el pronóstico?

El cono de pronóstico muestra la trayectoria más probable del centro de Isaías, pero los efectos pueden extenderse mucho más allá de esa zona.

La marejada ciclónica, las lluvias intensas y los vientos pueden afectar áreas alejadas del punto exacto de llegada a tierra.

Por eso, el NHC recomienda que los residentes desde Luisiana hasta el Panhandle de Florida sigan las actualizaciones y tengan listo un plan de huracán.



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