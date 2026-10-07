ICE compra sus centros de detención en California para evitar la supervisión del estado

La operación se completó por 950 millones de dólares. Foto: AFP

El gobierno federal compró a la empresa GEO Group los tres edificios del centro de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Adelanto, California, por 950 millones de dólares.

La operación convierte en propiedad federal un complejo de 2 mil 644 camas que seguirá manejando la misma compañía privada, de acuerdo con el comunicado de GEO Group entregado al regulador de la bolsa.

Con esta operación, Adelanto se convierte en la segunda compra de este tipo en el estado en tres meses, pues en julio el gobierno ya había adquirido otros dos centros a la empresa CoreCivic. De ese modo, cinco instalaciones donde ICE detiene a inmigrantes en California pasaron de manos privadas a manos federales sin que cambiara quién las opera día a día.

El anuncio llegó, además, días después de que California aprobara un paquete de leyes para vigilar más de cerca los centros de detención privados, un contexto que ayuda a entender por qué importa quién es el dueño de los edificios.

¿Qué centros compró el gobierno en California y cuántas personas pueden alojar?

Detrás de ambas compras está el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la dependencia de la que forma parte ICE y que figura como comprador formal. La venta de Adelanto se anunció el 5 de octubre de 2026, mientras que la de julio sumó dos centros por mil 500 millones de dólares, según el comunicado de CoreCivic.

Entre las dos operaciones, estas son las cinco instalaciones y su capacidad.

Adelanto West , con mil 280 camas

, con mil 280 camas Adelanto East , con 660 camas

, con 660 camas Desert View Annex , también en Adelanto, con 704 camas

, también en Adelanto, con 704 camas California City , con 2 mil 560 camas

, con 2 mil 560 camas Otay Mesa, en San Diego, con mil 994 camas

En conjunto suman 7 mil 198 camas, una cifra que habla de capacidad y no del número de personas detenidas en este momento. Esa lista, además, podría crecer, ya que GEO Group informó que negocia la venta de otras instalaciones a ICE, aunque todavía sin acuerdo firmado ni fechas definidas.

¿Qué cambia y qué no para los detenidos y sus familias?

Para quienes tienen a un familiar detenido, lo primero que conviene saber es que la venta no cambia quién administra el centro. GEO Group seguirá prestando los servicios en Adelanto con el contrato que ya tiene con ICE, vigente hasta diciembre de 2029 y con una opción para extenderlo hasta 2034, por lo que el personal, las reglas internas y los datos de contacto siguen siendo los mismos.

Algo parecido ocurre en California City y Otay Mesa, donde CoreCivic espera continuar a cargo de la operación, aunque advirtió que no hay garantía de que eso se mantenga. En la práctica, esto significa que por ahora las llamadas, las visitas y el envío de correo funcionan igual que antes de la venta.

Distinto es el caso de la vigilancia estatal, un punto que sigue sin respuesta. Hasta ahora, ninguna autoridad ha explicado qué pasará con las inspecciones de California ahora que los edificios son federales, de modo que no es posible afirmar que el estado perdió el acceso ni que lo conserva.

🇺🇸@DHSgov just bought 2 California immigrant detention centers from GEO Group for $950M, locking in 2,650 beds in Adelanto.



The deal covers the 1,940-bed Adelanto ICE Processing Center and the 704-bed Desert View Annex, and GEO will keep running both through 2034.



Federal… pic.twitter.com/41E52GBBe3 — NewsForce (@Newsforce) October 6, 2026

¿Cómo encaja la compra con las nuevas leyes de California sobre centros de detención privados?

Esa duda sobre la vigilancia remite al paquete de leyes que California aprobó a finales de septiembre de 2026, el cual amplía las nuevas restricciones a ICE en California y dedica varias de sus normas a los centros de detención. Entre las medidas que describe la oficina del gobernador Gavin Newsom están las siguientes.

Inspecciones estatales obligatorias de los centros, con resultados públicos

de los centros, con resultados públicos El encargo al fiscal general de definir cómo supervisar los centros privados

Más transparencia sobre lo que ocurre dentro , incluidos registros que antes no se divulgaban

, incluidos registros que antes no se divulgaban Requisitos de consulta pública y de uso de suelo para abrir nuevos centros

A ese paquete se suma un impuesto anual de 25% sobre los ingresos de los operadores privados de detención, que empezará a cobrarse en julio de 2028, según Bloomberg Tax. Como varias de estas reglas apuntan a los centros operados por empresas privadas, el cambio de dueño de los edificios adquiere un peso especial.

Sin embargo, el comunicado de GEO Group no menciona esas leyes y presenta la venta como una decisión financiera. La explicación del gobierno va por otro lado, pues sostiene que las leyes de California hacen que la propiedad federal sea clave para mantener la capacidad de detención en la costa oeste, una postura del DHS recogida por Los Angeles Times y que no aparece en el comunicado de la venta.

Ese mismo diario va más allá y describe las compras como una vía para evitar la supervisión estatal, dentro de una estrategia que coincide con la expansión de otras herramientas, como los acuerdos entre ICE y policías locales.

Mientras ese debate se resuelve, la venta no modificó los canales de contacto del centro, ubicado en 10250 Rancho Road, Adelanto, CA 92301. La página de ICE sobre Adelanto detalla los pasos para saber de una persona detenida y comunicarse con ella, los cuales conviene seguir después de localizar a un familiar detenido por ICE en el buscador en línea.

Para pedir información , el teléfono es (760) 561-6100, de 7 y media de la mañana a 3 de la tarde, todos los días, con el nombre completo, la fecha y el país de nacimiento de la persona.

, el teléfono es (760) 561-6100, de 7 y media de la mañana a 3 de la tarde, todos los días, con el nombre completo, la fecha y el país de nacimiento de la persona. Las personas detenidas no reciben llamadas , pero en ese mismo número se puede dejar un mensaje con su nombre completo, su número A y un teléfono de contacto.

, pero en ese mismo número se puede dejar un mensaje con su nombre completo, su número A y un teléfono de contacto. El centro cuenta con tabletas para enviar mensajes no confidenciales.

Las cartas deben llevar los últimos cuatro dígitos del número A y la unidad o dormitorio de la persona.

En cuanto a las visitas, se requiere una identificación oficial y existen límites claros. Cada persona detenida puede recibir hasta tres visitantes, tres veces por semana, durante una hora por visita, y los menores de 18 años deben ir acompañados por un adulto. Como los días y horarios varían según la unidad, conviene confirmarlos por teléfono antes de viajar.

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