Día de Muertos en Hollywood Forever: cuánto cuesta entrar al famoso cementerio de Los Ángeles

Cementerio Hollywood Forever Los Angeles. Foto: Shutterstock.

Si estás en Los Ángeles y quieres celebrar el Día de Muertos de una manera que combine tradición, música y cultura mexicana, hay una fecha que ya puedes marcar en el calendario. Hollywood Forever celebrará su edición número 27 el sábado 24 de octubre de 2026, con entradas que parten de poco más de 26 dólares y una jornada que se extenderá hasta la medianoche.

El encuentro tendrá como tema “Bajo Un Mismo Cielo” y se realizará en el histórico cementerio de Hollywood, ubicado en 6000 Santa Monica Boulevard.

¿Cuánto cuesta entrar al Día de Muertos en Hollywood Forever?

El precio depende de la ventana de acceso que elijas y de la disponibilidad al momento de comprar.

En TicketWeb, la plataforma oficial de venta señalada por los organizadores, las entradas para la celebración de 2026 aparecen aproximadamente entre 26.71 dólares y 46.46 dólares, con impuestos incluidos. El costo puede cambiar conforme se agoten determinados bloques.

También hay una diferencia importante entre comprar directamente y acudir a una plataforma de reventa. En sitios secundarios se han observado boletos por encima de 60 dólares y hasta cerca de 90 dólares, por lo que comparar antes de pagar puede representar una diferencia considerable para una familia.

En otras palabras: si estás buscando cuánto cuesta entrar al Día de Muertos en Hollywood Forever, conviene mirar primero la venta oficial.

¿Cuándo es el Día de Muertos en Hollywood Forever 2026?

La celebración será el sábado 24 de octubre de 2026, desde el mediodía hasta la medianoche.

Los organizadores dividieron la entrada en tres ventanas:

12:00 p.m. a 4:00 p.m.

4:00 p.m. a 7:00 p.m.

7:00 p.m. a 11:00 p.m.

Hay un detalle que puede cambiar la manera de organizar el día: la ventana indica cuándo puedes entrar, no cuánto tiempo puedes permanecer dentro. Una vez que ingresas, puedes quedarte después de que termine tu bloque de admisión. Así lo especifica la información oficial del evento.

Los niños de 5 años en adelante necesitan boleto, por lo que una familia que planee asistir con menores debe incluir ese gasto en su presupuesto.

¿Qué habrá en el Día de Muertos de Hollywood Forever?

Aquí está buena parte del atractivo.

La celebración no se limita a colocar altares dentro del cementerio. El programa contempla una mezcla de tradiciones mexicanas, arte, música y gastronomía que convierte el lugar en uno de los escenarios más singulares para celebrar Día de Muertos en Los Ángeles.

El programa oficial incluye:

Exposición de altares

Procesión ceremonial

Danzantes aztecas

Música en vivo en el escenario Muerte y Tradición

Exposición de arte

Plaza infantil

Presentaciones de folklórico

Artesanías

Comida y bebidas de vendedores locales

Además, habrá un concurso de altares bastante particular: el primer lugar recibirá 5 mil dólares. El segundo obtendrá 3 mil 500 dólares y el tercero 2 mil 500 dólares. También habrá premios para los mejores disfraces.

¿Qué artistas estarán en el Día de Muertos 2026?

La música tendrá un peso importante durante la jornada.

El cartel anunciado incluye a DannyLux, Trish Toledo, Tropa Magica y Los Shadows, además de los DJs Que Madre, JoaQu.N y Dro Barlo. El sitio oficial advierte que el programa y los horarios pueden cambiar.

Para muchos latinos de Los Ángeles, este detalle no es menor. La celebración mezcla una tradición profundamente mexicana con una escena musical que habla directamente con las nuevas generaciones.

Y quizá ahí está parte del encanto de Hollywood Forever: no intenta presentar el Día de Muertos como una pieza congelada en el pasado.

¿Dónde será el Día de Muertos en Los Ángeles?

El evento tendrá lugar en Hollywood Forever, en 6000 Santa Monica Boulevard, Hollywood, California. El recinto es conocido por albergar las tumbas de numerosas figuras de la industria del entretenimiento y se ha convertido también en un espacio para eventos culturales. La organización del Día de Muertos señala que habrá estacionamientos en estructuras ubicadas en Lemon Grove y Van Ness, además de otros espacios adicionales.

Para quien nunca ha ido, hay algo que conviene tener presente: no es una celebración de una o dos horas. El evento comienza al mediodía y se extiende hasta medianoche. Elegir bien la ventana de entrada puede hacer que la experiencia sea muy distinta.

Si buscas los boletos para el Día de Muertos en Hollywood Forever 2026, lo más recomendable es revisar primero la venta oficial antes de acudir a plataformas de reventa. El sitio oficial del evento dirige la compra hacia TicketWeb y advierte que las entradas son sin reembolso ni cambios.

La cita será el 24 de octubre. Y si la idea es ir en familia, con amigos o simplemente celebrar una de las tradiciones mexicanas más importantes en Los Ángeles, el precio del boleto es apenas el primer dato que conviene revisar: el horario de entrada, el estacionamiento y la posibilidad de permanecer hasta la noche también pueden terminar pesando en el presupuesto.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.