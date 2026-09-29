Lotería de visas 2026: qué pasa con tu residencia si llega el 30 de septiembre y sigues esperando

Lotería de visas en Estados Unidos. Foto: Envato.

Ganar la lotería de visas de Estados Unidos y quedarte sin residencia permanente es una posibilidad real. Si fuiste seleccionado en el programa DV-2026 y tu visa de inmigrante o ajuste de estatus sigue pendiente, este miércoles 30 de septiembre de 2026 se acaba el plazo para obtener el beneficio. La fecha es definitiva bajo las reglas ordinarias del programa, incluso si llevas meses esperando una entrevista.

La situación es especialmente delicada para quienes recibieron la noticia de su selección, prepararon documentos y comenzaron a organizar una nueva vida en Estados Unidos. Ser elegido en el sorteo no garantiza que recibirás una Green Card.

¿Por qué termina la lotería de visas DV-2026 el 30 de septiembre?

La explicación está en el calendario fiscal estadounidense. El programa DV-2026 comenzó el 1 de octubre de 2025 y termina el 30 de septiembre de 2026. Las visas asignadas a ese periodo no pueden trasladarse automáticamente al siguiente año.

El Boletín de Visas de septiembre de 2026 establece que el límite de visas de diversidad para este año fiscal se redujo a aproximadamente 52 mil 101, debido a ajustes legislativos.

El gobierno selecciona a más personas que el número de visas disponibles porque no todas completan el proceso o cumplen los requisitos. De ahí que recibir una notificación de selección sea apenas el comienzo.

¿Qué pasa si tu entrevista de la Green Card sigue pendiente?

Aquí aparece una complicación adicional para los seleccionados de 2026.

El Departamento de Estado informó el 31 de agosto que la emisión de visas de diversidad permanece suspendida. Aunque los solicitantes pueden presentar sus documentos y acudir a entrevistas programadas, la agencia indicó que no expedirá estas visas mientras esté vigente la suspensión.

La medida tiene consecuencias especialmente importantes para quienes están fuera de Estados Unidos y todavía esperan una decisión consular.

Una entrevista realizada no equivale a una visa aprobada y expedida. Tampoco basta con haber presentado el formulario DS-260 o entregado todos los documentos.

Si llega el 30 de septiembre sin que recibas tu visa de inmigrante, la selección DV-2026 deja de darte derecho a obtenerla bajo las reglas ordinarias del programa.

¿Qué ocurre si solicitaste el ajuste de estatus con USCIS?

Si ya estás en Estados Unidos y presentaste el formulario I-485 para obtener la residencia permanente mediante la lotería de visas, el plazo también te afecta.

Las instrucciones oficiales del programa DV-2026 advierten que USCIS debe completar el ajuste de estatus antes del cierre del año fiscal. Una solicitud pendiente no conserva por sí sola tu elegibilidad para el año siguiente.

Hay una diferencia importante: si ya obtuviste la residencia permanente mediante un ajuste aprobado, no necesitas tener la tarjeta física en tus manos antes del 30 de septiembre. El problema es que tu solicitud siga sin aprobarse.

¿Puedes recuperar tu oportunidad de obtener la Green Card después del 30 de septiembre?

La selección DV-2026 no se renueva ni se transfiere a DV-2027. Si tu caso no concluye a tiempo, tampoco puedes pagar una tarifa adicional para conservar tu lugar.

Existen antecedentes de litigios federales relacionados con visas de diversidad y retrasos administrativos. Sin embargo, una posible excepción judicial depende de las órdenes y circunstancias de cada caso. No constituye una prórroga general para todos los seleccionados.

Si tu trámite sigue pendiente, estas son algunas medidas que puedes considerar:

Consulta el estado de tu caso en el portal oficial del Departamento de Estado o de USCIS, según corresponda

Conserva tus notificaciones, comprobantes y comunicaciones oficiales

Si estás en Estados Unidos, evita asumir que una solicitud pendiente te autoriza a permanecer en el país después de que expire tu estatus migratorio

Busca asesoría legal individual si tienes un caso pendiente que pudiera estar afectado por una orden judicial

También puedes explorar otras vías migratorias, como las peticiones familiares o los programas de inmigración basados en el empleo, si cumples sus requisitos.

Para volver a participar en la lotería, tendrás que esperar una convocatoria para la que seas elegible. El Departamento de Estado anunció cambios en el calendario de inscripción de DV-2027, por lo que no debes dar por hecho que la siguiente convocatoria abrirá en octubre.

La fecha del 30 de septiembre no es un simple trámite administrativo. Para quienes fueron seleccionados en DV-2026, marca el final del periodo legal para convertir aquella notificación de buena suerte en una visa o residencia aprobada.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.