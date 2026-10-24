La estafa de Elizabeth Holmes: de qué de trata su documental “Puedes verlo todo”

Elizabeth Holmes en la prisión federal de Bryan, Texas | Foto: AFP

La historia de Elizabeth Holmes, la empresaria que prometió revolucionar los análisis de sangre con la tecnología de su compañía Theranos, ha vuelto a generar interés con el documental You Can See Everything (“Puedes verlo todo”).

La producción se vincula con el comediante Nathan Fielder y retoma el caso de una de las figuras más polémicas de Silicon Valley, cuya empresa terminó en el centro de un escándalo de fraude empresarial.

La historia de Holmes trascendió el mundo de los negocios debido a las promesas tecnológicas que presentó a inversionistas y al público.

Su propuesta consistía en realizar numerosos análisis médicos a partir de unas pocas gotas de sangre obtenidas mediante un pinchazo en el dedo, pero las capacidades reales de la tecnología no correspondían con lo que la compañía aseguraba.

El caso llegó a los tribunales federales de Estados Unidos y terminó con una condena penal contra la empresaria por delitos relacionados con el fraude a inversionistas.

¿De qué trata el documental de Elizabeth Holmes y Nathan Fielder?

La producción You Can See Everything, dirigida por Nathan Fielder y Lance Oppenheim, propone un acercamiento a la vida de Holmes durante los días previos a su ingreso en prisión.

En lugar de limitarse a reconstruir el escándalo empresarial, la película explora las respuestas de la protagonista sobre sus decisiones y la manera en que interpreta su propia responsabilidad.

El documental dedica su primera parte a registrar el último mes de Holmes en libertad, mientras compartía su hogar con su pareja, Billy Evans, y sus hijos.

La segunda parte toma un rumbo más experimental, con acontecimientos que se desarrollan dos años después, cuando la empresaria ya no está disponible para participar en las grabaciones.

Uno de los principales interrogantes de la película es si Holmes comprende el alcance de las mentiras que la llevaron a ser condenada. Durante las conversaciones con Fielder, la empresaria sostiene que nunca ha mentido, una afirmación que el director pone en duda al examinar sus explicaciones sobre el funcionamiento de Theranos y las promesas que hizo a los inversionistas.

Elizabeth Holmes y la estafa de Theranos: ¿qué ocurrió?

Para comprender el trasfondo de la producción, es necesario recordar el caso que convirtió a Elizabeth Holmes en una figura controvertida del sector tecnológico estadounidense.

Holmes fundó Theranos en 2003 con la promesa de transformar los análisis clínicos mediante una tecnología capaz de procesar numerosas pruebas a partir de pequeñas muestras de sangre.

La compañía atrajo a inversionistas con la expectativa de que sus dispositivos permitirían realizar pruebas de manera más rápida, económica y accesible.

Sin embargo, las pruebas presentaban limitaciones importantes. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la evidencia presentada durante el juicio demostró que Holmes sabía que el analizador de Theranos no producía resultados precisos y confiables de manera consistente.

Además, el dispositivo solo podía realizar una cantidad reducida de pruebas, por lo que la compañía recurría a equipos convencionales de otros fabricantes.

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) también informó en marzo de 2018 que Theranos, Holmes y su entonces presidente, Ramesh Balwani, habían recaudado más de 700 millones de dólares de inversionistas mediante declaraciones exageradas o falsas sobre la tecnología, el negocio y el desempeño financiero de la compañía.

En enero de 2022, un jurado federal declaró culpable a Holmes de un cargo de conspiración para defraudar a inversionistas y tres cargos de fraude electrónico relacionados con inversionistas individuales.

¿Dónde ver el documental «Puedes verlo todo»?

You Can See Everything llegó a las salas de cine de Estados Unidos el 16 de octubre de 2026. La producción fue dirigida por Nathan Fielder, conocido por su trabajo en la serie The Rehearsal, y Lance Oppenheim, realizador de documentales.

Por su enfoque, la producción no se limita a repasar los hechos judiciales de la estafa de Theranos. También examina las explicaciones de Holmes sobre su conducta y la relación entre su imagen pública junto con las decisiones que condujeron al colapso de su empresa.

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