Christa Pike: cuál es su condición de salud tras el fallo de dos inyecciones letales

Crista Pike en 2023. Foto: Tennessee Department of Correction / AFP

Un día después de su ejecución fallida en Tennessee, Christa Pike permanece en estado crítico en un hospital estatal. La mujer de 50 años, y que lleva más de 30 en prisión, sobrevivió inesperadamente a dos inyecciones letales.

Pike recibió dos dosis de pentobarbital, el único fármaco que Tennessee utiliza actualmente para sus ejecuciones, pero continuó con signos de vida durante un procedimiento que se prolongó durante más de 90 minutos.

En términos sencillos, según explica Medline Plus, el pentobarbital es un sedante, un medicamento que induce el sueño. Sin embargo, también es definido como un potente depresor del sistema nervioso central (barbitúrico), el cual se utiliza en condenados a muerte para inducir un coma rápido, seguido de un paro cardíaco.

Los abogados de Christa Pike informaron el jueves que estaba recibiendo “atención médica vital”. De acuerdo con AP, el abogado Randy Spivey comentó en una rueda de prensa: “Sabemos que está viva”.

¿Qué ocurrió durante la ejecución de Christa Pike?

Christa Pike estaba programada para morir mediante inyección letal en la prisión Riverbend Maximum Security Institution, en Nashville. El procedimiento finalmente comenzó durante la noche después de varias disputas judiciales que retrasaron la ejecución.

Los testigos observaron que permaneció consciente durante parte del proceso. Según los abogados, Pike habló, cantó y posteriormente comenzó a emitir fuertes ronquidos. También se quejó de molestias en uno de sus brazos.

Asimismo, el equipo de ejecución tuvo dificultades para encontrar una vena adecuada. El abogado Steve Ferrell señaló que Pike había sufrido durante años problemas relacionados con la extracción de sangre y que su equipo había advertido previamente sobre las dificultades para acceder a sus venas.

“Por favor, intenten aquí, por favor, intenten aquí”, comentó Spivey a la agencia de noticias, recordando qué les decía. “Les repetía una y otra vez: ‘Por favor, intenten más arriba en mi hombro'”. Según el relato de sus abogados, llegaron a utilizar varias agujas mientras intentaban establecer una vía intravenosa.

Tras no morir con la primera inyección, posteriormente recibió una segunda dosis y continuó presentando signos de vida. El micrófono de la cámara de ejecución permaneció abierto durante parte del proceso y los testigos pudieron escucharla respirar y roncar.

El Departamento de Corrección de Tennessee completó en diciembre de 2024 una revisión y estableció un protocolo de ejecución basado en pentobarbital. La revisión se produjo después de que el estado suspendiera las ejecuciones en 2022 debido a problemas relacionados con sus procedimientos.

¿Por qué pudo haber fallado la inyección?

Los comentarios del abogado Steve Ferrell refuerzan la hipótesis sobre el acceso intravenoso. En este sentido, es posible que la vía no hubiera quedado correctamente dentro de una vena y que parte del medicamento terminara en el tejido del brazo.

Sin embargo, esta explicación todavía no ha sido confirmada por una investigación oficial.

El anestesiólogo Ervin Yen, quien no participó en la ejecución de Christa Pike, pero ha presenciado otras ejecuciones, explicó a AP que la experiencia puede variar “dependiendo de la vena en la que se inyecte y de la velocidad de la inyección”.

¿Pudo sufrir daño cerebral?

La mujer estuvo expuesta durante un periodo prolongado (más de 90 minutos) a un procedimiento diseñado para provocar la pérdida de conciencia y la muerte. Sus abogados sostienen que permaneció viva durante mucho tiempo y que la atención médica de emergencia no comenzó inmediatamente.

El doctor Joel Zivot, especialista en anestesiología de la Universidad Emory que forma parte del equipo médico relacionado con la defensa de Pike, señaló a la agencia Reuters que existe la posibilidad de una lesión cerebral provocada por la falta de oxígeno.

La clave de este posible diagnóstico, según el doctor Zivot, es la demora en comenzar la reanimación, lo que pudo haber provocado una lesión cerebral. Cuando el flujo de oxígeno se interrumpe durante un periodo prolongado, las células cerebrales pueden comenzar a sufrir daños.

Gobernador de Tennessee suspende las ejecuciones

El gobernador de Tennessee, Bill Lee, calificó lo sucedido como “profundamente inquietante” y ordenó una revisión del procedimiento. También suspendió las ejecuciones restantes previstas para 2026.

El Departamento de Corrección, entretanto, sostiene en un comunicado que sus empleados siguieron el protocolo establecido.

Por su parte, el fiscal general de Tennessee, Jonathan Skrmetti, también consideró necesaria una investigación para determinar exactamente qué ocurrió durante el procedimiento. “Tenemos que conocer qué pasó”, enfatizó.

Incluso, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, y nueve expertos independientes pidieron a las autoridades de Tennessee no realizar un nuevo intento de ejecución contra Christa Pike, en prisión desde 1995 por el asesinato de Colleen Slemmer, una compañera de estudio. El organismo también llamó a conmutar su pena de muerte.

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