Cruzas de México a EE. UU. en carro: no olvides cancelar este permiso antes de salir

Antes de llegar a la frontera, revisa que tengas lo necesario. Foto: Envato.

Si viajaste de Estados Unidos a México en tu carro y tramitaste un permiso de importación temporal, hay un paso que no debes olvidar al regresar. Antes de salir de México, debes registrar la salida definitiva de tu vehículo ante Banjército si quieres recuperar el depósito de garantía y evitar problemas con futuros permisos. El trámite se realiza en los módulos fronterizos habilitados para este proceso.

No se trata de un requisito para todos los automovilistas que cruzan la frontera. Aplica a quienes ingresaron a México con un Permiso de Importación Temporal de Vehículos (TIP, por sus siglas en inglés) y deben cerrar ese permiso.

¿Dónde debes cancelar el permiso de tu carro antes de cruzar a EE.UU.?

La cancelación se realiza en un módulo CIITEV de Banjército, ubicado en la frontera mexicana por la que sales del país. Allí el personal registra el retorno definitivo del vehículo y te entrega un comprobante.

El programa oficial Héroes Paisanos advierte que debes registrar la salida dentro del plazo autorizado. No basta con cruzar la frontera y asumir que el sistema reconocerá automáticamente que tu carro salió de México.

Si el permiso permite entradas y salidas múltiples y piensas volver a México antes de su vencimiento, pregunta por el registro de retorno parcial. Este procedimiento es distinto de la cancelación definitiva.

Puedes recuperar hasta 400 dólares del depósito de garantía

Uno de los motivos más importantes para completar el trámite es el dinero que dejaste como garantía cuando ingresaste el vehículo.

Según la información publicada por Banjército en el portal oficial del Gobierno de México, el depósito depende del año del modelo:

200 dólares: vehículos modelo 2000 o anteriores.

300 dólares: vehículos de 2001 a 2006.

400 dólares: vehículos modelo 2007 o posteriores.

Si pagaste con tarjeta de crédito o débito, el reembolso se realiza a la misma tarjeta utilizada para el depósito. Si pagaste en efectivo, debes acudir a un módulo fronterizo con una identificación oficial vigente para solicitar la devolución.

La recuperación está sujeta a que el retorno se registre conforme a las reglas y dentro del plazo aplicable. El tiempo que tarde en aparecer el dinero también puede depender de la entidad bancaria.

¿Qué documentos necesitas para cancelar el permiso vehicular?

Antes de llegar a la frontera, revisa que tengas los documentos necesarios. El programa Héroes Paisanos indica que debes presentar el vehículo y el permiso original.

Prepara lo siguiente:

El automóvil que ingresó temporalmente a México

El documento original del Permiso de Importación Temporal de Vehículos

El holograma original asociado al permiso, cuando corresponda

Una identificación oficial vigente con fotografía

El personal de Banjército verificará los datos del vehículo y registrará su retorno. Conserva el comprobante que te entreguen: es la constancia de que cumpliste con el trámite.

¿Qué pasa si regresas a Estados Unidos sin cancelar el TIP?

Olvidar este paso puede salir caro. Si no registras la salida dentro del plazo autorizado, puedes perder el depósito de garantía, que llega a 400 dólares para los vehículos más recientes.

Además, las autoridades pueden impedirte obtener otro permiso temporal para esa misma unidad mientras el anterior siga pendiente. La situación puede complicarse si el permiso vence y el vehículo continúa circulando en México.

Si ya regresaste a Estados Unidos sin cancelar el TIP, no des por perdido el asunto sin consultar. El Consulado de México en Dallas explica que existen alternativas para registrar el retorno en determinadas circunstancias, incluso mediante procedimientos ante Aduanas. Sin embargo, si el plazo venció, el depósito podría haber sido transferido a la Tesorería de la Federación.

Por eso, si estás preparando el regreso a Estados Unidos, reserva unos minutos para hacer esta gestión antes de abandonar México. Puede parecer un trámite menor después de un viaje largo, pero esos minutos pueden marcar la diferencia entre recuperar tu dinero y enfrentar problemas la próxima vez que quieras cruzar con tu vehículo.

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