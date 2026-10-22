Activación del COLA 2027: la advertencia del Seguro Social sobre estafas con el aumento

La activación del COLA 2027 no es necesaria. Foto: Shutterstock

La “activación” del Ajuste por Costo de Vida (COLA) de 2027 no existe. La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) aclaró que el aumento se aplica automáticamente a los beneficiarios elegibles y que no requiere un trámite, una solicitud ni un pago.

La advertencia surge porque la Oficina del Inspector General de la SSA (SSA OIG, por sus siglas en inglés) alertó sobre estafadores que se presentan como empleados del Seguro Social y prometen “activar” el incremento a cambio de dinero o información personal.

🚨 Scam Reminder: Social Security cost-of-living adjustments are automatic! No activation or fees are required. Anyone asking you to pay for a benefits increase is a scammer. #SocialSecurity #COLA #ScamAlert https://t.co/BPogMu82QC — Social Security OIG (@TheSSAOIG) October 19, 2026

¿Por qué hablan de “activar” el COLA 2027?

Los estafadores utilizan esa palabra para hacer creer que el aumento está bloqueado y que solo puede liberarse al completar un pago o entregar datos personales.

La realidad es distinta: el COLA de 2027 es automático. Los beneficiarios del Seguro Social y de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) no deben registrarse ni presentar una solicitud para recibirlo.

La SSA anunció un ajuste del 3.6% para 2027. El incremento comenzará a reflejarse en los pagos del Seguro Social de enero de 2027; para quienes reciben SSI, el primer pago con el ajuste está previsto para el 31 de diciembre de 2026.

¿Qué es el COLA y cómo funciona?

El COLA es el ajuste anual que aplica el Seguro Social para ayudar a los beneficios a mantener su poder de compra frente a la inflación. En 2027, el aumento será del 3.6% y, en promedio, representará 75 dólares más al mes para los beneficiarios de jubilación.

El ajuste no requiere activación. Según la SSA, se aplica automáticamente a los beneficios del Seguro Social y de SSI.

¿Qué mensajes puede enviar el Seguro Social?

El Seguro Social puede enviar avisos por correo electrónico o mensaje de texto, pero solo a quienes hayan activado las notificaciones de cortesía. Esos mensajes informan que hay una comunicación disponible en el centro de mensajes de la cuenta personal my Social Security.

¿Cómo detectar una estafa con la “activación” del COLA?

La SSA advierte sobre llamadas, mensajes, correos, redes sociales y cartas que prometen un aumento de beneficios a cambio de un pago o de información personal.

Estas son señales de alerta:

Te piden pagar una tarifa para “activar”, “liberar” o “desbloquear” el COLA

Dicen que debes completar un trámite urgente para recibir el aumento

Solicitan tu número de Seguro Social, datos bancarios o información de tarjeta

Te piden cambiar tu cuenta de depósito directo

Te envían un enlace para “actualizar información” o descargar un programa

Presionan para que actúes de inmediato

¿Cómo verificar un aviso del Seguro Social?

Si recibes una comunicación sospechosa, no abras sus enlaces ni respondas a sus instrucciones. En su lugar:

Entra a tu cuenta de my Social Security Revisa el centro de mensajes para confirmar si existe un aviso oficial Si necesitas hablar con la agencia, usa los datos de contacto que aparecen en el sitio oficial

También puedes verificar una comunicación llamando a la SSA al 1-800-772-1213, de lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 7:00 p. m., hora del Este.

¿Qué hacer si recibiste una estafa?

Si alguien te pidió dinero o información con el pretexto de activar el COLA, corta la comunicación y no envíes datos ni pagos. La SSA recomienda reportar el intento a la Oficina del Inspector General en oig.ssa.gov/report.

También puedes llamar a la línea de fraude de la SSA OIG al 1-800-269-0271, de lunes a viernes, de 10:00 a. m. a 2:00 p. m., hora del Este, excepto días feriados.

¿Cuándo podrás consultar tu nuevo monto?

La SSA informó que los avisos del COLA 2027 estarán disponibles en línea para la mayoría de los beneficiarios a finales de noviembre. Quienes creen su cuenta y eligen los avisos digitales antes del 18 de noviembre podrán consultar la información anticipadamente.

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