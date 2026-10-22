Victor Romero, exdetective de NYPD: el acusado de asesinato menos pensado

Victor Romero, exdetective del NYPD, fue acusado de asesinato. Foto: AFP

Victor Romero, un detective retirado del Departamento de Policía de Nueva York, conocido como NYPD, fue detenido y acusado de asesinato por la muerte de un conductor que recibió un disparo en el puente George Washington, según informó FOX 5 NY, que citó a fuentes policiales.

Romero, de 62 años, fue arrestado el miércoles en su vivienda en Haverstraw, Nueva York. La víctima fue identificada como Koran Irvine, de 46 años, esposo y padre de dos hijos.

El tiroteo ocurrió la noche del martes. La investigación del ataque y del posterior choque del automóvil de Irvine obligó a cerrar durante varias horas parte del puente que conecta Nueva York con Nueva Jersey.

The deadly shooting of a driver along the George Washington Bridge appeared to stem from a burst of road rage.



Koran Irvine, 46, took a bullet to the right shoulder around 7:15 p.m. Tuesday on the New Jersey-bound upper level of the crossing.



Irvine – who worked for Con Edison… pic.twitter.com/SemCjKvvih — Crime In NYC (@Crime_In_NYC) October 21, 2026

¿Qué ocurrió en el puente George Washington?

Poco después de las 7:00 p. m. del martes, los agentes encontraron a Irvine con una herida de bala en el asiento del conductor de su automóvil. El vehículo estaba en el nivel superior del puente, en los carriles con dirección a Nueva Jersey.

Irvine fue trasladado a un hospital, donde murió, de acuerdo con el reporte de FOX 5 NY sobre el tiroteo.

La televisora señaló que las autoridades investigaban una posible disputa entre conductores. Sin embargo, el motivo del ataque no había sido confirmado públicamente.

¿Quién es Victor Romero y qué se sabe de su detención?

Romero trabajó como detective de narcóticos en Brooklyn antes de retirarse del NYPD, en 2001, según fuentes policiales.

Tras el arresto, se esperaba que compareciera ante un juez del Tribunal Penal de Manhattan.

El arresto de Romero sorprendió a vecinos de su comunidad en Haverstraw, quienes lo describieron como una “persona amable” y dispuesta a ayudar, según los testimonios recogidos por el New York Post.

Paola Ventura, una vecina de 26 años, contó al diario que Romero la había ayudado cuando tuvo problemas con su automóvil y en otra ocasión cuando su perro escapó de casa. Dijo que le costaba creer la noticia de su detención.

¿Quién era Koran Irvine?

Irvine vivía en Valley Cottage, Nueva York, y llevaba más de dos décadas trabajando para la compañía de energía Con Edison, según FOX 5 NY.

Su muerte dio paso a la investigación que llevó a la detención de Romero al día siguiente del tiroteo.

¿Qué falta por esclarecer?

Las autoridades deberán determinar cómo comenzó el incidente y qué ocurrió antes de que Irvine recibiera el disparo y su automóvil chocara.

Aunque se ha reportado una posible disputa de tránsito como línea de investigación, no debe presentarse como un motivo confirmado. Romero enfrenta una acusación de asesinato; su responsabilidad penal deberá resolverse en los tribunales.

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