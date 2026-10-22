Juan Gabriel, a 10 años de su muerte: quiénes le cantarán en los Premios Billboard Latin Music 2026

Juan Gabriel falleció el 28 de agosto de 2016. Foto: Mark Ralston / AFP

Los Premios Billboard Latin Music 2026, que se celebran la noche de este jueves, rendirán homenaje a uno de los artistas mas icónicos de la música mexicana: Juan Gabriel, a 10 años de su fallecimiento.

Un total de cinco intérpretes, de distintos estilos, fueron confirmados para participar en el segmento que representa un tributo al lago de Juan Gabriel. “El Divo de Juárez”, una de sus referencias artísticas más conocidas, murió el 28 de agosto de 2016. Tenía 66 años cuando sufrió un infarto agudo de miocardio.

¿Qué artistas le cantarán a Juan Gabriel en los Premios Billboard Latin Music?

Los cantantes son Carlos Rivera, Pablo Alborán, Jessi Uribe, Paola Jara y el grupo Yahritza y Su Esencia, según informó Telemundo, cadena que transmitirá la ceremonia en Estados Unidos. La actuación forma parte de una gala que reunirá a figuras de la música latina, presentaciones especiales y reconocimientos a trayectorias destacadas

El homenaje también representa una oportunidad para acercar el repertorio de Juan Gabriel a nuevas generaciones. A lo largo de su carrera, el artista mexicano escribió e interpretó canciones que trascendieron fronteras y géneros, desde la balada hasta la música ranchera y el pop latino.

Aunque están confirmados los artistas que le cantarán a Juan Gabriel en los Premios Billboard Latin Music, el repertorio de canciones y el desarrollo del homenaje está lleno de sorpresas que solo se conocerán al momento de la transmisión.

Premios Billboard de la Música Latina 2026: lugar, horario y transmisión

La ceremonia se celebra este jueves 22 de octubre en el James L. Knight Center, en Miami, Florida. La conducción estará a cargo de la actriz colombiana Carmen Villalobos y el presentador mexicano Javier Poza.

La gala principal comenzará a las 8:00 pm (ET), 7:00 pm CT) y 5:00 pm (PT). Se transmitirá en vivo por Telemundo y la app de streaming Peacock. Una hora antes de la ceremonia también habrá programación especial desde la alfombra azul, con la llegada de artistas y celebridades que brindarán algunos comentarios y lucirán sus atuendos.

El homenaje a Juan Gabriel será uno de los momentos más destacados del evento, que contempla 16 presentaciones musicales, incluidas colaboraciones especiales, premiaciones y estrenos. Entre los artistas anunciados para actuar figuran Wisin, Ivy Queen, Elvis Crespo, Ha*Ash, Ozuna y Víctor Manuelle, entre otros.

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