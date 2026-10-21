Pentágono autoriza a DHS probar un “rayo de calor” para la frontera con México: qué es y qué hace

El arma será probado por el DHS por 7 meses. Foto: AFP

La frontera con México podría ser el próximo lugar donde se use un arma no letal que provoca una sensación de ardor intenso en la piel y que funcionarios del Pentágono comparan con abrir la puerta de un horno caliente. El Departamento de Defensa prestó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) un equipo conocido como “rayo de calor” para que lo pruebe durante 7 meses, según un memorando obtenido por CNN.

El arma, cuyo nombre oficial es Sistema de Negación Activa, lanza un haz invisible que calienta la capa más superficial de la piel y obliga a las personas a alejarse por instinto. Por lo anterior, la herramienta nunca se ha utilizado en la frontera, y el DHS no ha explicado hasta ahora dónde la probaría, cuándo empezaría a usarla ni bajo qué reglas.

Esa falta de detalles preocupa a exfuncionarios que analizaron la idea en el pasado. Sus advertencias van desde el riesgo de que alguien resulte herido al huir del haz hasta posibles conflictos con México si el arma alcanza a personas que todavía no han cruzado.

¿Qué autorizó el Pentágono y en qué condiciones?

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, firmó en septiembre de 2026 el memorando que autoriza un “préstamo temporal” de un Sistema de Negación Activa por 7 meses, a partir de ese mismo mes. El documento establece que el sistema no será operado por personal del Pentágono y deja al DHS como único responsable de su uso y de definir las tácticas para emplearlo. Al terminar ese plazo, el DHS podría solicitar seguir usándolo en operaciones fronterizas, de acuerdo con un funcionario de defensa citado en el reportaje.

La solicitud del DHS no especifica dónde ni cómo se probaría el arma. Funcionarios actuales y anteriores contaron que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) lleva años discutiendo cómo dispersar grupos de personas en la frontera. Un vocero de CBP se limitó a decir que la agencia está “evaluando continuamente nuevas tecnologías”, y el Pentágono remitió las preguntas al DHS. El préstamo se suma a la creciente presencia militar en la frontera con México, aunque esta vez el equipo quedaría en manos de una agencia civil.

Un haz invisible que provoca ardor en la piel

El sistema fue desarrollado por el Programa Conjunto de Armas No Letales del Departamento de Defensa como una opción intermedia entre la simple presencia de agentes y el uso de fuerza letal. Según la ficha oficial de la oficina del Pentágono que administra estas armas, el equipo dispara un haz de ondas de radio de muy alta frecuencia que solo penetra unos 0.4 milímetros de piel, más o menos el grosor de tres hojas de papel. Su haz puede alcanzar a personas que están a alrededor de 800 metros de distancia, según los militares.

El efecto, de acuerdo con el Pentágono, desaparece cuando la persona sale del haz o cuando el operador apaga el equipo. Funcionarios militares describen varias reacciones en quien recibe el impacto.

Una “sensación de calor intolerable” que se siente de inmediato en la piel

Un hormigueo que puede durar de 10 a 15 minutos

“Un impulso instintivo e irresistible de huir” del área donde apunta el haz

Efectos temporales y reversibles, según la versión oficial

🚨 PENTÁGONO APRUEBA RAYOS DE CALOR EN LA FRONTERA: CNN y @proceso revelan memorando de Pete Hegseth que autoriza probar el Sistema Activo de Negación contra migrantes durante 7 meses.



El haz invisible alcanza 800 metros y provoca ardor de quemaduras…#RuidoCero #Frontera pic.twitter.com/3K93sgvTwh — Ruido Cero (@RuidoCeroMx) October 21, 2026

¿Qué riesgos y dudas plantea su uso en la frontera?

El Pentágono aseguró que el arma se probó en más de 15 mil exposiciones con voluntarios y que la probabilidad de lesión es menor a una décima de 1%. Esas pruebas, sin embargo, no estuvieron libres de incidentes. En una demostración de octubre de 2007, ocho de las más de 700 personas expuestas sufrieron quemaduras y dos necesitaron atención médica, según Stars and Stripes, el periódico especializado en temas militares.

En la frontera, los riesgos van más allá de la piel. Exfuncionarios del DHS y de CBP plantearon varias dudas cuando la idea se discutió en años anteriores.

Las personas podrían lesionarse al huir o terminar en el río, donde corren el riesgo de ahogarse

No está claro qué reglas de uso de la fuerza aplicarían a los agentes

Si el haz alcanza a personas del lado mexicano, podría generar un conflicto de soberanía con México

El costo, el entrenamiento y las políticas necesarias podrían no justificar su uso

“Aunque los estén haciendo regresar al río, no quieres que se metan y se ahoguen”, advirtió un exfuncionario de CBP. Otro exfuncionario del DHS resumió la principal objeción con una frase: “El problema era tratar a inmigrantes y ciudadanos como combatientes enemigos”.

¿Cuándo consideró antes el gobierno usar el “rayo de calor”?

Las fuerzas armadas llevaron el sistema a Afganistán hace casi dos décadas, aunque nunca lo usaron en combate. Después, el gobierno evaluó emplearlo para controlar multitudes en centros de detención en el extranjero, pero descartó la idea, y también lo consideró durante las protestas que siguieron al asesinato de George Floyd, al final del primer mandato de Donald Trump.

La frontera ha estado en la mira más de una vez. En 2018, funcionarios de CBP propusieron usar el arma contra caravanas de migrantes, y la entonces secretaria del DHS, Kirstjen Nielsen, rechazó la propuesta. Hace algunos años, el sistema también se evaluó en el sector El Centro, en California, cuando lo dirigía Rodney Scott, hoy comisionado de CBP, aunque tampoco se desplegó.

¿Qué se sabe de las pruebas y cómo presentar una queja ante CBP?

El DHS no ha informado en qué sector fronterizo se probaría el arma ni si se usaría contra grupos de migrantes. Tampoco ha publicado protocolos sobre cuándo podrían activarla los agentes ni cómo se atendería a una persona afectada, por lo que no hay información pública sobre si el arma ya está en uso.

Cualquier persona que considere que un agente de CBP abusó de la fuerza o cometió una falta puede presentar una queja ante el Centro de Información de CBP, el canal oficial de la agencia para recibir reclamos del público. Según CBP, las denuncias por mala conducta se envían a su Oficina de Asuntos Internos, y también pueden mandarse por correo a CBP Information Center, MS-1345, 1300 Pennsylvania Ave. N.W., Washington, DC 20229. Ese mismo canal recibe quejas por otros encuentros con agentes, desde la revisión del celular al entrar a EE. UU. hasta retenciones prolongadas de residentes legales en aeropuertos.

Otra vía es la línea de la Oficina del Inspector General del DHS, que investiga abusos y conductas delictivas de empleados del departamento y recibe denuncias en el 1-800-323-8603 o mediante un formulario en línea. Las denuncias pueden hacerse de forma anónima, y ante un peligro inmediato hay que llamar al 911. Para que una queja tenga más peso, conviene anotar la fecha, la hora, el lugar y los números de placa de los agentes si es posible, además de buscar atención médica y conservar fotos de cualquier lesión.

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