Rubén Blades, Rosalía y Cristian Castro: los premios especiales de los Billboard Latin Music Awards 2026

Los artistas tendrán honores en los Billboard Latin Music Awards 2026 Foto: AFP

Rosalía, Rubén Blades y Cristian Castro recibirán reconocimientos especiales en los Premios Billboard Latin Music Awards 2026, que se celebran este jueves 22 de octubre en el James L. Knight Center de Miami, Florida. Los homenajes destacarán sus trayectorias y aportaciones a la música.

Fuerza Regida también figura entre los homenajeados. La agrupación recibirá una distinción por su propuesta artística y su contribución a la expansión internacional de la música mexicana.

¿Qué premios especiales se entregarán en los Billboard 2026?

Los reconocimientos anunciados son:

Estas distinciones se entregarán además de los galardones de las categorías competitivas de la ceremonia.

Rubén Blades recibirá el Premio Billboard Ícono

El cantante y compositor panameño será homenajeado por su trayectoria y su influencia en la salsa y en la música latina.

El reconocimiento también destacará su vigencia artística y el alcance de una carrera de más de cinco décadas.

Rubén Blades an attorney at law? 👀 The Panamanian music icon shares he never saw himself as a singer during his Icon Q&A at Billboard Latin Music Week. pic.twitter.com/g80JKKonNF — billboard latin (@billboardlatin) October 22, 2026

Rosalía será reconocida con el Premio Billboard Salón de la Fama

Rosalía recibirá esta distinción por su influencia internacional, su innovación musical y una propuesta que cruza géneros e idiomas. La cantante también tendrá una presentación durante la ceremonia.

El homenaje pondrá el foco en su visión creativa y en un impacto que se extiende más allá de la música. La cantante española también cuenta con seis menciones como finalista en las categorías competitivas de esta edición.

Cristian Castro recibirá el Premio Billboard Trayectoria Artística

El cantante mexicano será distinguido por una carrera de más de tres décadas y por su contribución a la proyección internacional de la música latina.

Además de recibir el galardón, Castro compartirá una presentación especial con Ha*Ash, según la programación anunciada por Telemundo.

Fuerza Regida recibirá el Premio Billboard Vanguardia

La agrupación será reconocida por su visión creativa y por acercar la música mexicana a nuevas audiencias.

Su participación también incluirá una actuación junto a Chuyin, como parte de una noche que combinará presentaciones musicales, homenajes y entrega de premios.

¿Cuándo y dónde ver los Premios Billboard 2026?

Estos son los datos para seguir la ceremonia:

Fecha: jueves 22 de octubre de 2026

Lugar: James L. Knight Center, en Miami.

Canal: Telemundo

Horario: 8:00 p. m., hora del este de Estados Unidos; 7:00 p. m., hora del centro (CT)

La gala también incluirá un homenaje a Juan Gabriel a diez años de su muerte.

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