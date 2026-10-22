Mexicanos en Nueva York pueden obtener su certificado de prepa sin volver a la escuela: cómo hacerlo

Se calcula que entre 70% y 80% aprueban al primer intento. Foto: Shutterstock

La comunidad mexicana de Nueva York tiene a su alcance una forma de obtener el certificado oficial de preparatoria sin regresar a un salón de clases. El camino es un examen del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval), que el consulado promueve entre quienes buscan certificar la prepa de México desde esa ciudad, de acuerdo con una publicación del Consulado General de México en Nueva York.

El examen se llama ACREDITA-BACH y está pensado para quienes dominan lo que se enseña en el bachillerato, sin importar dónde o cómo lo aprendieron. Quien lo aprueba puede pedir un certificado de bachillerato expedido directamente por la SEP, válido para continuar con estudios superiores, según el Ceneval. Para presentarlo no hace falta haber cursado la preparatoria ni existe límite de edad, aunque la prueba exige aprobar siete áreas distintas.

¿Quiénes pueden presentar el ACREDITA-BACH y qué documentos piden?

El examen está abierto a personas de nacionalidad mexicana que cuenten con su certificado de secundaria, sin importar la edad ni si alguna vez estuvieron inscritas en una preparatoria. Las personas extranjeras también pueden presentarlo, con la condición de que acrediten su residencia legal en México.

Los documentos se suben en formato digital durante el registro, cada uno como archivo PDF de máximo 3 MB y con el texto en orientación horizontal. Para una persona mayor de edad, el expediente se compone de cuatro piezas, y cualquier archivo que no cumpla con esas reglas puede frenar el trámite antes de llegar al pago.

CURP actualizada, expedida por el Registro Nacional de Población (RENAPO)

Identificación oficial vigente con fotografía, ya sea el pasaporte o la credencial para votar, que puede renovarse desde EE. UU. sin viajar a México

Certificado de secundaria

Carta de autenticidad del certificado de secundaria, cuyo formato se descarga en la página del Ceneval

Los menores de edad también pueden presentar el examen, siempre representados por su padre, madre o tutor. Esa persona debe entregar su propia identificación, una carta responsiva llenada en computadora y firmada a mano, y el documento que acredite la representación, como el acta de nacimiento del menor. El organismo advierte además que el nombre y la fecha de nacimiento registrados no se pueden modificar bajo ninguna circunstancia. Por eso deben capturarse tal como aparecen en la CURP, un documento que también se tramita en los consulados de México en EE. UU., junto con pasaportes y matrículas.

¿Cómo es el examen y qué hay que lograr para aprobarlo?

El ACREDITA-BACH se presenta únicamente en papel, en un solo día y en dos sesiones largas, una por la mañana y otra por la tarde. En total suma 180 preguntas de opción múltiple con tres respuestas posibles, más un bloque de preguntas de prueba que no cuentan para la calificación. Para 2026, sus contenidos se alinearon con el plan de estudios de la Nueva Escuela Mexicana.

Las preguntas se reparten entre siete áreas del bachillerato general, que se califican por separado y que el sustentante tiene que acreditar una por una. Las cuatro primeras se evalúan en la sesión de la mañana, de 9:00 a 13:30 horas, y las tres restantes en la de la tarde, de 15:00 a 19:00 horas.

Pensamiento matemático

Cultura digital

Conciencia histórica

Humanidades

Ciencias naturales, experimentales y tecnología

Lengua y comunicación

Ciencias sociales

La calificación usa una escala que va de 700 a mil 300 puntos, y para aprobar se necesitan al menos mil puntos en cada una de las siete áreas. Quien no alcanza ese puntaje en una o dos áreas puede presentar un examen solo de esas materias, con hasta dos oportunidades dentro del año siguiente a la primera evaluación. Si las áreas reprobadas son tres o más, el resultado es “No acreditado” y la persona tiene que registrarse y pagar de nuevo.

Aunque los resultados son inapelables y no existe revisión de examen, el Ceneval calcula que entre 70% y 80% de los sustentantes aprueban al primer intento. Para prepararse, el organismo ofrece en su portal guías de estudio y un simulador del examen sin costo.

El consulado todavía no publica fechas para Nueva York

El anuncio del consulado no especifica dónde ni cuándo se aplicará el examen en esa ciudad, ni si tendrá un costo distinto al de México. Para conocer los detalles de la aplicación en Nueva York, el consulado atiende en el (212) 217-6400.

El procedimiento general que marca el Ceneval para el público se hace completo en línea, desde el registro hasta la descarga del comprobante para presentarse al examen. Cada etapa depende de la anterior, y un pago fuera de plazo obliga a empezar de cero con un folio nuevo.

Registro en el sistema en línea del Ceneval, en la opción ACREDITA-BACH para público en general

Captura de datos personales, respuesta a un cuestionario de contexto y elección de sede

Carga de los documentos digitales en PDF

Generación del formato de pago, que solo aparece cuando ya se subieron todos los documentos

Pago dentro de los 3 días hábiles posteriores al registro, o el registro se elimina , por ventanilla bancaria, transferencia o tarjeta

, por ventanilla bancaria, transferencia o tarjeta Descarga del comprobante de registro, llamado CREX, 2 días hábiles después del pago, para imprimirlo y firmarlo

En México, el examen global cuesta 3 mil 245 pesos durante 2026 e incluye el derecho a presentar un examen de área sin pago adicional. El día de la aplicación se presenta la identificación en original junto con el CREX impreso y firmado, ya que no se aceptan copias, fotografías ni imágenes digitalizadas del documento.

¿Qué pueden hacer desde ya los interesados?

Los documentos son la parte del trámite que no depende de ninguna fecha, y conviene revisarlos con tiempo. Quien no encuentre su certificado de secundaria, tenga una CURP desactualizada o cuente con una identificación vencida puede empezar por ahí. Sin esos archivos, el sistema no permite generar el formato de pago.

El estudio también puede adelantarse con las guías gratuitas del portal del Ceneval. El organismo aclara que no imparte cursos ni asesorías, y que junto con la SEP no reconoce ni avala los que ofrecen otros proveedores. El dato sirve para tomar con cautela los anuncios en internet que venden preparación para este examen.

Para quienes piensan seguir estudiando en EE. UU., una medida práctica es consultar antes con la oficina de admisiones de la escuela que les interese si acepta un certificado de bachillerato de la SEP y si pide traducirlo o evaluarlo. Esto incluye las universidades públicas SUNY y CUNY de Nueva York. El reporte de resultados que entrega el Ceneval no tiene valor oficial, así que el documento que cuenta es el certificado que expide la Dirección General del Bachillerato, y se solicita en el módulo de trámites de esa dependencia.

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