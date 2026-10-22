Elecciones California 2026: qué está en juego y guía para el votante latino

Xavier Becerra aventaja a Steve Hilton en la gubernatura. Foto: Shutterstock

Los votantes de California elegirán el próximo 3 de noviembre a su próximo gobernador, a sus 52 representantes en la Cámara federal y el destino de 14 proposiciones estatales. Estas últimas van desde la vivienda hasta la manera de identificarse para votar, de acuerdo con el Secretario de Estado de California.

La jornada, propio a desarrollarse en un marco de expectativas y reacciones, llega en medio de una disputa legal entre el estado y el gobierno federal. El Departamento de Justicia demandó a California para que no cuente las boletas por correo de más de 20 mil personas registradas que considera probables no ciudadanas hasta verificar su estatus. La secretaria de Estado, Shirley Weber, respondió que la elección cumple con la ley federal y que no se han presentado pruebas, según AP.

Mientras el caso se resuelve en tribunales, los plazos y las formas de votar siguen siendo los que marca el calendario oficial. Para la comunidad latina, la boleta incluye decisiones sobre vivienda, escuelas e identificación electoral, y la posibilidad de registrarse sigue abierta hasta el último día.

¿Qué se vota en California el 3 de noviembre?

La contienda principal es por la gubernatura, entre el demócrata Xavier Becerra y el republicano Steve Hilton, los dos finalistas que aparecen en la lista certificada de candidatos. Una encuesta de Emerson College Polling, levantada del 17 al 19 de octubre, da a Becerra 60% de la intención de voto frente a 33% de Hilton. En esa misma medición, la economía aparece como la principal preocupación de los votantes.

Los electores también definen otros cargos estatales, cada uno con dos finalistas, entre ellos los siguientes.

Vicegobernador : Fiona Ma (demócrata) y Gloria Romero (republicana)

: Fiona Ma (demócrata) y Gloria Romero (republicana) Fiscal general : Rob Bonta (demócrata, en el cargo) y Michael Gates (republicano)

: Rob Bonta (demócrata, en el cargo) y Michael Gates (republicano) Secretario de Estado : Shirley Weber (demócrata, en el cargo) y Don Wagner (republicano)

: Shirley Weber (demócrata, en el cargo) y Don Wagner (republicano) Tesorero : Eleni Kounalakis (demócrata) y Jennifer Hawks (republicana)

: Eleni Kounalakis (demócrata) y Jennifer Hawks (republicana) Contralor : Malia Cohen (demócrata, en el cargo) y Herb Morgan (republicano)

: Malia Cohen (demócrata, en el cargo) y Herb Morgan (republicano) Comisionado de Seguros : Ben Allen y Jane Kim, ambos demócratas

: Ben Allen y Jane Kim, ambos demócratas Superintendente de Instrucción Pública: Richard Barrera y Sonja Shaw, en un cargo sin afiliación partidista

Las 52 curules de California en la Cámara de Representantes se votan con los distritos que los electores aprobaron con la Proposición 50 en noviembre de 2025. Ese mapa podría pasar cinco escaños de manos republicanas a demócratas, de acuerdo con AP, lo que convierte a California en una pieza importante para el control del Congreso.

Tres de las 14 proposiciones, en detalle

Las proposiciones son medidas que los votantes aprueban o rechazan directamente con un “sí” o un “no”, y la guía oficial del votante explica el efecto de cada respuesta. Algunas llegan a la boleta por iniciativa ciudadana y otras las coloca la Legislatura. Tres de ellas abordan temas que pesan en la vida diaria de muchos hogares.

La Proposición 39 cambiaría la forma de comprobar la identidad al votar. Con un “sí”, las boletas por correo sin los últimos cuatro dígitos de una identificación oficial anotados en el sobre quedarían anuladas, y no se podría votar en persona sin mostrar una identificación del gobierno. Con un “no”, la identidad del votante se seguiría comprobando con su firma.

La Proposición 1 permitiría al estado pedir prestados 11 mil 250 millones de dólares en bonos para programas de vivienda. Ese dinero iría a la construcción de vivienda de renta, hipotecas para veteranos, vivienda con apoyo y ayudas para el enganche. Pagar esa deuda costaría al estado entre 500 y 600 millones de dólares al año durante unos 25 años.

La Proposición 3, en cambio, haría permanente un impuesto adicional a quienes ganan más de 371 mil dólares al año. Ese impuesto está vigente desde 2012 y vencería en 2031, y su recaudación se destinaría a escuelas y salud.

¿Cómo votar si todavía no lo ha hecho?

Los condados empezaron a enviar las boletas por correo a más tardar el 5 de octubre. Quien no se registró a tiempo todavía puede hacerlo en persona hasta el mismo día de la elección, en la oficina electoral de su condado o en cualquier sitio de votación. En ese caso recibe una boleta condicional, que se cuenta después de que el condado verifica sus datos, según el Secretario de Estado.

El calendario oficial ofrece varias formas de entregar el voto.

Por correo : la boleta debe llevar matasellos a más tardar del 3 de noviembre y llegar al condado antes del 10 de noviembre

: la boleta debe llevar matasellos a más tardar del 3 de noviembre y llegar al condado antes del 10 de noviembre En buzones seguros , abiertos desde el 6 de octubre

, abiertos desde el 6 de octubre En persona y por adelantado , en los centros de votación de los condados del Voter’s Choice Act desde el 24 de octubre, y en sitios de todo el estado el 31 de octubre

, en los centros de votación de los condados del Voter’s Choice Act desde el 24 de octubre, y en sitios de todo el estado el 31 de octubre El día de la elección, de 7 de la mañana a 8 de la noche

El estatus de registro puede revisarse en la página oficial voterstatus.sos.ca.gov. Esa revisión resulta útil sobre todo para las personas naturalizadas recientemente, que podrían enfrentar revisiones adicionales de ciudadanía. Si el condado detecta un problema con la firma del sobre, el votante tiene hasta el 25 de noviembre a las 5 de la tarde para corregirlo, de acuerdo con las fechas oficiales de la elección.

El estado ofrece además registro en español y líneas telefónicas gratuitas de ayuda en el idioma del votante, a través de su página de recursos en español. Quienes prefieran votar con apoyo pueden revisar antes qué asistencia en su idioma les corresponde en las casillas.

¿Por qué pesa el voto latino en esta elección?

California llega a esta elección con un récord de 23 millones 164 mil 977 personas registradas para votar, según el reporte de registro del Secretario de Estado. Esa cifra, sin embargo, no refleja por igual a todas las comunidades del estado.

De acuerdo con el Public Policy Institute of California, un centro de investigación no partidista, los latinos son 38% de los adultos del estado, pero solo 29% de quienes tienen probabilidad de votar. El mismo análisis señala que 59% de los adultos no registrados son latinos, una cifra que incluye a personas sin ciudadanía. Esa brecha se ubica en un año en que los votantes latinos muestran más motivación para participar que en 2022.

La diferencia entre ser mayoría en la población y minoría en las urnas se traduce en menos peso a la hora de decidir sobre la vivienda, las escuelas o la forma en que se vota. Revisar la boleta con calma, firmar el sobre igual que en el registro y entregarlo a tiempo son tres pasos sencillos para que cada voto cuente.

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