El informe secreto que podría complicar el asilo a mexicanos y centroamericanos

El Departamento de Estado emitió alertas de viaje sobre estos países. Foto: AFP

El Departamento de Estado entregó a los oficiales de asilo de EE. UU. una serie de informes internos sobre México, Honduras, Guatemala y El Salvador. En esos documentos se comparó la violencia de esos países con la de ciudades como Baltimore, Houston y Memphis, y se concluyó que, en muchas zonas, el peligro era menor, de acuerdo con una investigación de CNN.

Los informes llegaron al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), la agencia que entrevista a quienes piden asilo en sus oficinas regionales. Según uno de los documentos, su propósito era servir de contexto para evaluar las solicitudes de protección. El problema para quienes huyen de la violencia está en que esa lectura chocó con lo que el propio Departamento de Estado publicó para los estadounidenses, y en que abre la puerta a un argumento que pesa mucho en las entrevistas de asilo.

Ese argumento es la idea de que una persona amenazada podría estar a salvo si se muda a otra región de su propio país. Los informes, según CNN, sostuvieron además que en los cuatro países la gente podía moverse libremente.

¿Qué dicen los informes internos sobre cada país?

Sobre México y El Salvador, los documentos afirmaron que muchas zonas tenían tasas de crimen violento al menos 10 veces menores que las de grandes ciudades de EE. UU. En el caso de Honduras, sostuvieron que la violencia del país y de sus ciudades se comparaba favorablemente con la de partes de EE. UU., y que la policía hondureña estaba dispuesta y era capaz de responder cuando la población le pedía ayuda.

Los informes llegaron en un año en que el Departamento de Estado retrasó su reporte anual de derechos humanos, que suele publicarse entre marzo y abril, por lo que ofrecieron a los oficiales información más reciente sobre esos países. Un vocero de la dependencia respondió a CNN que podía compartir con USCIS y con las cortes de inmigración información sobre las condiciones de otros países como “contexto útil”.

Andrew Selee, del Migration Policy Institute, un centro de investigación no partidista especializado en migración, dijo a ese medio que los documentos subestimaban la colusión entre las policías y el crimen organizado. Para Selee, el cambio frente a reportes anteriores era demasiado grande para unas condiciones que no habían cambiado de forma notable en el terreno.

Las alertas de viaje públicas cuentan otra historia

El contraste quedó a la vista al revisar las alertas que el Departamento de Estado emitió para los estadounidenses que viajan a esos mismos países. En tres de los cuatro, el gobierno pidió reconsiderar el viaje o evitar por completo ciertas regiones por el crimen.

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El gobierno defendió que esas advertencias estaban pensadas solo para ciudadanos estadounidenses. Según el reportaje de CNN, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, dijo en junio que una alerta de “no viajar” para un lugar de México “no significa que sea un riesgo para la gente que vive ahí”.

#Entérate | De acuerdo con #CNN, informes internos del gobierno de Donald Trump consideran que algunas zonas de México, Honduras, Guatemala y El Salvador son menos violentas que varias ciudades estadounidenses.



Los documentos, utilizados para evaluar solicitudes de asilo,… pic.twitter.com/CNPHFAMrHq — Mente Política y Empresarial (@mentepolitica_) October 22, 2026

¿Cómo podrían usarse para negar el asilo?

El reglamento de asilo permite negar la protección cuando la persona podría evitar la persecución mudándose a otra parte de su país, siempre que sea razonable esperar que lo haga. Para decidirlo, el oficial toma en cuenta factores como el tamaño del país y el alcance de quien persigue al solicitante.

Informes oficiales que describieron zonas con poca violencia, una policía que responde y libertad para moverse dentro del país le dan al oficial material para concluir que la persona sí puede rehacer su vida en otra región. Un exfuncionario de USCIS explicó a CNN que la pregunta sobre la reubicación siempre ha sido parte de las entrevistas, y que un oficial puede y debe considerarla.

El margen para ganar un caso ya es estrecho. De acuerdo con TRAC, el centro de datos de la Universidad de Syracuse que analiza las cifras oficiales de las cortes de inmigración, en junio de 2026 los jueces negaron 94.1% de los casos de asilo y solo concedieron 5.5%. Ese dato corresponde a las cortes y no a las entrevistas de USCIS, aunque una regla vigente desde el 28 de julio permite enviar algunos casos directamente ante un juez sin entrevista previa.

¿Qué pruebas ayudan a sostener un caso?

La ley de inmigración establece que el testimonio del solicitante puede bastar si es creíble, convincente y se refiere a hechos concretos. Si el oficial o el juez pide pruebas que lo respalden, la persona tiene que presentarlas, salvo que no las tenga y no pueda conseguirlas de forma razonable.

Frente al argumento de la reubicación, el reglamento ofrece una protección importante. Cuando quien persigue es el gobierno o actúa con su respaldo, se presume que mudarse dentro del país no es razonable, y le toca al gobierno de EE. UU. demostrar lo contrario. Por eso pesan tanto las pruebas de que policías o autoridades están involucrados en las amenazas.

Con los informes internos en juego, algunos documentos pueden marcar la diferencia en un expediente.

Denuncias presentadas ante la policía o la fiscalía, y la respuesta que dieron, o la falta de ella

Mensajes, fotos, actas médicas o reportes que muestren las amenazas o agresiones

Pruebas de que el grupo criminal opera en varias regiones o tiene alcance nacional

Evidencia de que la persona ya intentó mudarse dentro de su país y la siguieron encontrando

Declaraciones de familiares, vecinos o testigos que conozcan lo ocurrido

La asesoría de un abogado de inmigración o de organizaciones con representantes acreditados que ofrecen ayuda legal gratuita o de bajo costo ayuda a presentar ese material junto con reportes de condiciones del país que contradicen la versión optimista de los informes, incluidas las propias alertas de viaje del Departamento de Estado.

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