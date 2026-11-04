De las aulas de Texas al Senado: el emotivo video con el que James Talarico conmovió a las redes

James Talarico conmovió a las redes. Foto: Shutterstock

Mediante un emotivo video publicado en sus redes sociales, James Talarico mostró lo que opinaban sus exalumnos y el impacto directo que tuvo en ellos durante su etapa en las aulas.

El exprofesor de escuela pública está luchando por un lugar en el Senado de Estados Unidos por el estado de Texas, apelando a su trayectoria en la educación como el pilar fundamental de su propuesta política.

¿Qué dijeron sus exalumnos sobre James Talarico?

En el material audiovisual difundido en sus canales oficiales, diversos jóvenes recordaron con gratitud la impronta y las lecciones que dejó en sus vidas.

Uno de los testimonios destacó: “Era la primera vez que un adulto me decía que el mundo es duro y no se entregará a ti”.

Otro de los jóvenes entrevistados agregó: “Hizo lo que hacen los buenos maestros: abrir puertas”.

Alrededor de cinco alumnos aplaudieron la labor pedagógica que ha implementado James Talarico para forjar su camino político. El video, publicado en su cuenta oficial de Facebook e Instagram, entrevista a alumnos que hoy cursan estudios o egresaron de prestigiosas instituciones como The University of Texas at Austin, Texas A&M University y University of Texas at San Antonio.

¿Quién es James Talarico?

En 2011, con apenas 22 años, Talarico inició su carrera en la docencia como profesor de inglés a alumnos de sexto grado en la escuela secundaria Rhodes en San Antonio, Texas. Llegó a trabajar directamente con la población hispana, dedicándose a la docencia en una zona vulnerable y de bajos recursos.

Al principio, el reto parecía abrumador para un maestro joven:

“Pensé: ‘Dios mío, los niños se lo van a comer vivo’”, dijo Tanya Flores, quien enseñaba inglés en Rhodes cuando Talarico llegó allí.

Pero todo fue diferente. Con dedicación, empatía y compromiso comunitario, se ganó rápidamente el aprecio sincero de profesores y estudiantes por igual.

¿Por qué podría hacer historia Talarico en el Senado?

El oponente republicano de Talarico en esta contienda electoral es Ken Paxton, actual fiscal general del estado. Sin embargo, si James Talarico gana la contienda, se convertiría en el primer demócrata de Texas en ganar una elección al Senado de EE. UU. desde 1988.

“Antes de ser político en escenarios como este, fui profesor de escuela pública”, dijo Talarico durante un evento público transmitido por la cadena CNN. “Siempre bromeo diciendo que enseñar en la escuela secundaria es la mejor preparación para la política”.

Esto dicen las encuestas sobre Talarico en Texas

Las mediciones de intención de voto muestran una contienda sumamente ajustada en el estado:

-Texas Southern University: según un sondeo realizado entre el 21 y el 25 de octubre, Talarico cuenta con el apoyo de un 49% frente al 47% de Ken Paxton, registrando un margen de error de 2,19 puntos porcentuales.

-N+ Univision / YouGov: la encuesta difundida el 27 de octubre lo ubicó con un 50% contra el 45% de su contrincante.

-Universidad de Texas / Texas Politics Project: posiciona al aspirante demócrata tres puntos por encima de Paxton.

La investigación de Texas Southern University reseña además que el candidato demócrata lidera las preferencias entre los votantes independientes, los jóvenes, las mujeres, los latinos y los afroamericanos. Por su parte, Ken Paxton consolida su mayor respaldo entre los votantes blancos, los hombres y los adultos mayores.

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