Elecciones EE. UU. 2026: las siete contiendas del Senado más reñidas que definen el control del Congreso

Estos son las siete contiendas más reñidas. Foto: Envato

En las elecciones EE. UU. 2026, el control del Senado no se define en los 35 escaños que se renuevan este 3 de noviembre, sino en un grupo mucho más pequeño. El Cook Political Report clasifica solo siete contiendas como empates técnicos: Alaska, Iowa, Kansas, Maine, Míchigan, Ohio y Texas.

La razón es aritmética: los republicanos tienen 53 escaños y los demócratas, 45, además de dos independientes que integran el bloque demócrata, según la composición partidista del Senado de EE. UU.

Para alcanzar una mayoría de 51 escaños, el bloque demócrata necesita una ganancia neta de cuatro. De las siete contiendas clasificadas como empate técnico por el Cook Political Report, seis corresponden a escaños republicanos y una a un escaño demócrata.

Si los demócratas conservan sus bancas actuales, necesitarían ganar cuatro escaños republicanos; cada pérdida propia aumentaría esa cifra.

Se trata de un patrón se repite: varios son escaños abiertos, sin un titular que los defienda, lo que suele volver las contiendas más impredecibles. En Iowa, Míchigan y Nueva Hampshire hay escaños abiertos; en Ohio y Texas, la contienda surge de una elección especial o de una primaria interna que cambió el terreno político.

Texas: Ken Paxton frente a James Talarico

Texas quedó de hecho como un escaño abierto porque el senador republicano John Cornyn perdió la primaria ante Ken Paxton, una figura más polarizante. Eso, sumado a una campaña demócrata competitiva, abrió la puerta en un estado normalmente republicano.

El republicano Ken Paxton, fiscal general del estado, enfrenta al demócrata James Talarico, representante estatal. Una encuesta de Texas Southern University, publicada por USA Today, registró un 49% de apoyo para Talarico y un 47% para Paxton. El sondeo se realizó entre el 21 y el 25 de octubre entre 2 mil votantes probables y reportó un margen de error de ±2.19 puntos porcentuales.

Míchigan: Abdul El-Sayed frente a Mike Rogers

Míchigan es un escaño abierto por el retiro del demócrata Gary Peters. Compiten el republicano Mike Rogers y el demócrata Abdul El-Sayed.

Al no haber titular y ser un estado de por sí muy dividido, la contienda es de las más parejas del país. Es además el único escaño demócrata clasificado como competitivo por el Cook Political Report.

El Cook Political Report cambió la clasificación de Míchigan de empate técnico a ligera ventaja demócrata el 2 de noviembre. La contienda sigue siendo competitiva, aunque el análisis identifica una ventaja para el demócrata Abdul El-Sayed frente al republicano Mike Rogers

Maine: Susan Collins frente a Troy Jackson

La republicana Susan Collins defiende su banca en Maine frente al demócrata Troy Jackson, expresidente del Senado estatal.

Collins compite en un estado que la demócrata Kamala Harris ganó por casi siete puntos en 2024, lo que la deja expuesta pese a su trayectoria. Cook Political Report clasifica la contienda como empate técnico (toss up).

Iowa: Ashley Hinson frente a Josh Turek

Iowa es un escaño abierto por el retiro de la republicana Joni Ernst. Compiten la republicana Ashley Hinson y el demócrata Josh Turek.

Los republicanos consideran prioritario conservar la banca, mientras que los demócratas ven en la ausencia de una titular una oportunidad para sumar un escaño fuera de sus estados tradicionales.

Una encuesta de Emerson College Polling/Nexstar Media, realizada el 5 y 6 de octubre de 2026 entre 650 votantes probables de Iowa, registró un 47% de apoyo para Ashley Hinson y un 45% para Josh Turek.

Ohio: Jon Husted frente a Sherrod Brown

Ohio tiene una elección especial por el escaño que dejó JD Vance. El republicano Jon Husted, designado para ocuparlo, se enfrenta al exsenador demócrata Sherrod Brown, una figura conocida que lo convierte en una oportunidad clave para los demócratas.

Brown representó a Ohio en el Senado durante tres períodos, pero perdió su banca en 2024. Su regreso convierte a esta contienda en una de las principales oportunidades para que los demócratas recuperen terreno en un estado que Donald Trump ganó por doble dígito.

El promedio de encuestas de RealClearPolling sitúa a Brown con 48.5% y a Husted con 45.7%, una diferencia de 2.8 puntos porcentuales

Alaska: Dan Sullivan frente a Mary Peltola

El republicano Dan Sullivan defiende su banca en Alaska frente a la exrepresentante demócrata Mary Peltola, que ya demostró capacidad de ganar en terreno republicano.

Peltola ganó un escaño en la Cámara de Representantes por Alaska en 2022, en una elección especial tras la muerte del representante Don Young. Su regreso convierte a Sullivan en uno de los republicanos con mayor presión para conservar su banca.

Cook Political Report clasifica la contienda como empate técnico. Una encuesta del New York Times/Siena College posicionó a Peltola con 48% y a Sullivan con 46%, una diferencia dentro del margen de error.

Contiendas que se inclinan ligeramente hacia un lado en las elecciones EE. UU. 2026

Carolina del Norte es una de ellas: Cook Political Report la clasifica con ligera ventaja demócrata. El escaño quedó abierto tras el retiro del republicano Thom Tillis, y allí compiten el demócrata Roy Cooper y el republicano Michael Whatley.

Nueva Hampshire también es un escaño abierto tras el retiro de la demócrata Jeanne Shaheen. Allí compiten el demócrata Chris Pappas y el republicano John Sununu. Aunque es un estado competitivo y sin titular que defienda la banca, el Cook Political Report no la clasifica entre las siete contiendas de empate técnico.

Una mirada más amplia: los 13 estados a vigilar

La organización no partidista Ballotpedia identifica 13 contiendas del Senado como battleground, es decir, estados que vale la pena observar, aunque en varios el favorito esté bastante claro. A las siete reñidas se suman Carolina del Norte, Kansas, Georgia, Nebraska, Florida y Montana.

Florida celebra una elección especial al Senado en la que compiten la republicana Ashley Moody y la demócrata Angie Nixon. Aunque figura entre las contiendas que Ballotpedia identifica como “campo de batalla”, el Cook Political Report clasifica el escaño como republicano seguro (Solid Republican). Esa clasificación indica una ventaja clara para los republicanos, pero no un resultado garantizado.

Para seguir esta contienda, puedes consultar la cobertura de resultados de las elecciones en Florida 2026.

Texas: por qué la contienda del Senado es inusual en las elecciones EE. UU. 2026

El voto latino en Texas es uno de los factores más vigilados. Foto: Envato

Que Texas aparezca como contienda de resultado incierto es, en sí mismo, una de las grandes historias de la noche en las elecciones EE. UU. 2026. Es un estado profundamente republicano: Donald Trump lo ganó por casi 14 puntos en 2024 y ningún demócrata gana una elección al Senado allí desde 1988. Por ello, verlo clasificado como toss up es inusual.

Hay dos razones detrás. Primero, la contienda quedó marcada por una dura primaria republicana: el escaño es el del senador John Cornyn, en el cargo desde 2003, pero fue derrotado por el fiscal general Ken Paxton, una figura más polarizante. Segundo, el demócrata James Talarico ha corrido una campaña competitiva en un ciclo que, históricamente, tiende a castigar al partido en el poder.

El comportamiento del voto latino en el sur del estado y la frontera es uno de los factores más vigilados.

¿Por qué estas contiendas definen el control?

El Senado se decide por mayoría simple: 51 escaños. Como los republicanos llegan con 53 bancas y el bloque demócrata con 47, los demócratas necesitan una ganancia neta de cuatro escaños para lograr la mayoría.

Esa meta es especialmente difícil porque los demócratas deben defender Míchigan, su único escaño clasificado como competitivo, y al mismo tiempo ganar cuatro bancas que hoy pertenecen a los republicanos.

Por eso, Alaska, Iowa, Kansas, Maine, Míchigan, Ohio y Texas concentran la atención de la noche electoral. Si los demócratas ganan cuatro de esas contiendas, podrían alcanzar la mayoría necesaria para controlar el Senado; si los republicanos conservan suficientes escaños, mantendrán la mayoría en la cámara.

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