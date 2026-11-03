Elecciones 2026: qué estados podrían alargar la espera por los resultados

Persona votando en Estados Unidos. Foto: AFP.

La jornada electoral de Estados Unidos entra en sus horas decisivas este martes 3 de noviembre, pero cerrar las urnas no significa que todos los resultados estén listos. Texas, Georgia, Michigan, Pensilvania y Carolina del Norte concentran contiendas importantes y millones de votantes siguen pendientes de saber qué partido controlará el Congreso.

La pregunta no es solamente quién gana. También importa cuándo se conocerán los resultados y por qué algunos estados pueden mantener la incertidumbre durante horas o incluso días.

¿Qué estados concentran la atención durante la noche electoral?

Texas, Georgia, Michigan, Pensilvania y Carolina del Norte aparecen entre los estados que vale la pena seguir por el peso de sus contiendas y la influencia que pueden tener en el equilibrio político nacional.

El índice de poder electoral que revisó WCNC coloca a estos territorios entre los lugares relevantes para observar la participación y el impacto de los votantes. No obstante, hay una diferencia importante: ser un estado decisivo no significa necesariamente que vaya a tardar más en contar sus votos.

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En Texas, la carrera por el Senado entre el demócrata James Talarico y el republicano Ken Paxton concentra parte de la atención nacional. En Georgia, el senador demócrata Jon Ossoff busca conservar su escaño frente al republicano Mike Collins.

Michigan también tiene una contienda importante por el Senado entre el demócrata Abdul El-Sayed y el republicano Mike Rogers. Pensilvania y Carolina del Norte, mientras tanto, forman parte del grupo de estados donde los resultados de las elecciones al Congreso pueden influir en la mayoría legislativa.

¿Por qué puede tardar el conteo de votos en Estados Unidos?

No todos los estados manejan las boletas de la misma manera. Algunos pueden procesar el voto anticipado antes del día electoral y publicar buena parte de esos resultados al cerrar las urnas. Otros deben verificar boletas por correo, revisar firmas o esperar votos que llegan dentro del plazo permitido.

La cobertura de Associated Press explica que una contienda cerrada puede tardar horas o días en definirse. También advierte que los primeros resultados publicados no equivalen a una declaración oficial de ganador.

Michigan es un caso que merece atención. De acuerdo con el recuento histórico citado por AP, en las elecciones de 2024 el estado llegó al 90% de los votos contabilizados hasta las 4:50 de la mañana. Texas alcanzó ese mismo porcentaje durante la hora de la medianoche. Son referencias de la elección anterior, no horarios garantizados para este martes.

Pensilvania también requiere seguimiento. En 2024, la mitad de sus votos ya se había reportado a las 10:12 de la noche y el 90% estaba contabilizado a las 12:48 de la madrugada, según los datos de AP publicados por ClickOnDetroit.

Georgia y Carolina del Norte podrían ofrecer resultados antes

La velocidad del conteo puede ser distinta incluso entre estados que tienen elecciones muy competidas.

Georgia suele reportar buena parte de sus votos durante la noche electoral. Carolina del Norte también puede publicar una proporción importante de sus resultados desde el primer corte, porque procesa con anticipación buena parte del voto por correo.

Voto por correo en Estados Unidos. Foto: Shutterstock.

AP recuerda que en 2024 Carolina del Norte había reportado el 90% de los votos a las 11:36 de la noche. En Georgia, ese porcentaje se alcanzó alrededor de las 10:21 de la noche, de acuerdo con los datos recopilados por NewsCubby a partir de información electoral.

Esto no significa que los ganadores de las contiendas se conozcan automáticamente a esas horas. Si la diferencia entre candidatos es estrecha, los equipos de noticias y las autoridades necesitan revisar los resultados antes de dar por definida una carrera.

¿Cuándo se conocerán los primeros resultados de las elecciones 2026?

Los primeros cierres de urnas ocurren en partes de Indiana y Kentucky a las 6 p. m., hora del Este. Después llegan otros estados:

7 p. m.: cierran las urnas en la mayor parte de Georgia

cierran las urnas en la mayor parte de Georgia 7:30 p. m.: termina la votación en Carolina del Norte

termina la votación en Carolina del Norte 8 p. m.: cierran las urnas en Pensilvania y en algunas zonas de Texas y Michigan

cierran las urnas en Pensilvania y en algunas zonas de Texas y Michigan 9 p. m.: cierran las urnas en el resto de Texas y Michigan

Los horarios corresponden a la hora del Este y pueden variar dentro de algunos estados por sus zonas horarias. Al Jazeera publicó el calendario completo de cierres y advierte que California, Nevada, Arizona y Alaska también pueden tardar más en completar ciertos conteos debido a sus reglas para procesar las boletas.

El control del Congreso podría no definirse esta noche

La elección de este martes incluye los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 puestos del Senado. Por eso, una contienda que siga sin definirse puede mantener abierta la pregunta sobre qué partido tendrá la mayoría legislativa.

También hay que distinguir entre una proyección periodística, un conteo preliminar y la certificación oficial. Los medios pueden proyectar un ganador cuando consideran que los votos disponibles permiten hacerlo, aunque todavía falten boletas por contabilizar.

La espera puede ser frustrante para quienes siguen la elección desde casa, especialmente cuando una carrera se mantiene muy cerrada. Pero que un resultado tarde en llegar no significa que los votos hayan desaparecido ni que exista necesariamente un problema electoral. En esta noche, mirar el porcentaje contado y las reglas de cada estado será tan importante como revisar quién aparece adelante en las primeras cifras.

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