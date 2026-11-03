“Mataremos a Trump”: el polémico mural en Irán que muestra al presidente de EE. UU. tras las rejas

Imagen de Donald Trump detrás de las rejas en Irán. Foto: ATTA KENARE / AFP

En medio de las elecciones intermedias de 2026, en las que se renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes, 35 del Senado y 36 gubernaturas en Estados Unidos, las calles de Irán mostraron una enorme imagen de Donald Trump tras las rejas.

En la imagen, postrada en una de las plazas más concurridas de Teherán, aparece el presidente estadounidense con la cabeza gacha y una frase contundente: “Mataremos a Trump”, advierte la valla montada por el gobierno iraní. Este sería un nuevo ataque por parte de Irán dirigido al presidente Trump y a su administración en un contexto de alta volatilidad regional.

Irán: Donald Trump tras las rejas

La imagen de Trump tras las rejas se alza en la plaza Enghelab, ubicada al centro de la capital. Allí se reunieron hoy cientos de mujeres con banderas rojas y pancartas con la frase: “Habrá sangre”.

Además de arremeter contra Trump, las mujeres iraníes congregadas también llevaban carteles en los que prometían vengarse del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Otro cartel de Donald Trump junto a JD Vance, Steve Witkoff y Benjamin Netanyahu

Este martes, además de la enorme valla con el lema “Mataremos a Trump”, otra imagen montada en la vía pública representó al vicepresidente estadounidense JD Vance, al enviado especial Steve Witkoff y al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu con los rostros ensangrentados y trajes sucios.

Este simbólico ataque hacia el presidente estadounidense ocurre en medio de renovados esfuerzos diplomáticos y ataques defensivos selectivos en el estrecho de Ormuz, así como en medio de las celebraciones de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, marcando un hito en la retórica visual antiestadounidense.

JD Vance, Steve Witkoff y Benjamin Netanyahu. Foto: ATTA KENARE / AFP

Otras amenazas de Teherán a Trump

Esta no es la primera vez que el país amenaza a Trump con grandes imágenes en la capital. En Teherán se han puesto imágenes de Trump con su cuerpo asomando de un ataúd, una réplica a tamaño real de una celda con un actor interpretando a Trump y pinturas en las que aparece desangrándose o con el rostro oculto por una bomba.

A pesar de la gravedad de estos carteles de protesta y la confrontación directa de mensajes, Trump ha recalcado que un acuerdo de paz con Teherán sigue siendo posible, ya que el país “quiere una solución lo antes posible”.

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