Nelson Bustamante en Teletón de Venevisión | Foto: @elamarrero (Instagram)

El 2026 ha sido un año de reencuentros para varias figuras del entretenimiento venezolano. Después de pasar largos periodos residenciadas en el extranjero, personalidades de la televisión, el teatro y la actuación volvieron a Venezuela.

Algunas para retomar sus carreras profesionales, otras para participar en iniciativas solidarias y también para reencontrarse con sus familiares y el público que las vio crecer.

Entre los nombres que protagonizaron estos regresos destacan Ana María Simón, quien llevaba 11 años fuera del país; el presentador Nelson Bustamante, que volvió después de nueve años; el actor Albi De Abreu, tras 23 años de ausencia, y Catherine Fulop, quien anunció su regreso luego de 14 años sin visitar su tierra natal.

Aunque cada historia tiene circunstancias particulares, sus visitas han despertado la atención de los venezolanos, especialmente de quienes recuerdan sus trayectorias en la televisión nacional.

Famosos que regresaron a Venezuela en 2026: ¿quiénes son y por qué volvieron?

Ana María Simón volvió después de 11 años

La actriz, locutora y presentadora Ana María Simón fue una de las figuras que decidió regresar a Venezuela durante 2026. La comunicadora volvió en julio, después de pasar 11 años residenciada fuera del país, principalmente entre Miami y Madrid.

Su retorno estuvo relacionado con una decisión personal y profesional. En una entrevista con el programa The Way, conducido por Álvaro Pérez-Kattar, explicó que quería participar directamente en la etapa de reconstrucción que, desde su perspectiva, atraviesa el país.

“Quiero ser parte de esa reconstrucción. Quiero primera fila”, expresó durante la conversación.

Su regreso también significó una nueva oportunidad para desarrollar su carrera en los medios venezolanos. El 31 de agosto comenzó a transmitir Las Hijas de su Madre, un espacio radial que comparte con Alejandra Otero a través del Circuito Éxitos de Unión Radio.

Nelson Bustamante regresó para el Teletón Venevisión

Otro de los reencuentros que llamó la atención fue el del presentador y productor Nelson Bustamante, recordado por su trayectoria en Radio Caracas Televisión (RCTV).

El comunicador regresó a Venezuela en octubre de 2026, después de nueve años sin visitar el país. Su llegada estuvo relacionada con su participación en el Teletón Venevisión 2026, una jornada solidaria organizada para recaudar fondos destinados a los afectados por los terremotos del 24 de junio.

Bustamante llegó al país y recorrió diferentes sectores del estado La Guaira, entre ellos Catia La Mar, Caraballeda y Tanaguarena. Durante una entrevista con Román Lozinski, reconoció el impacto que le produjo observar directamente las consecuencias de los movimientos sísmicos.

El presentador también explicó que llevaba años sin regresar después de recibir un mensaje en el que le advertían que no era bienvenido en Venezuela, situación que lo llevó a aplazar sus visitas.

Su participación en el Teletón representó una oportunidad para reencontrarse con el público y sumarse a una iniciativa de ayuda para las comunidades afectadas.

Albi De Abreu volvió después de 23 años

El actor, director y productor venezolano Albi De Abreu también protagonizó uno de los regresos más llamativos de 2026.

El artista volvió a Venezuela después de 23 años fuera del país, periodo durante el cual desarrolló parte de su carrera en ciudades como Los Ángeles, Ciudad de México, Bilbao y Madrid.

En una entrevista concedida a Shirley Varnagy para Unión Radio, explicó que su decisión de emigrar estuvo relacionada con circunstancias personales y profesionales, además de su interés por conocer otras partes del mundo.

Su regreso estuvo vinculado a un proyecto teatral llamado Hello Susy!, una comedia sobre la inteligencia artificial y su incapacidad para comprender los sentimientos humanos.

La obra contempló presentaciones en septiembre y octubre en el Centro Cultural de Arte Moderno, en Caracas. De esta manera, el actor aprovechó su retorno para reencontrarse con el escenario venezolano y desarrollar una nueva propuesta artística.

Catherine Fulop regresó después de 14 años

La actriz y presentadora Catherine Fulop es otra de las figuras que protagonizó un reencuentro con Venezuela durante noviembre de 2026.

Después de 14 años sin visitar el país, la artista anunció su regreso a través de un video compartido en sus redes sociales, en el que manifestó su emoción por volver a encontrarse con sus familiares, especialmente con su madre.

Pero el componente familiar no fue el único motivo de su visita. Fulop también confirmó que recibió una invitación de Venevisión para participar en un nuevo proyecto televisivo, cuyos detalles todavía no había revelado al momento de anunciar su llegada.

La actriz, recordada por su participación en producciones como Abigaíl, expresó su felicidad por regresar a su tierra natal y reencontrarse con sus raíces.

Así, el cierre de 2026 ha estado marcado por historias de artistas que, después de construir parte de sus vidas y carreras en el extranjero, volvieron a Venezuela para reencontrarse con sus familias, sus seguidores y sus espacios profesionales.

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