Fan del videojuego GTA VI jugando en día de lanzamiento | Foto: AFP

Varios departamentos de policía utilizaron sus redes sociales para advertir a los fanáticos de GTA VI que las actividades criminales que forman parte de la dinámica del videojuego pueden tener consecuencias legales en la vida real, por lo que pidieron no trasladar sus acciones virtuales a las calles.

La advertencia llegó en medio de la expectativa por el estreno de Grand Theft Auto VI, la nueva entrega de la franquicia desarrollada por Rockstar Games. La historia permite a los usuarios recorrer un mundo abierto y participar en distintas actividades delictivas como parte de su experiencia de juego.

Uno de los mensajes más destacados fue publicado por el Departamento de Policía de Atlanta, Georgia, que aprovechó la popularidad del título para recordar que las leyes estadounidenses siguen vigentes independientemente de lo que ocurra dentro de una consola.

La institución utilizó un tono cercano a los seguidores de la saga, aunque el mensaje tuvo un trasfondo serio. Subrayaron que disfrutar del videojuego no significaba que sus acciones puedan reproducirse sin consecuencias fuera de la pantalla.

GTA VI: ¿Qué delitos recordó la policía que pueden tener consecuencias reales?

El Departamento de Policía de Atlanta publicó un mensaje en Facebook e Instagram el martes 17 de noviembre, dos días antes del lanzamiento del videojuego.

En su comunicado, invitó a los usuarios a disfrutar de la experiencia virtual sin confundirla con las decisiones que pueden tomar en la vida cotidiana.

Entre las conductas que mencionó la institución se encuentran:

Conducir bajo los efectos del alcohol: una práctica que puede poner en peligro a otras personas y generar consecuencias penales.

una práctica que puede poner en peligro a otras personas y generar consecuencias penales. Conducción temeraria: realizar maniobras peligrosas, exceder los límites de velocidad o participar en carreras ilegales.

realizar maniobras peligrosas, exceder los límites de velocidad o participar en carreras ilegales. Robo de vehículos: sustraer un automóvil sigue siendo un delito, aunque en GTA VI forme parte de las misiones disponibles.

sustraer un automóvil sigue siendo un delito, aunque en GTA VI forme parte de las misiones disponibles. Violencia: agredir a otras personas tiene consecuencias legales y puede ocasionar daños irreparables.

La policía de Atlanta resumió su advertencia con un mensaje dirigido directamente a los jugadores: no deben confundir el entretenimiento virtual con las decisiones de la vida real.

La advertencia no se limitó a Atlanta. El Departamento de Policía de South Fulton, también en Georgia, compartió una publicación en la que recordó que los videojuegos son ficción, mientras que los delitos reales tienen víctimas.

La institución hizo especial énfasis en los riesgos de la conducción peligrosa y señaló que, a diferencia de lo que ocurre en un videojuego, en la vida real no existe una opción para reaparecer, reiniciar una misión o deshacer una acción.

En Texas, el Departamento de Policía de Prosper también aprovechó el estreno de GTA VI para recordar a los conductores que deben respetar los límites de velocidad, obedecer las normas de tránsito y evitar utilizar sus teléfonos celulares mientras manejan.

¿La advertencia policial significa que GTA VI provoca delitos?

La advertencia de los departamentos policiales no demuestra que jugar GTA VI provoque que alguien cometa delitos. De hecho, la Asociación Estadounidense de Psicología (APA) señaló en una resolución actualizada en marzo de 2020 que no existe evidencia científica suficiente para establecer una relación causal entre los videojuegos violentos y los comportamientos violentos.

La organización también explicó que la violencia era un problema social complejo que responde a distintos factores y que atribuirla directamente a los videojuegos constituye una simplificación que no está respaldada científicamente.

Por lo tanto, los mensajes publicados por la policía estadounidense deben entenderse como recordatorios de seguridad pública y responsabilidad individual, especialmente ante la popularidad de una franquicia cuya dinámica gira alrededor de actividades criminales ficticias.

La intención de las instituciones es que los seguidores disfruten del nuevo lanzamiento sin poner en riesgo su integridad ni la de otras personas. En Vice City, un jugador puede intentar escapar de las autoridades y comenzar otra misión; en las calles estadounidenses, las decisiones tienen consecuencias que no se pueden borrar con un botón.

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