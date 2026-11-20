La edición estándar de GTA 6 cuesta 79.99 dólares. Foto: Ryan Murphy / AFP

Desde mucho antes que Rockstar Games anunciara la fecha de lanzamiento de GTA 6, probablemente ya se habían anticipado al hecho de que fuese a pocos días del Black Friday, de modo que la temporada de ofertas no recayera sobre el anhelado videojuego.

Es normal creer que para Black Friday o Cyber Monday puedas hallar atractivas rebajas en su compra, pero si esa fue tu percepción, malas noticias: no hay un descuento directo oficial confirmado para el videojuego en Estados Unidos.

La edición estándar de GTA 6, lanzada el 19 de noviembre, tiene un precio oficial de 79.99 dólares, mientras que la Ultimate Edition cuesta 99.99 dólares. Ambas están disponibles para PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

¿Por qué GTA 6 no entra en las ofertas de Black Friday?

Al tratarse de un lanzamiento reciente, Rockstar no ha anunciado una reducción de su precio para Black Friday y las tiendas digitales de PlayStation y Xbox mantienen los valores establecidos.

Los grandes lanzamientos suelen conservar su precio durante las primeras semanas, especialmente cuando existe una demanda elevada. Y este es el caso de GTA 6, que además ha sido lanzado al mercado después de 13 años de espera. En este sentido, no sería prudente esperar que aparezca con una rebaja considerable apenas unos días después de su estreno.

Ahora bien, lo que sí podrías hallar con ofertas de Black Friday son otros productos del “ecosistema GTA 6”. Esto se refiere a todos los juegos anteriores, contenidos digitales y servicios de Rockstar Games que rodean a la franquicia, como GTA+ y GTA online, que podría incluir una versión de la sexta entrega para 2027.

Todavía puedes ahorrar dinero al comprar GTA 6

Existe una enorme diferencia entre compra el videojuego con un descuento y ahorrar dinero mediante códigos o beneficios por uso de tarjetas. Sin embargo, en este escenario debes moverte con cuidado, especialmente con los vendedores externos.

Según el portal GG Deals, algunos distribuidores externos como “Loaded” y “LDShop” podrían ofrecer ambas versiones del videojuego con un precio ligeramente reducido por Black Friday. Pero debes saber que no son las tiendas digitales oficiales de Sony o Microsoft, por lo que no hay garantía de una experiencia satisfactoria y aumenta el riesgo de estafas.

Antes de comprar, comprueba que el código sea compatible con Estados Unidos, que corresponda a tu consola y que el vendedor especifique sus condiciones de reembolso. Fuera de eso, descarta la opción de inmediato.

Tarjetas de regalo y beneficios adicionales

Otra posibilidad es comprar tarjetas prepagadas de PlayStation Store o Xbox con alguna promoción de Black Friday en establecimientos como Target, Best Buy o Costco.

No obstante, hay que aclarar que no existe una rebaja garantizada para estas tarjetas, sino que depende de las promociones disponibles, las condiciones de cada establecimiento y las restricciones de uso.

Por último, algunas cadenas pueden ofrecer puntos de recompensa, certificados de regalo o beneficios para miembros de sus programas de fidelidad. Estos incentivos quizás no reduzcan el precio de GTA 6 al momento de adquirirlo, pero pueden representar un ahorro posterior para otras compras.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.