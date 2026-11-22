Pastas de diente contaminadas en Estados Unidos | Foto: AFP

Más de 51 mil unidades de pastas de diente y enjuagues bucales para niños y adultos fueron retiradas del mercado en Estados Unidos luego de que pruebas de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) detectaran la presencia de hormonas en muestras de seis productos de la marca ORL Organic Oral Care.

La medida, iniciada por el fabricante ORL Labs LLC, abarca artículos distribuidos a nivel nacional y fue clasificada por la agencia federal como un retiro de Clase II.

En total, la compañía con sede en Scottsdale, Arizona, retiró voluntariamente 51 mil 762 unidades después de recibir una notificación de la FDA sobre los resultados de los análisis realizados a sus productos. Entre las sustancias identificadas figuran progesterona, estradiol y dehidroepiandrosterona (DHEA).

El caso genera preocupación debido a que se trata de artículos destinados a la higiene bucal cotidiana, incluidos productos comercializados para niños. Sin embargo, el informe de la autoridad sanitaria no especificó qué hormonas fueron encontradas en cada muestra, las concentraciones detectadas ni la forma en que ocurrió la contaminación.

¿Qué pastas de diente y enjuagues bucales fueron retirados del mercado?

La alerta sanitaria comprende seis productos de ORL Organic Oral Care, divididos en tres presentaciones de pastas dentales y tres variedades de enjuague bucal. Todos fueron comercializados en Estados Unidos y tienen fechas de vencimiento comprendidas entre septiembre de 2026 y agosto de 2028.

De acuerdo con el reporte de cumplimiento de la FDA, los artículos afectados son:

Pastas de diente en tubos de 4 onzas:

Fresh Mint: 19 mil 247 unidades retiradas. Código UPC: 850006245499.

19 mil 247 unidades retiradas. Código UPC: 850006245499. Cinnamint: 7 mil 202 unidades. Código UPC: 850006245512.

7 mil 202 unidades. Código UPC: 850006245512. Bubblegum Kids: 3 mil 976 unidades. Código UPC: 850006245505.

Enjuagues bucales en botellas de 16.9 onzas:

Fresh Mint: 12 mil 81 unidades. Código UPC: 850006245451.

12 mil 81 unidades. Código UPC: 850006245451. Cinnamint Kids: 6 mil 140 unidades. Código UPC: 850006245468.

6 mil 140 unidades. Código UPC: 850006245468. Bubblegum Kids: 3 mil 116 unidades. Código UPC: 850006245475.

La suma de estos productos alcanza las 51 mil 762 unidades incluidas en el retiro voluntario.

¿Por qué retiraron las pastas de diente en Estados Unidos?

La investigación de la FDA identificó la presencia de tres sustancias hormonales en las muestras analizadas: progesterona, estradiol y dehidroepiandrosterona, conocida como DHEA.

La progesterona y el estradiol son hormonas sexuales que participan en diferentes procesos del organismo, mientras que la DHEA es una sustancia que el cuerpo utiliza para producir otras hormonas, entre ellas estrógenos y testosterona.

El informe federal atribuye el problema a una contaminación cruzada, aunque no ofrece detalles sobre las cantidades detectadas en cada producto ni precisa cómo ocurrió el contacto entre las sustancias y los artículos de higiene bucal.

La compañía inició el retiro voluntario el 12 de octubre de 2026, pero fue el 6 de noviembre cuando la FDA clasificó oficialmente la medida como Clase II.

Esta categoría corresponde a situaciones en las que la exposición a un producto que incumple las normas puede provocar consecuencias adversas temporales o médicamente reversibles.

También contempla escenarios en los que la probabilidad de sufrir consecuencias graves para la salud es remota, según la definición de la propia agencia.

Por tanto, esta clasificación no significa que todos los consumidores que hayan utilizado los productos vayan a presentar problemas de salud, pero sí representa una advertencia para evitar la exposición a los artículos afectados.

¿Qué deben hacer los consumidores que compraron estos productos?

Las personas que tengan pastas de diente o enjuagues bucales de ORL Organic Oral Care deberían comprobar los códigos UPC y los números de lote de sus envases para determinar si forman parte del retiro.

La FDA mantiene disponible el registro oficial de esta medida, donde se pueden consultar los detalles de los productos involucrados. Es importante no confundir las distintas presentaciones, ya que el retiro incluye tanto artículos para adultos como variedades comercializadas para niños.

El informe de la agencia no especificó instrucciones particulares sobre la eliminación de los productos ni estableció un procedimiento de reembolso para los consumidores.

Para resolver dudas sobre el retiro, ORL Labs habilitó los siguientes canales de contacto:

Teléfono: 844-675-5227.

844-675-5227. Correo electrónico: orl@orlcares.com.

La recomendación es evitar seguir utilizando cualquier producto que coincida con las presentaciones y lotes incluidos en la alerta, mientras se consulta con la compañía sobre los pasos correspondientes.

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