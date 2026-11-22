Aviones de Delta en el Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport | Foto: AFP

Los vuelos de Delta Air Lines registraron importantes retrasos este domingo 22 de noviembre debido a una falla técnica en su sistema de automatización de peso y balance, situación que provocó restricciones operativas en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta y afectó conexiones en distintos puntos de Estados Unidos.

La Administración Federal de Aviación (FAA) informó que la suspensión de salidas para los aviones de Delta que se dirigían a Atlanta fue sustituida por un programa de demoras en tierra. La medida permitía reanudar las salidas, aunque con retrasos que rondaban los 60 minutos.

De acuerdo con información publicada por Atlanta News First, la restricción estaría vigente, al menos, hasta la 1:00 de la tarde, hora del Este. El inconveniente se produjo en un momento de alta actividad para el transporte aéreo, a pocos días del inicio del periodo de desplazamientos por el Día de Acción de Gracias.

La aerolínea explicó que el problema estaba relacionado con su sistema automatizado encargado de calcular el peso y balance de las aeronaves, por lo que sus equipos tuvieron que recurrir a procedimientos manuales para autorizar las salidas de manera segura.

¿Qué provocó los retrasos de Delta en Atlanta?

El inconveniente se originó en el sistema automatizado que utiliza Delta para calcular el peso y balance de sus aviones antes de cada despegue. Se trata de un procedimiento fundamental para determinar cómo debe distribuirse la carga dentro de una aeronave, incluyendo pasajeros, equipaje, combustible y otros elementos.

Cuando esta herramienta dejó de funcionar correctamente, el personal de la compañía tuvo que realizar los cálculos manualmente, lo que aumentó el tiempo necesario para preparar cada vuelo y completar los procedimientos previos a la salida.

A través de una declaración proporcionada a los medios de comunicación, un portavoz de Delta explicó que sus equipos estaban utilizando métodos alternativos para mantener las operaciones mientras trabajaban en recuperar el funcionamiento automatizado.

La compañía también señaló que estaba coordinándose con los responsables del control del tráfico aéreo para evitar la congestión de las puertas de embarque y las áreas de circulación de aeronaves en su principal centro de operaciones.

Un aspecto importante es que la aerolínea aclaró que los retrasos no estaban relacionados con los sistemas de control del tráfico aéreo de la FAA, sino con una dificultad técnica propia de Delta.

Atlanta registra cientos de vuelos afectados por la falla de Delta

Las consecuencias del problema no se limitaron a los pasajeros que tenían previsto aterrizar en Atlanta. Los inconvenientes también se reportaron en otros aeropuertos estadounidenses, entre ellos Newark, LaGuardia, Reagan National, Dulles, Boston, Baltimore, Miami, Minneapolis, Nashville, San Antonio y Birmingham.

Según datos de FlightAware citados por Atlanta News First, cerca de las 10:00 de la mañana se contabilizaban casi 500 vuelos retrasados en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson.

Por su parte, la FAA publicó un aviso operativo en el que confirmó la cancelación de la suspensión inicial de vuelos y la implementación de un programa de demoras en tierra para las operaciones de Delta.

El documento oficial de la agencia estableció un retraso promedio de 57 minutos, aunque algunos vuelos podían experimentar demoras de hasta 111 minutos. La medida contemplaba operaciones de Delta y sus filiales dentro de Estados Unidos continental.

Esto significa que, aunque los aviones podían volver a despegar, las operaciones continuarían sujetas a restricciones para controlar el volumen de aeronaves que llegaban al aeropuerto.

La falla ocurre antes del inicio del intenso movimiento por Thanksgiving

La situación representa una complicación adicional para el transporte aéreo estadounidense, especialmente porque ocurre pocos días antes de Thanksgiving, una de las temporadas de mayor movimiento de pasajeros en el país.

Las autoridades del Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta esperan recibir a más de 4 millones de viajeros durante el periodo de desplazamientos por el Día de Acción de Gracias, que se extiende hasta el 1 de diciembre. La proyección representa un incremento del 5% respecto al año anterior.

En ese contexto, cualquier inconveniente que afecte las operaciones de una de las principales aerolíneas del país puede generar complicaciones para quienes tienen conexiones o itinerarios programados durante estas fechas.

Hasta la última actualización consultada, la aerolínea continuaba trabajando para recuperar la automatización de su sistema de peso y balance.

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