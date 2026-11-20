GTA 6 está disponible en PS5 y Xbox Series X| S. Foto: Michael Santiago / AFP

La historia de GTA 6 se desarrolla en el estado ficticio de “Leonida”, inspirado en Florida, y también en “Vice City”, que simula la vida cotidiana de Miami. La empresa Rockstar aprovechó ese detalle para incorporar un sinfín de elementos alusivos a la cultura latina, incluyendo la música.

Según describe la compañía en su sitio web, la selección combina éxitos contemporáneos de artistas como Bad Bunny, Farruko Karol G y Romeo Santos, además de la cubana Celia Cruz, fallecida en 2003, y el salsero Willie Colón, quien murió en febrero de este año.

Esto significa que, al momento de encender la radio de un vehículo y circular por las calles de “Vice City”, podrás escuchar temas como “Llorarás”, de Óscar D’León, y una gran sorpresa: “Sopa de Caracol”, de Banda Blanca.

Las canciones latinas que puedes escuchar en GTA 6

El videojuego te permite escuchar dos emisoras: “Cocoteo FM”, dedicada a la música latina contemporánea, y “Radio La Ola”, que reúne salsa, música tropical y clásicos caribeños.

Durante el desarrollo de la historia, Rockstar presenta a “Cocoteo” como una estación de música latina moderna, conducida por “El Martillo” y “La Gata”, con el lema “El party que nunca se apaga”.

El listado de canciones latinas disponibles en GTA 6:

Música tropical, salsa y clásicos latinos (“Radio La Ola”)

Banda Blanca – “Sopa de Caracol (Original Caribe Mix)”

– “Sopa de Caracol (Original Caribe Mix)” Celia Cruz – “Bemba Colorá”

– “Bemba Colorá” Celia Cruz, Justo Betancourt, Johnny Pacheco & Papo Lucca – “Besito de Coco”

– “Besito de Coco” Willie Colón & Rubén Blades – “Pedro Navaja” y “Ligia Elena”

– “Pedro Navaja” y “Ligia Elena” Gloria Estefan – “Mi Tierra”

– “Mi Tierra” El Gran Combo de Puerto Rico – “No Hay Cama Pa’ Tanta Gente” y “Brujería”

– “No Hay Cama Pa’ Tanta Gente” y “Brujería” Héctor Lavoe – “Periódico de Ayer”

– “Periódico de Ayer” Joe Arroyo y La Verdad – “Rebelión (No Le Pegue a la Negra)”

– “Rebelión (No Le Pegue a la Negra)” Frankie Ruiz – “Tú Con Él”

– “Tú Con Él” Benny Moré – “Que Bueno Baila Usted”

– “Que Bueno Baila Usted” Cachao – “Descarga Cubana”

– “Descarga Cubana” Charlie Palmieri – “La Hija de Lola”

– “La Hija de Lola” Cheo Feliciano – “Anacaona”

– “Anacaona” Hansel y Raúl – “Kuku–Cha Ku–Cha”

– “Kuku–Cha Ku–Cha” José Luis Rodríguez – “Pavo Real”

– “Pavo Real” Jossie Esteban & La Patrulla 15 – “El Tiguerón”

– “El Tiguerón” Orquesta Harlow / Larry Harlow – “La Cartera”

– “La Cartera” Roberto Torres – “Caballo Viejo”

– “Caballo Viejo” Willy Chirino – “Soy Guajiro”

– “Soy Guajiro” Wilfrido Vargas – “Abusadora”

– “Abusadora” Pete “Conde” Rodríguez – “Catalina La O”

Urbano latino y reguetón (“Cocoteo FM”)

Bad Bunny – “EoO”

– “EoO” Farruko – “Pepas”

– “Pepas” Karol G y Mariah Angeliq – “El Makinon”

– “El Makinon” Romeo Santos y El Chaval de la Bachata – “Canalla”

– “Canalla” Rauw Alejandro – “Macacoa 2000”

GTA 6 también incluye expresiones culturales

Las referencias latinas no terminan en la música. Algunos personajes secundarios, de hecho no jugables, utilizan expresiones características de países como Venezuela, Puerto Rico, Colombia y hasta Argentina, como una forma de evidencia le mezcla de inmigrantes en Estados Unidos, especialmente en Miami (“Vice City)”.

Uno de los casos que más comentarios ha generado es el de una mujer con acento venezolano que reacciona después de un choque vehicular y repite la palabra “verg-ción”, una expresión muy asociada con el habla de Maracaibo, ciudad ubicada al occidente del país caribeño.

que hace una maracucha en GTA ?????? heeeelp pic.twitter.com/kvR2cGMOzD — tat🇻🇪 (@adeletskyfall) November 19, 2026

Cabe aclarar que, pese a que se trata de una expresión criolla, el comportamiento de la mujer, que insulta y lanza golpes al protagonista Jason Duval, no representa a la mujer venezolana.

En realidad, después de un choque vehicular que te involucra, los personajes secundarios controlados por la IA pueden reaccionar de forma agresiva, como parte del reto en las calles.

Desde las redes sociales, los jugadores de GTA 6 también han identificado personajes con acento argentino, expresiones rioplatenses y elementos gastronómicos de ese país, como un asado o el mate.

En este sentido, Rockstar incorporó (como nunca antes) sonidos, expresiones y costumbres que forman parte de la vida cotidiana de las comunidades latinas en Estados Unidos. Al final es un detalle que le inyecta al videojuego un factor diferencial, en comparación con las entregas anteriores.

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